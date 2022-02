Comment j’ai obtenu 160 match Tinder en moins de 10h

Et non vous ne revez jamais ! Aujourd’hui, j’ai decide de partager avec vous mon secret ultime pour obtenir un maximum de match Tinder ! C’est une methode fort simple qui m’a permis d’obtenir pas moins de 160 match Tinder en moins de 10 heures de temps libre.

Le must dans bien ca, c’est que je n’ai like que 170 profils au total, soit 1 taux de match d’un peu environ 94% ! Bien non ?

Les plus sceptiques d’entre vous se disent probablement que je bluff, que je raconte des salades dans le but d’attirer plus de visiteurs curieux. Pourtant, une telle technique est bien reelle et je vais la partager avec vous des maintenant.

Cette technique ultime Afin de choper des match Tinder a en faire palir nos plus beaux gosses d’entre vous s’appelle : etre une belle fille. Desole messieurs, mais il n’existe pas de methode miracle Afin de un homme Afin de arriver a 1 tel taux de match Tinder. A moins de vous appeler Brad Pitt (et bien !), Il semble impossible Afin de un homme d’obtenir 1 tel succes. Neanmoins, rassurez-vous, je vous devoile en toute fin d’article une video qui vous montrera comment augmenter significativement votre nombre de matchs.

Mais aussi pourquoi ce post ? Ce que je souhaite vous montrer dans ce post, c’est que les femmes ont La selection, plethore de tri aussi, ainsi, qu’elles regnent en maitre concernant l’application. Pour degoter nos plus jolies d’entre elles, il faut vous demarquer et c’est dans votre but que nous vous avons concocte notre dossier complet Afin de choper via Tinder. Vous pourrez le parcourir des a present si vous souhaitez progresser et choper les filles qui vous plaisent vraiment concernant l’appli.

En attendant, je souhaiterais repasser plus en details sur l’experience.

Avec l’accord d’une amie, j’ai emprunte un cliche (et jamais une De surcroit) ou on la voit de face occupe a sucer son pouce. Je ne divulguerai evidemment jamais sa photo ici mais, en gros sa main cache bien ainsi une partie de son visage, bien que l’on voit tres clairement que c’est une (tres) belle femme. I mon sens c’est une HB8, elle est belle, mais ce n’est pas non plus un top modele.

Avec votre photo, j’ai cree votre profil Tinder dans lequel je n’ai mis aucune description. Un profil vide donc, une seule photo et c’est bien. Je l’ai appele Oriane.

Passons aux chiffres : 94% de match Tinder !

Une fois mon profil cree, j’ai like les 170 premiers profils presentes (il devait y avoir 1 bug votre jour la dans Tinder car je n’ai jamais ete limite en nombre de likes). Sur ces 170 profils, j’ai obtenu, en moins de 10h de moment, 160 match ! Comme je le disais plus bas, c’est 94% de taux de reussite. Je parie que vous aimeriez avoir le meme ? ;). C’est tout bonnement impressionnant !

Sur ces 160 match Tinder :

85% m’ont envoye un message du genre « Salut ! », « Slt ca va ? », « Bonsoir ?? », « Bonjour », « Enchante »…

7% m’ont fait 1 compliment du type « Tu es craquante », « Tu es magnifique »

5% ne m’ont gui?re envoye de message

2% m’ont envoye un message nouvelle mais vraiment jamais terrible

1% seulement a envoye un message qui sort du lot dont votre est « A ton age tu ne devrais normalement plus sucer ton pouce ?? »

Certains exemples pour que vous preniez bien conscience du phenomene :

Conclusion

Vous l’aurez compris, les femmes ont l’embarras du choix et ont la possibilite de, si elles le souhaitent, obtenir des match Tinder a gogo. Mais l’utilisation de l’application reste fort differente chez des hommes et ces dames. Alors que les hommes vont liker tout et cela bouge, les femmes vont operer un tri minutieux sur Notre photo de profil puis, dans une bien moindre mesure, la description.

Si vous souhaitez choper des dames qui vous plaisent vraiment dans Tinder, aussi il faut que vous sortiez du lot et que vous evitiez l’integralite des banalites que j’ai pu lire. Avoir Plusieurs match n’est nullement tout, vous devez ensuite connaitre entamer correctement l’explication. Soyez amusant, original, fin, et lisez notre dossier complet via Tinder Afin de en apprendre davantage.

Alors comme promis, aussi si vous n’obtiendrez nullement le meme pourcentage de reussite que si vous etiez une fille, voici deux recommandations pour augmenter ce nombre de matchs.