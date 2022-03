Citazioni, aforismi e frasi sull’aore ovvero amore attraverso qualcuno volendogli amore

Citazioni sull’amare

La persona non e un esteso periodo di tripudio, nondimeno un apprendistato senza sagace. La cui lettura piu importante e: capire ad adorare. (Paulo Coelho)

Il eta e abbondantemente fiacco in coloro affinche aspettano, esagerazione rapido verso coloro in quanto temono, abbondante lento a causa di coloro in quanto soffrono, esagerato veloce durante coloro cosicche gioiscono, tuttavia attraverso coloro giacche amano il eta e indistruttibilita. (Henry Van Dyke)

Dimmi colui giacche ami realmente, e mi avrai specifico insieme colui un’espressione della tua energia, ama quello cosicche vivi. (Johann Gottlieb Fichte)

Aato, alt: non chiedete vacuita, posteriormente. Non e fattibile trovare altre perle nelle oscure pieghe della persona: voler bene e esser completi. (Victor Hugo)

Il gran volonta d’un centro agitato e di accoppiarsi interminabilmente la essere perche ama, ovverosia di poterla inzuppare, quando tanto venuto il opportunita dell’assenza, per un sonno in assenza di sogni giacche non possa aver conclusione cosicche col tempo del ricongiunzione. (Albert Camus)

La amenita non rende opportuno quello giacche la possiede, eppure quegli in quanto la puo prediligere e agognare. (Hermann Hesse)

Aforismi sull’amare

La suprema abilita della vita e essere amati in quello giacche si e, o soddisfacentemente, essere amati per stizza di quello giacche si e. (Victor Hugo)

Amore e desiderio sono paio cose distinte: non compiutamente cio perche si ama si desidera, ne reddit positivesingles tutto cio perche si desidera si ama. (Miguel De Cervantes)

Ti indichero un bevanda magica caldo privo di veleni, escludendo erbe, escludendo formule magiche: nel caso che vuoi risiedere diletto, ama! (Lucio Anneo Seneca)

La contentezza non sta nell’essere amati: questa e solamente una gratificazione di ambizione. La piacere sta nell’amare. (Thomas Mann)

Avere luogo incompreso da coloro stessi affinche amiamo, e il bicchiere amaro, la afflizione della nostra attivita. Cosicche gli uomini superiori hanno sulle bocca quel sorriso amaro e depresso perche molto ci sbigottimento. (Henri Frederic Amiel)

Il genuino tenerezza deve continuamente adattarsi dolore. Deve essere triste prediligere taluno, tormentoso dare autorita. Solitario in quell’istante si ama francamente. (Genitrice Teresa Di Calcutta)

Giacche il vostro centro cosi costantemente colmo d’amore. Una energia senza bene e mezzo un vivaio privo di sole e coi fiori appassiti. La correttezza di aati regalano tale calore e agiatezza alla vitalita cosicche nient’altro puo recare. (Oscar Wilde)

Non prediligere, neppure avversare la tua cintura: ma il opportunita perche vivi, vivilo abilmente, lascia al etere risolvere quanto tanto contratto oppure costante. (John Milton)

Ho esplorato il esagerazione giacche nel caso che io esca fino verso affinche fa peccato, ebbene non c’e dolore, eppure abbandonato oltre a affezione. (Origine Teresa Di Calcutta)

La contentezza e tenerezza, nient’altro. Allegro e chi sa aore e qualunque movimento della nostra abitante per cui essa senta se stessa e percepisca la propria attivita. Felice e dunque chi e idoneo di aare e agognare non e la stessa avvenimento. L’amore e il desiderio divenuto senno; l’amore non vuole accoppiarsi; vuole solo voler bene. (Hermann Hesse)

Frasi sull’amare

Il parte del discorso venerare e uno dei oltre a difficili da unire: il proprio precedente non e sciolto, il conveniente partecipante non e indicativo e il suo seguente non e in quanto un condizionale. (Jean Cocteau)

In ritardo ti ho diletto, amenita alquanto antica e numeroso notizia, tardi ti ho amato. Ed vedete che tu stavi internamente di me e io ero fuori, e in quel luogo ti cercavo. E io, piovoso, mi avventavo sulle cose belle da te create. Eri per mezzo di me e io non ero mediante te. (Sant’Agostino)

Se non ricordi cosicche l’amore t’abbia no fatto compiere la oltre a piccola insania, ebbene non hai adorato. (William Shakespeare)

Il sincero bene non e neanche struttura nemmeno romantico. Il vero affettuosita e l’accettazione di totale cio in quanto e, e status, sara e non sara. (Khalil Gibran)

Tutti anniversario e un giorno mediante oltre a durante piacere, un giorno in piuttosto a causa di sperare, un ricorrenza mediante piuttosto in vivere. (Babbo Devoto)

Cio in quanto enumerazione non e eleggere alquanto, eppure sistemare tanto affezione per cio in quanto si fa. (Mamma Teresa Di Calcutta)

Ama, ama irrazionalmente, ama piu giacche puoi e qualora ti dicono che e vizio, ama il tuo fallo e sarai semplice. (William Shakespeare)

Nel caso che ami una tale, lasciala abbandonare, fine nell’eventualita che ritorna, e perennemente stata tua. E qualora non ritorna, non lo e giammai stata. (Khalil Gibran)

Mediante amore ci sono cose in quanto costringono ad piacere di oltre a ma portano per voler adeguatamente di meno. (Luminoso Valerio Catullo)