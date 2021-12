Clara, la lucense que murio acuchillada por su pareja desprovisto que las perros pudiesen evitarlo

La vida de estas victimas (9) La chica residia en Lugo con un varon con el que mantenia la comunicacion desde esti­o asi­ como ha sido detenido.

Novedades relacionadas

Clara Maria inclusero Vilanova tenia 47 anos y vivia en la rua da Ferradura, Lugo, con las 2 perros, que eran sus 2 pasiones. Madre sobre un chico de 28 anos y una chica de 14, tenia enamorado desde hacia unos meses. Francisco, un clase que se fue a vivir a Barcelona, regreso a Galicia desplazandolo hacia el pelo que residia con la novia mas o menos desde veranillo.

Clara no trabajaba por motivo de que sufria la discapacidad, igual que su actual pareja. Por ese finalidad, la madre de Clara le cocinaba usualmente y no ha transpirado le llevaba la alimento o la cena a su caa. El sabado, en torno a las diez sobre la noche, la mujer entro en casa sobre su hija con un plato. Fue ella la que descubrio el fallecido sobre Clara, ensangrentado y no ha transpirado con ingentes cortes en el cuello, carente vida en el lavabo. Los perros no habian podido efectuar nada por salvarla de el mortal ataque.

Clara Maria inclusero Vilanova seri­a la decima mujer asesinada por la brutalidad machista en Espana en lo que llevamos de ano. Le quito la vida su pareja, Francisco Jose S.F., en un sabado en el que se tuvo que deplorar otro homicidio de caracteristicas similares en el centro de cinuela, exacto al lado de el campo sobre futbol sobre Los Carmenes.

En una residencia social

En el caso de la lucense, igual que en el de la granadina, tampoco habia denuncias previas. Clara era una mujer que percibia la paga a causa de la incapacidad y residia en la vivienda social. Amante de el flamenco, nacio y no ha transpirado crecio en Lugo. Desde hace menor sobre un anualidad mantenia una conexion con un varon de su permanencia. Un gallego que habia vivido en Barcelona, que seri­a fanatico de el Barca desplazandolo hacia el pelo tiene la discapacidad fisica. El hombre estaba afincado en Lugo desde el anterior mes sobre marzo, localidad a la que morapio a vivir con su origen, Conforme explican fuentes del entorno de la victima a EL CASTELLANO. No habia constancia sobre que se produjesen malos tratos, no obstante si que era la pelea que se peleaba bastante.

Clara residia en la residencia social sobre Lugo

Los perros sobre Clara eran su emocion. Dos animales, alguno sobre ellos de el tipo mastin, de raza enorme, que vivian con la novia en la vivienda social. Nadie de ellos se abalanzo sobre el agresor. Se desconocen los razones que desembocaron en el asesinato de Clara, cubo que el curia numero 2 sobre Lugo, que seri­a el que se encarga de las actuaciones, ha decretado el secreto meddle de sumario. Los unicos datos sobre los que se disponen son la detencion de el enamorado sobre Clara poquito despues del hallazgo de el muerto, asi­ como que la mato con un cuchillo sobre enormes dimensiones, dejo el organismo en el lavabo desplazandolo hacia el pelo se largo de la decorado de el crimen.

Los investigadores siguen recabando noticia acerca de el suceso y no ha transpirado hoy por hoy se centran en interrogatorios an usuarios proximas al campo sobre la victima. Desde el primer segundo se sospecho sobre Francisco Jose desplazandolo hacia el pelo se descarto el movil de el robo, poliedro que el crimen tuvo que acontecer perpetrado por la sujeto extremadamente proxima a la victima. Asi­ como podri­a ser los perros nunca reaccionaron como lo hubieran hecho En Caso De Que hubiera entrado la ser sobre afuera a cometer el delito.

Siempre ayudando

“la mujer muy excelente, siempre buscando colaborar a la gente”, es lo que dice de la novia una cristiano de su campo, que no quiere hablar por motivo de que confiesa quedar “roto por el dolor. Ha sido un mazazo que nadie se esperaba” explica en corto conversacion con EL CASTELLANO. Al enamorado de Clara se le atribuyen los delitos sobre homicidio y crueldad machista y no ha transpirado domestica.

Es la segunda victima mortal por salvajismo machista que se da en la provincia sobre Lugo en lo que portamos de ano. El 25 sobre enero, la femina sobre 79 anos de vida fue asesinada en el poblacion de A Pastoriza. La chica, que fue encontrada en su domicilio alrededores de las 20.30 horas por su nieta asi­ como la pareja de esta, presentaba un intenso golpe en la testa asi­ como rico mortandad, aparte de varios cortes en la cara y no ha transpirado cuello. En la estancia sobre la casa en la cual estaba el tronco se encontro aparte un cuchillo ensangrentado. Mientras, el fiambre de el varon, sobre 82 anos de vida, fue hallado en el exterior sobre la casa pobre una ventana, que estaba abierta.

Igualmente es la segunda victima mortal por brutalidad machista en un identico dia el aciago sabado 8 de febrero, en el que igualmente le quitaron la vida a Ana Maria Morillas, profesora granadina sobre 38 anos de vida que fue asesinada por su expareja, un legionario destinado en el cuartel de Viator, Almeria, y que dispone de 24 anos.

Clara inclusero seri­a la decima mujer asesinada por un adulto desde que ha comenzado el ano. En Espana, en 2020, Asimismo han sido asesinadas Ana Maria Morillas, sobre 38 anos, Lorena Dacuna, sobre 41 anos de vida, Monica, de 28 anos de vida; su hija Ciara, de 3; Olga, de 63; Judit, de 29; Mary, de 73, Manuela sobre 79 anos de vida asi­ como Rosa, sobre 40. La conjunto ‘La vida de estas victimas’ contabilizo 53 mujeres asesinadas en 2017, 47 en 2018 asi­ como 55 en 2019.