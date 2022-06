Citas privadas. Tambien puede obtener a su leyenda clinica y no ha transpirado las citas que Ahora podemos encontrar agendadas.

Comuniquese al PBX(+57-5) 6939877 y agende una cita con alguien de nuestros profesionales.

CONSULTE las RESULTADOS

COLECTIVIDAD MEDICA

Si tu es experto sobre la salud, Indudablemente le interesaran los enlaces asi­ como documentos que compartimos a continuacion.

DIRECTORIO MEDICO

Consulte nuestro Directorio doctor y no ha transpirado elija el especialista de su preferencia.

CONTACTENOS / PQR

Estamos a su orden las 24 horas del fecha.

SERVICIOS DESTACADOS?

Servicio de Cirugia

Hospitalizacion

Unidad de Medicina Critica

Asesoramiento Prioritaria

Imagenes Diagnosticas

Laboratorio Clinico

Centro Urologico

Especialidades Quirurgicas

Servicios quirurgicos

El servicio sobre cirugia de la Clinica Medihelp Services cuenta con una infraestructura fisica desplazandolo hacia el pelo abastecimiento indispensable para la atencion en las periodos pre, trans y no ha transpirado post quirurgicos, de los pacientes que requieren acontecer sometidos a procedimientos quirurgicos o sobre diagnostico.

Ciencia

Modelos salas sobre cirugia cuentan con equipos generales sobre manejo basico para la desempeno sobre los variados procedimientos, igual que son las instrumentales desplazandolo hacia el pelo dotacion general, aunque a la ocasion se posee equipos especializados de elevada tecnologia igual que:

Equipo sobre Video Laparoscopia.

Microscopios especi­ficos para Neurocirugia, Oftalmologia, Cirugia plastica.

Equipo sobre endo urologia.

reconocer mas

Hospitalizacion

El asistencia de Hospitalizacion posee habitaciones unipersonales y no ha transpirado compartidas, todas acondicionadas de el confort, intimidad y no ha transpirado descanso del paciente a lo largo de su estancia y no ha transpirado mejoria.

Tecnologia

El servicio sobre hospitalizacion cuenta con un aparato interdisciplinario que permite la integralidad de la atencion enfocandose en:

Identificacion de las exigencias desplazandolo hacia el pelo expectativas del paciente asi­ como su estirpe igual que guia fundamental de la planeacion sobre la atencion.

Evaluacion permanente del cumplimiento al plan sobre tratamiento y mimos de dispensario.

Educacion al paciente y estirpe que apoya el auto precaucion asi­ como el retorno fiable a residencia.

reconocer mas

Unidad de Medicina Critica

La unidad sobre Medicina Critica es una sala de hospitalizacion en la cual se atienden pacientes, que por su delicado estado sobre sanidad requieren vigilancia permanente durante las 24 horas y donde se les hacen procedimientos y tratamientos especiales de elevada complejidad. Nuestra unidad sobre Medicina Critica posee:

Unidad sobre Mimos Intensivos

Unidad de Mimos Intermedios

La unidad sobre Medicina Critica cuenta un equipo interdisciplinario conformado por:

Dirigente de Unidad de sobre medicina Critica: Medico doble en medicina critica desplazandolo hacia el pelo cuidado intensivoCoordinadora sobre Servicios Hospitalarios: Enfermera Master en botiquin con enfasis al cuidado del paciente asi­ como las colectivos, especialista en cautela critico, urgencias y no ha transpirado respaldo nutricional.

reconocer mas

Asesoramiento Prioritaria

Es la que se brinda a un paciente que por las condiciones no puede esperar una cita medica programada, pero cuya vida nunca peligra igual que para acontecer atendido en urgencias. El tiempo de espera de la consideracion oscila dentro de las 20 a 35 minutos despues sobre realizada la admision. Este lapso puede variar en sintonia al nA? de usuarios en espera del asistencia, carente que esta espera represente la delicado amenaza para el estado de salud.

Conocer mas

Imagenes Diagnosticas

La Clinica tiene modernos equipos en radiologia entre los que se destacan la disponibilidad de tomografia axial computarizada sobre 128 cortes, la cual facilita imagenes sobre la mas alta calidad con la alternativa sobre realizar reconstrucciones aplicables en multiples especialidades medicas y no ha transpirado quirurgicas. Contamos con alta ciencia en desempeno de imagenologia intraoperatoria; igualmente con ecografia tradicional y no ha transpirado doppler, obstetrica y 3D. intraoperatoria.

A su oportunidad con un campo de accion sobre ecografia con suficiencia para realizar estudio ecograficos sobre todos los sistemas, incluido dopler arterial y no ha transpirado venosos a color y no ha transpirado equipo de ecocardiograma para pacientes hospitalizados.

Se cuenta tambien con aparato de radiologia Con El Fin De complacer las necesidades y no ha transpirado demandas de cada Algunos de los servicios. Respaldan en esta zona medicos especialistas en imagenes diagnosticas desplazandolo hacia el pelo un aparato experto con practica y conocimientos certificados.

reconocer mas

Laboratorio Clinico

El Laboratorio clinico posee aptitud para el procesamiento sobre muestras sobre I, II, III y no ha transpirado IV nivel con capacidad de el analisis de 4000 estudios por mes es libre de chatki en las niveles sobre hematologia, quimica sanguinea y no ha transpirado de fluidos, inmunologia, microbiologia, perfiles y no ha transpirado estudios especificas asi­ como respaldo sobre las servicios sobre patologia medica.

Concorde con los otros servicios, posee un capital humano altamente capacitado asi­ como con disponibilidad de prestacion las 24 horas del jornada 7 dias a la semana.

Conocer mas

Nucleo Urologico

Conformado por un selecto y calificado conjunto de urologos apoyados con las mas sofisticados y avanzados equipos de el manejo integral de todos las calculos del rinon o las vias urinarias. Se hacen procedimientos igual que: