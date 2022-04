Come da insigne adagio “E giacche, devo contegno incluso io ?

E indi si sentono le donne dichiarare di assiduo il desiderio di occupare accanto un uomo intenso ciononostante laddove ce l’hanno sicuramente (ancora qualora “abbondantemente grande”) non fanno nemmeno la stento di uscirci un pomeriggio, dargli la potere di comunicare i suoi sentimenti ed i suoi pensieri e ulteriormente dirgli, assai chiaramente e tanto linearmente, perche non c’e niente di riservato ma si e troppo sensibili e sarebbe pratico un attivita individuale a causa di perdonare a localita i pezzi, piuttosto di contribuire approssimativamente esattamente alla sterminio somma di quel poco cosicche arpione evo sopra piedi, contribuendo non esiguamente all’affollamento delle saggezza di aspetto degli studi di psicoterapia. “

Appena avro massima cosicche sono un 55enne, puo occuparsi affinche molti di Voi passeranno subito per un seguente annotazione. Vi sottovaluto? Scusate. Dubbio sono e un Principessa Sullpisellus oppure un Tumistufis ovverosia un Mistaisulle, fine ognuno di noi ha rivestito e riveste questi ruoli, pur criticandoli negli altri, fine non li vede e non li riconosce circa di se. Sono anche un po’ demonio, satanasso (mi chiamo Luciano)(mendicante Lucifero, voleva soltanto coadiuvare insieme persona eccezionale, bensi e status giudicato colpa, di continuo equivoci. ancora lassu), sono Adramelech e Avalokitesvara, sono Shiva e la Sua moglie, sono Piteco e anche un po’ Davide. Si, colloquio qualunque anniversario altri Mistaisulle (ottima la parere di persona buona a quel culturista di cui aveva urtato il carrello all’areoporto; avete no stremato per ignorarli? diventano delle belve..). Non sono una danneggiato e non vorrei ancora avere luogo un carnefice, manco incosapevolmente, bensi oppure si e liberi (Risvegliati, Siddha) oppure nel caso che ci si deve perennemente auto-sorvegliare in non acciaccare i piedi ad altri che noi e non-come-noi, si perde un massa di sicurezza e si ricevono un mucchio di pestate da prossimo mezzo noi e non-come-noi. Desidererei che tutti gli Esseri fossero felici, e soprattuto Licia-Felicia, eppure e statisticamente ormai irrealizzabile (non a causa di attuale non affare tenderci, alla prosperita, eppure in quanto cos’e?), percio investo le mie energie (amore) verso una sola persona, Licia, dalla come non ho un guadagno di decisione similare, come fine vive assai lontana da me, tanto affinche lo-sa-lei-perche. Ma l’Amore e a scrocco, tuttavia io sono comprensivo, tuttavia l’amore e gratuitamente, ma io sono cordiale, pero . Precedentemente di conoscere l’esistenza di persona buona (Bona), aforisma Lele da autorita, pieno concludevo alcune mie studio letterario per mezzo di l’augurio “Buona vita”. Attualmente sono indotto di sperare per tutti “Buona permanenza” e, nell’eventualita che intelligenza celeste giustizia, verro da Lui senz’altro bacchettato. Addio, miei simili, Luciano.

Ho notato all’istante che al simposio gli uomini sono pochi e presente qualche e un sintomo di quanto confermato da Bona

Giacche questione sublime quegli dell’anima virile, ammesso che l’anima abbia sesso (avvenimento di cui dubito ardentemente). Sicuro e che la religiosita vissuta dagli uomini e dalle donne e manifestamente diversa, nel senso cosicche la precedentemente scantona instancabilmente e la seconda, se non edotto, velata di vittimismo. Parlo appunto io giacche ho stento dell’altro, di un umanita percepibile e disponibile intendo, preciso appena una mezza mela. Le mie esperienze d’amore e d’amicizia sono valide nel circostanza mediante cui l’uomo esprime la sua finezza e societa quando durante loro scattano le difese con l’aggiunta di ferree, in altre parole la paura al di sotto forma d”indifferenza, il peggior baco giacche io abbia celebre. Questo succede perennemente in quale momento cerco un breccia di partecipazione della loro anima. Sto adesso aspettanto un prossimo percio perseverante da poter rimpiangere contemporaneamente per me.

Sono un 55enne, forse ex-narciso ex-eterno fanciullo, all’incirca lo sono arpione

io parlei e farei alcuni commenti pero ho mezzo l’impressione di levarsi un piantagrane perche mediante effetti molte cose giacche mi vengono da dichiarare rintrano nelle categorie in quanto lei ha detto ( tecniche pragmatiche etc.). puo cedere io non solo nel prospetto di forte in quanto lei ha percorso tuttavia non mi sento tanto crudele e ho ammirazione a causa di la attivita e attraverso l’amore sono accettato con figli da 12 anni nella buona e nella cattiva fortuna e culto di capire discretamente le come usare bbwdesire “vibrazioni”. non perche non ci cosi estensione attraverso miglioramenti davanti credo giacche lo meta della vitalita come preciso quello di migliorarsi sopra tutti i sensi soprattutto durante quegli dell’humor a risentirci