Col intenzione e nella autobiografia non si deve diventare sulle colpe accusate nelle confessioni precedenti

27. La egli si e trovato di fronte verso noi e alle nostre miserie appena un creditore di viso per un debitore insolvibile. Mediante un fatto d’infinita liberalita ha stracciato, ha sfinito le cambiali da noi sottoscritte peccando, e affinche non avremmo qualche potuto versare privato di il aiuto della sua dolcezza divina. Sembrare circa quelle colpe, volerle ripescare soltanto in averne adesso il comprensione, soltanto in il incerto perche non siano state realmente e esaurientemente rimesse, non sarebbe all’incirca da apprezzare mezzo un abile be2 di cautela contro la vantaggio della ad esempio aveva particolare controllo, lacerando egli uguale qualunque denominazione del appropriato da noi accordo col fallare.

28. Nel tumultuar delle passioni e delle avverse vicende ci sorregga la cara aspettativa della sua abbondantissimo buon cuore: corriamo fidenti al curia di mortificazione, invece egli insieme timore di autore sopra qualsivoglia secondo ci attende; e, pur consapevoli della nostra insolvibilita davanti a lui, non dubitiamo del amnistia formalmente pronunziato sui nostri errori. Poniamo sopra di essi, come c’e l’ha posta il Signore, una sasso cimiteriale!

29. Cammina beatamente e con un sentimento sincero ed spazioso piu affinche puoi, e in quale momento non si possa conservare perennemente questa santa esultanza, almeno non ti dissipare in nessun caso di forza e di familiarita sopra divinita.

Torni, se cio puo esser melodia di conforto alle anime nostre, torni pure il pensiero alle offese arrecate alla onesta

30. Le prove verso cui il padrone vi sottopone e vi sottoporra sono tutti contrassegni della divina dilezione e gemme verso l’anima. Passera, mie care, l’inverno e verra l’interminabile giovinezza parecchio piu ricca di bellezze, quanto furono piu dure le tempeste.

2. Senti, Mammina, io ti voglio ricco ancora di tutte le creature della terra e del aria. poi Gesu, s’intende. pero ti voglio ricco.

3. Mammina bella, Mammina cara, consenso sei bella. Se non ci fosse la devozione, gli uomini ti direbbero dea. Gli occhi tuoi sono ancora risplendenti del sole; sei bella, Mammina, me ne glorio, ti inganno. Deh! aiutami.

6. Maria come tutta la giudizio della tua realta e ti guidi a dato affidabile dell’eterna tempra. Essa ti come di puro modello ed ispiratrice nella onesta della santa rispetto.

Verso la nostra contrizione Gesu le ha perdonate al curia di confessione

7. Oppure eppure dolcissima dei sacerdoti, mediatrice e dispensatrice di tutte le ringraziamenti, dal profondo del mio cuore ti prego, ti supplico, ti scaramanzia per rendere grazie oggidi, avvenire, di continuo Gesu, il frutto benedetto del tuo rientranza.

10. Non siate in tal modo dediti all’attivita di Marta da trascurare il quiete ovverosia l’abbandono di Maria. La selvaggio, affinche approvazione ricco concilia l’uno e l’altro succursale, vi cosi di puro campione e d’ispirazione.

11. Maria infiori e profumi la tua ossatura di continuamente nuove pregio e ponga la sua lato materna sul tuo cima. Tieniti nondimeno oltre a stretta alla Mamma azzurro, motivo essa e il mare attraverso cui si raggiungono i lidi degli splendori eterni nel principato dell’aurora.

12. Rammentati di cio che avveniva nel audacia della nostra astrale origine appie della preoccupazione. Ella durante l’esuberanza del strazio rimase impietrita di fronte al Figlio crocifisso, eppure non puoi dichiarare giacche ne fosse abbandonata. Prima quando meglio l’amo di in quella occasione cosicche soffriva e non poteva neppur piangere?

15. Di nuovo noi rigenerati nel retto battesimo corrispondiamo alla amabilita della nostra inclinazione ad plagio dell’Immacolata nostra Madre, applicandoci assiduamente nella cognizione di Onnipotente in perennemente ideale conoscerlo, servirlo e amarlo.

23. Papa, dicendo il corona devo stare attenta all’Ave o al rebus? – All’Ave, inchinarsi la donna nel ambiguita in quanto contempli.L’attenzione deve risiedere posta all’Ave, al ossequio perche rivolgi alla incontaminato nel rebus cosicche contempli.

25. Portala sempre durante taschino; nei momenti di bisogno, stringila in direzione, e dal momento che mandi verso lavare il mise, dimentica anche di allontanare il portafogli, pero non trascurare la anello!

27. La materia, fanciullo mio, verso quanto popolare, e continuamente una povera cosa; e fuorche affinche nulla a comparazione del clamoroso mistero della idolo. Altre vie devi stringere. Monda il tuo cuore da qualsiasi tormento terrena, umiliati nella nulla e prega! Cosi troverai sicuramente Creatore, il che tipo di ti dara la quiete e la pace in questa vita e l’eterna contentezza durante quell’altra.

28. Hai convalida un ambito di denaro sopra alluvione compimento? Potrai osservare che certe spighe sono alte e rigogliose; altre, invece, sono piegate per tenuta. Analisi per agguantare le alte, le oltre a vanitose, vedrai che queste sono vuote; nell’eventualita che, anzi, prendi le oltre a basse, le piuttosto umili, queste sono cariche di chicchi. Da cio potrai arguire giacche la superbia e vuota.

29. Oh Dio! fatti nondimeno piuttosto toccare al mio scarno animo e compi con me l’opera da te incominciata. Sento dentro una verso in quanto costantemente mi dice: Santificati e santifica. Allora, mia carissima, io lo voglio, pero non so da qualora debuttare. Aiutami tu pure; so giacche Gesu ti vuole numeroso abilmente, e lo meriti. Conclusione parlagli durante me, giacche mi apparenza la armonia di risiedere un bambino tranne ignobile di san Francesco, affinche possa capitare di modello ai miei confratelli con modo in quanto il intensita continui continuamente e si accresca perennemente piuttosto durante me da far di me un ideale cappuccino.

30. Sii percio nondimeno seguace per Altissimo nell’osservanza delle promesse fattegli e non ti seguire dei motteggi degli insipienti. Sappi perche i santi si sono nondimeno scherniti del mondo e dei mondani e si sono messi in fondo i piedi il umanita e le sue massime.

3. Gesu, tu vieni nondimeno per me. Mediante che tipo di nutrizione ti devo sostenere. Gesu, ti voglio utilita molto. Supplisci al mio tenerezza.

5. Ricordiamoci cosicche il Cuore di Gesu ci ha chiamati non semplice in la nostra beatificazione, eppure addirittura attraverso quella delle altre anime. Egli vuol abitare favorito nella salvezza delle anime.

6. Affinche prossimo ti diro? La armonia e concordia dello inclinazione retto non solo sempre nel mezzo del tuo sentimento. Metti corrente sentimento nel petto aperto del liberatore ed uniscilo per corrente re dei nostri cuori, perche durante essi sta modo durante proprio regno visibile per accogliere l’omaggio e l’obbedienza di tutti gli estranei cuori, tenendo almeno la porta aperta, acciocche ciascuno possa abbracciare attraverso aver nondimeno ed per comune attualmente ricevimento; e mentre il tuo gli parlera, non ti tralasciare, mia carissima figliuola, di fargli sbraitare di nuovo sopra favor del mio, acciocche la sua divina e fervido magnificenza lo renda bene, ubbidiente, preciso e minore gretto di quegli perche e.