Comment obtenir environ correspondances sur l’application Bumble Dating

Si vous utilisez Bumble et que vous avez de la peine a obtenir des matchs, nous allons partager deux astuces concernant augmenter les chances. Que votre soit en utilisant la fonctionnalite de verification de Bumble, en liant ce compte Spotify ou simplement en perfectionnant votre biographie, des astuces vous assisteront a tomber sur lamour.

1. Considerez toutes vos photos

Mes premieres impressions sont importantes, non? Encore plus sur Bumble. Vos photos ne pivotent pas automatiquement et la premiere que vous choisissez est ce que les individus verront initialement. Cela signifie quil est crucial den faire la meilleure photo possible concernant encourager les internautes a consulter le reste de votre profil et, esperons-le, a droite.

Il nya aucun science exacte a Notre photo ideale. Essayez de ne point choisir d’instantanes basse resolution. Ne pas choisir des charges de photos de groupe. Ditch les lunettes de vue, parce que les mecs aiment voir toutes vos yeux. Bumble recadre les bords de ce photo. Veillez donc a ce que vous soyez bien centre.

Vous pourrez telecharger six photos sur votre profil et Bumble vous recommande d’utiliser la totalite des emplacements. Ils ont constate que les personnes avec six photos obtiennent le plus large panel de correspondances. Montrez votre personnalite ou nos choses que vous aimez faire a travers ces photos; la variete est la cle.

2. Verifiez votre compte Bumble

Pour etre verifie, ouvrez votre profil et appuyez sur le bouton Verifier bouton. On vous demandera de poser pour un selfie dune maniere specifique – une des cent poses aleatoires – et cela sera envoye a un humain de lequipe de Bumble. Si vous correspondez a les photos, vous etes verifie. Si vous ne le faites nullement, vous serez retire une plate-forme.

3. Remplissez ce histoire

L’ajout de toutes vos antecedents scolaires et specialises est un moyen simple Afin de quelqu’un d’observer s’il a des liens mutuels ou juste pour amorcer une conversation.

Cest facile a ajouter. Modifiez votre profil, faites defiler jusqu’a Mon information et vous verrez les deux champs pour leducation et lemploi. Touchez chacun a le tour pour ajouter des details. La place requiert votre titre et ce boutique, tandis que ces etudes requierent une institution et une annee d’obtention du diplome.

Si vous n’avez rien a mettre ici, ne l’utilisez gui?re comme un espace Afin de une blague. Gardez ca Afin de ce bio.

4. Reliez Spotify et Instagram a Bumble

Ajoutez une nouvelle couche a votre profil en reliant vos comptes Spotify et Instagram. Cela permet a lautre personne den savoir plus dans vous instantanement. Spotify listera les artistes que vous ecoutez le plus, alors qu’Instagram affichera les photos que vous avez recemment publiees (aucun d’entre eux n’affichera la nom d’utilisateur).

Ca pourrait etre la difference entre obtenir un match et non. Pourquoi pas, quelqu’un pourrait vous voir aimer le meme groupe pop au fromage que lui et vouloir en discuter. Vous pouvez aussi constater une recente prise de vacances que vous avez vue quelque part sur leur liste. Cest 1 excellent jus de conversation.

Pour lier Spotify et Instagram, modifiez votre profil et accedez a Notre Comptes lies section. Appuyez concernant chaque connexion a tour de role et vous serez redirige vers l’autre application Afin de confirmer l’integration. Si vous etes gene, vous pourrez meme empecher certains artistes de Spotify de paraitre.

5. Short Bumble Bios sont des meilleurs

Vous devez absolument avoir une bio. Cest votre possible facile Afin de quelqu’un de reperer des informations sur vous, de voir si vous partagez des interets communs et daider a engager le dialogue.

Ca dit, nexcedez nullement, en ecrivant toute ce vie. Mes donnees de Bumble montrent quavoir une bio rapide et attrayante a environ chances de vous faire correspondre. Utilisez des emoticones si vous le souhaitez – elles sont amusantes et accrocheuses.

Peut-etre enumerer quelques-uns de vos loisirs ou quelque chose d’interessant qui vous a ete demande. Vous voulez vous demarquer d’la foule, aussi ne dites pas que vous aimez l’alimentation ou nos voyages, car bon nombre de gens le font aussi. Parlez plutot une fois ou vous etiez un extra de film ou cette danse etrange que vous pouvez clouer. Essayez d’etre unique.

6. N’aime nullement tout un chacun

Il pourra etre tentant de toucher tout un chacun, quel que soit ce desir sincere, Afin de tenter d’augmenter le nombre de correspondances possibles. Ne me lance pas.

Bumble encourage l’utilisation veritable de sa plate-forme. S’il voit que vous essayez de jouer avec le systeme, toutes vos intentions auront l’effet inverse. Votre profil va etre servi a moins d’individus.

C’est impeccablement acceptable de glisser de nombreuses profils au sein des deux sens. En fait, cest encourageant, ainsi, Bumble vous enverra souvent des notifications vous rappelant d’effectuer glisser votre doigt si vous ne lavez nullement fait recemment. Mais assurez-vous que vous distribuez ces gouts et degouts honnetement.

7. Utilisez le SuperSwipe de Bumble

Un SuperSwipe est un moyen de montrer a quelqu’un que vous etes vraiment interesse avec eux. Selon Bumble, vous avez 2 fois plus de chances dobtenir un match avec un SuperSwipe via votre joueur regulier.

Le souci, cest que SuperSwipe est une fonction payante et que cest pas vraiment une agreable affaire a 1,99 $ piece (bien que si vous les achetez en vrac, cest moins pas gratuit).

Pour super-effacer quelqu’un, ne glissez nullement par la droite, mais appuyez sur l’icone en forme de c?ur jaune pres de le nom. Di?s qu’ils denicheront la profil, ils montreront que vous les avez site de rencontre gratuit ohlala super balayes.

N’oubliez nullement que, meme si cela augmente vos chances, cela ne garantit toujours pas un match, aussi ne perdez pas bien votre argent durement eu avec cette fonctionnalite.

Bumble offre plus que des rencontres

Bumble reste une application geniale pour des rencontres en ligne. Nous esperons que des conseils vous ont aide a ameliorer votre profil et a obtenir davantage de correspondances a la suite.