Come Creare Gratis una mail Anonima elizabeth senza Numero di Cellulare

Dopo aver eseguito l’accesso, ti troverai in una classica region riservata di un servizio Email

In questo articolo ti mostro un servizio gratuito per creare un indirizzo mail completamente anonimo senza cosA¬ fornire nessun modelo di dato o informazione personale e soprattutto senza l’inserimento del tuo numero di cellulare.

Ormai tutti i servizi e-mail tipo Gmail, Yahoo e Libero durante la registrazione hanno bisogno dei tuoi dati per poter creare un indirizzo e-mail. Tra i dati richiesti c’A? anche la verifica della tua identitA attraverso il tuo numero di cellulare.

Fino a poco tempo fa potevi ingannare account richiesta generando dei numeri di cellulare fittizi attraverso dei siti on the web oppure delle application per Android o IOS. Uno dei tantissimi servizi A? ad esempio spoofbox (ma ce ne sono veramente tanti!)

Questi numeri di cellulare temporanei servivano solamente per ricevere il famoso SMS contenente il codice di verifica da poter inserire al momento dell’iscrizione.

Purtroppo perA? questi numeri di cellulare temporanei sono ormai stati messi quasi tutti nelle black list dei fornitori di mail ed A? veramente difficile trovare un numero di cellulare ancora pulito da poter utilizzare.

Il servizio che ti sto per mostrare si chiama ProtonMail ed A? un servizio di mail sicura, crittografata age collocata in Svizzera. Tale servizio presenta un cello gratuito elizabeth dei piani a pagamento. Uno dei punti di forza di ProtonMail A? proprio la creazione di una Email senza l’inserimento del tuo numero di cellulare per la verifica della tua identitA e la possibilitA di utilizzare la mail creata con la application di ProtonMail su Android e IOS.

Arrive detto nel paragrafo precedente, il piano gratuito presenta delle limitazioni, ma se il tuo scopo A? di utilizzarla come post di iscrizioni an online forum oppure a siti di cui non conosci la provenienza a mio parere A? piA? che sufficiente.

Quindi come puoi vedere i limiti low sono tanto cosA¬ restrittivi. Ovviamente se devi utilizzarla per lavoro, allora forse hai bisogno di un piano a pagamento.

Ma vediamo subito are available creare la tua Email anonima e senza l’inserimento delle tue informazioni personali elizabeth del numero di cellulare.

Are available puoi vedere nell’immagine sotto, le uniche informazioni richieste sono il nome della e-mail che vuoi creare e la password. Inoltre puoi inserire la Email di recupero nel caso in cui dovessi dimenticare la tua password, ma tale informazione A? opzionale quindi puoi anche low inserirla. Ovviamente se non inserisci una Email di recupero, nel caso dimentichi la code non potrai piA? accedere in nessun modo alla mail anonima appena creata.

A questo punto avrai la tua email anonima senza aver inserito nessun tuo dato o informazione personale age soprattutto senza aver inserito il tuo numero di telefono per la verifica.

Dopo aver creato l’account, per iniziare advertising inviare la mail oppure a leggere una mail, devi andare su Accedi ed inserire il tuo nome utente (A? il nome della post che hai scelto in fase di registrazione ma senza il ) elizabeth la password.

Oltre alla possibilitA di utilizzare ProtonMail sul Computer, devi sapere che tale servizio offre in modo gratuito anche una application sia per dispositivi Android che per dispositivi apple’s ios.

Per poter utilizzare la tua mail Anonima sul tuo smartphone ti basterA cercare nel tuo shop l’applicazione: ProtonMail a€“ Encrypted mail.

Una volta installata l’applicazione devi eseguire l’accesso are available fatto sul PC, quindi inserendo l’username age la password. A questo punto sarai pronto per utilizzare la tua Email anonima e senza numero di cellulare anche sul tuo smartphone.

Concludo dicendoti che qualora dopo un po’ di tempo lo spazio o il numero di invio giornaliero di Email messo a disposizione per la tua e-mail anonima ti risultasse poquito, potrai passare ad un piano a pagamento cliccano sul pulsante a€?Effettua l’upgratea€? posizionato nella barra superiore della tua location riservata