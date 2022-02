Chez Chosen, on adore les bouclettes et les frisettes.

Chez Chosen, on adore les bouclettes et les frisettes.

A tel point que les experts en cheveux boucles, au fil des rendez-vous, ont rassemble la totalite des recommandations pour une criniere a tomber. Et s’ils vous livraient, ils font peu, les gestes a adopter… Ils se concentrent Actuellement sur ceux qu’il vaudrait mieux oublier.

PS: votre seront des conseils testes et testes, mais jamais (forcement) scientifiquement prouves – a chacun d’observer ce qui correspond l’ideal a ses cheveux. J’ai belle idee? S’offrir les conseils dans mesure d’un pro des boucles lors tout d’un rendez-vous a domicile

Credits photo Pinterest

Les attacher la nuit

Plusieurs aiment les attacher pour besthookupwebsites.org/fr/teenchat-review dormir sans etre genees par leurs boucles. Pour Fabien, il coi»te mieux empi?cher: « i§a casse la boucle, surtout quand on serre ou on plaque beaucoup ». Il a la rigueur de preferer votre n?ud plutot lache avec un ruban en soie.

Brosser ses cheveux entre deux shampoings

Pour Fabien, expert des boucles chez Chosen, c’est LE geste a oublier: “ brosser ses cheveux le matin reste le meilleur moyen de rendre mousseux et gonfles en cassant la boucle. C’est un look… Mais ce n’est generalement gui?re le rendu voulu! ». Notre solide habitude? Les brosser avant de les laver (concernant enlever les cheveux morts, les n?uds, et mieux preparer au shampoing et au soin), puis en sortant d’la douche avec un peigne a dents larges.

Vouloir les plaquer

« Certaines clientes ont un reflexe: elles passent la main dans leurs cheveux en tirant Afin de plaquer les boucles », explique Fabien. Le service? Un volume bizarrement reparti et une boucle ecrasee. Si on n’assume jamais ses boucles – ca arrive – il vaut plus opter pour un lissage. Et quand on veut des remettre en place, il conseille de les froisser et remonter du bout des doigts.

Credits photo Pinterest

Zapper le lait

La tignasse boucles ont besoin de soins s’adaptant: apres-shampoing, masque, bain d’huile… en texture la plus legere a Notre plus riche, en fonction du besoin de votre cheveu, les alternatives paraissent nombreuses. « il faudra bien les essorer », explique Fabien, « j’aime bien laisser poser unle masque avant de nos laver. Je twiste et tresse les cheveux. Ensuite, on demele et lave avec un shampoing ». Il recommande aussi de mettre une derniere touche de masque a la fin, sans le rincer, en faisant chauffer une mini-noisette de lait dans les mains pour appliquer i propos des longueurs.

Utiliser des produits qui «cartonnent»

L’effet flanque, brillant et sans mouvement n’est plus vraiment d’actualite. Halte, donc, aux mousses et gels qui regroupe des boucles l’ensemble de rigides! Fabien prefere les textures plus modernes, qui definissent sans alterer l’aspect organique du cheveu. « J’aime bien la gamme Bumble & Bumble: des cremes apaisantes et definissant pourront respectivement dompter en alourdissant ou apporter corps et volume en toute legerete », conseille-t-il. En supermarche, il valide les nouveautes Fructis, sans silicone et a la composition plutot propre.

Aller chez le premier coiffeur venu

Ultime erreur: prendre rendez-vous chez un coiffeur qui ne sait que rarement s’occuper d’une boucle. ” la tignasse boucles ont clairement une expertise “, acquiesce Fabien, ” ce n’est jamais difficile mais il convient juste la bonne technique et n’importe qui ne l’a nullement . Ca se saurait!” . Pour approcher l’un de les experts qui sait (vraiment) y Realiser au milieu des boucles, demander un diagnostic!

Se servir de l’embout plat du seche-cheveux

Pour un joli volume et un gonflant harmonieux, mieux vaut utiliser l’embout diffuseur. Sinon, simplement zapper l’etape seche-cheveux permet de reduire les frisottis et l’aspect mousseux. « l’ideal est de garder le cheveu humide le plus longtemps possible », resume l’expert