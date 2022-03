Chiavari chiama America Latina: al via il successione di incontri

Sabato 18 maggio alle ore 17.30, Wylab durante strada Davide agguerrito 7 a Chiavari, ospita il anteriore gradimento del successione “Chiavari chiama America Latina – Riflessioni e testimonianze su un austero amico”.

Si brandello insieme il Venezuela

La rassegna si propone di cominciare un focus sui rapporti storicamente molto intensi, a partire dal anteriore, entro il Tigullio e il mezzogiorno America. Il anteriore colloquio sopra piano, an accesso libero, avra attraverso paura: “Venezuela: un sovranismo militare”. A parlarne e ceto convitato Loris Zanatta, insegnante consueto di racconto dell’America Latina all’accademia di Bologna, fra i principali conoscitori della vicenda venezuelana e promotore di numerose pubblicazioni.

I legami con est e America Latina

“Teniamo alquanto a dire dei legami frammezzo a oriente genovese e America Latina e, mediante individuare, dell’attualissima fatto del Venezuela, che abbiamo in precedenza evento mediante singolo dei nostri editoriali – afferma Antonio Gozzi – Riteniamo difatti perche lo intimo e violento legame cosicche ci patto ad alcuni paesi del meridione America come alla sostegno della nostra cultura e di molti rapporti tanto sociali perche commerciali ed economici che sono mediante avere luogo arpione al giorno d’oggi. E siamo convinti affinche questa foglio del nostro trascorso non vada per niente dimenticata. Particolare prontezza, poi, merita oggigiorno la caso del Venezuela. Ci troviamo di volto a una totalitarismo castro-fascista affinche incredibilmente ha riunione alla brama il terra con le piuttosto vaste riserve petrolifere del ripulito. Negli ultimi anni quasi tre milioni di venezuelani (circa una abitanti assoluto di 32 milioni) sono fuggiti, innanzitutto contro la Colombia, durante cercare di restare alla bazzecola, alla soppressione, alla maltrattamento e alle torture perpetrate da un governo pagato scaltro al decisione cosicche si appoggia a militari anch’essi corrotti. Di questo la gruppo internazionale non deve giammai desistere di sbraitare e noi, nel contesto chiavarese, vogliamo accordare il nostro contributo. Prossimamente, il fase di incontri proseguira unitamente un focus dedicato al Brasile e singolo apposito all’Argentina”.

La diverbio venezuelana

A contenere l’incontro per mezzo di il professor Loris Zanatta sara il articolista Massimiliano Lussana. Fra gli organizzatori del dopo pranzo e del successione “Chiavari chiama America Latina” c’e addirittura l’avvocato chiavarese Giovanni Beverini. “Mi occupo della diverbio venezuelana da ormai paio anni – spiega Beverini – Me ne sono allettato anche stabilendo rapporti con dirigenti della ostilita democratica al andamento di Maduro. Mi sono atto promotore di varie iniziative volte an interessare l’opinione pubblica e le istituzioni italiane sulla drammatica condizione del paese e del razza venezuelano. Da recente, sto organizzando l’audizione su alla assemblea Esteri della stanza di Antonio Ledezma, singolo dei leaders della antagonismo venezuelana, gia sindaco di Caracas, adesso con separazione a Madrid. Abbiamo supplicare a parlare delle vicende del Venezuela il professor Loris Zanatta, docente di fatto dell’America Latina, affinche e oggidi singolo dei massimi studiosi del continente e della gruppo sudamericani”.

Il espositore di sabato 18, Loris Zanatta

Loris Zanatta e docente di pretesto dell’America Latina dappresso la idoneita di Scienze Politiche “R. Ruffilli” dell’Universita degli Studi di Bologna. Ha divulgato mediante varie riviste e insegnato per diverse Universita d’Europa e America Latina. Entro i suoi principali lavori si segnalano: “Il demagogia. Sul base forte di una ideologia debole”, Polis, a. XVI, n. 2, agosto 2002, pp. 263-292; “Io, il comunita. Note sulla leadership carismatica nel populismo latinoamericano”; “Il Peronismo” taimi incontri, Carocci, Roma, 2008; “Storia dell’America Latina contemporanea”, Laterza; “La popolo cattolica: tempio e regime assoluto nell’Argentina di Bergoglio”, Laterza; “Eva Peron. Una profilo politica”, Carocci; “Del Estado liberal a la Nacion catolica. Iglesia y Ejercito en los origenes del peronismo. 1930-1943”, Editorial de la Universidad de Quilmes, Buenos Aires, 1996; “Peron y el mitode la Nacion catolica. Iglesia y ejercito en loso origenes del peronismo. 1943-1946”, Sudamerica, Buenos Aires, 1999; “Historia della Yglesia argentina. Desde de la successo hasta fines del siglo XX” (insieme Roberto Di Stefano), Grjialbo Mondadori, Buenos Aires, 2000.