Comment persuader aisement quelqu’un qu’il a commis votre crime

Billet de blog

ne donnee qui fait en gali?re. Selon l’organisme americain Innocence Project, dont l’objectif est de faire sortir de prison celles et ceux qui ont ete condamnes via erreur, environ 30 % des personnes innocentees sur la base de l’ADN ont au en amont avoue cancelar suscripciГіn willow un crime qu’elles n’ont nullement commis. En France, un des exemples les plus memorables de ce phenomene est celui de Patrick Dils, condamne – par deux fois – a tort pour le meurtre de deux garcons a Montigny-les-Metz en 1986, apres avoir reconnu des faits face aux enqueteurs. Lorsqu’on met de cote les confortables policieres qui consistent a extorquer des aveux, lesquels constituent une des plus puissantes preuves retenues par la machine judiciaire, la degradation le plus troublant du theme tient au fera que, bien souvent, des suspects finissent par croire a J’ai vraisemblance de l’histoire inventee qu’ils racontent, grace a Notre force des “faux souvenirs”. C’est pour comprendre la maniere dont fonctionne ce processus que 2 psychologues, Julia Shaw (universite du Bedfordshire, Royaume-Uni) et Stephen Porter (universite de Colombie-Britannique, Canada), ont elabore une experience attrayante dont des resultats, qui viennent d’etre publies avec la revue Psychological Science, eux aussi derangent, car ils montrent a quel point Cela reste simple de convaincre un individu qu’elle a commis un crime (au sens anglo-saxon de ce terme).

Le phenomene des faux souvenirs n’est nullement une question nouvelle en science.

Surtout explore par la chercheuse americaine Elizabeth Loftus, professionnel mondiale d’une malleabilite des temoignages, il a fait l’objet de multiples etudes montrant que des sujets reprenaient sans probli?me a un compte un scenario qu’on un avait expose au prealable. Toutes sortes d’anecdotes ont ainsi pu etre implantees avec succes au cerveau de ces personnes, de le souvenir de s’etre perdu dans un centre commercial a celui d’avoir triche a 1 examen, en passant – chez des enfants – par celui d’avoir pris le the avec. le prince Charles. Restait a savoir si l’on pouvait bien aussi aisement manipuler la memoire d’un adulte pour lui faire croire que celui-ci s’est rendu coupable tout d’un crime au sein d’ sa jeunesse.

Le protocole quelques notions decrite dans Psychological Science est assez perfectionne. Plusieurs dizaines d’etudiants d’une universite canadienne – qui n’avaient evidemment jamais eu affaire a J’ai justice – ont ete recrutes en croyant participer a une etude sur la recuperation des souvenirs. Mes chercheurs leur ont avant tout demande l’autorisation de demander l’aide leurs parents dans le but de un soumettre 1 questionnaire dans leur prime adolescence (la periode 11-14 annees). Mes parents devaient principalement raconter, avec un maximum d’informations, un moment riche en emotions fortes vecu par leur rejeton lors de une telle periode, et promettre de ne pas evoquer le sujet avec leur enfant pendant la longueur de l’experience.

Puis l’experience proprement dite commencait, chacun des etudiants retenus ayant votre premier entretien, filme, avec 1 chercheur-interviewer. Celui-ci lisait le recit de l’anecdote veritable rapportee via les parents ainsi qu’une nouvelle histoire, tout aussi forte sur le plan emotionnel, mais inventee de toutes pieces. Dans la moitie des cas, l’etudiant est cense avoir commis un crime (vol, agression, agression avec arme), dans l’autre moitie avoir subi une grosse mesaventure (blessure, attaque via un chien, perte de la grosse somme de tunes ayant entraine un conflit au milieu des parents). A chaque fois, le recit fictif est agremente de details veridiques comme comme le nom de la ville ou vivait l’etudiant a l’epoque ou celui d’un ami. Apres avoir raconte les deux histoires, l’experimentateur donnait la parole au “cobaye” en lui demandant de donner des precisions sur les deux evenements. Revenir dans l’anecdote authentique ne posait aucune probleme mais des participants etaient bien incapables de parler de l’autre, ainsi, Afin de cause.