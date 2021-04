Che adoperare Tinder privo di perchГ© gli amici di Facebook lo sappiano

Ci sono diversi motivi durante cui potresti non voler che i tuoi amici di Facebook sappiano in quanto sei verso Tinder. Compresi membri della famiglia intrigante e conoscenze inquietanti.

PerГІ hai desiderio di Facebook durante Tinder? E ci sono modi verso impedire ai tuoi amici di Facebook di sorvegliare le tue avventure nel ripulito degli appuntamenti online?

Ecco come sfruttare Tinder in assenza di Facebook e, specialmente, maniera servirsi Tinder privo di perchГ© gli amici di Facebook lo sappiano.

Come adottare Tinder privato di Facebook

Puoi utilizzare Tinder in assenza di Facebook? Consenso. CiГІ significa in quanto, tecnicamente, il sistema migliore durante utilizzare Tinder in assenza di affinchГ© i tuoi amici di Facebook sappiano ГЁ di non allacciare i tuoi coppia account in passato edificio.

Tinder offre un regola di inclusione diverso che collega al tuo gruppo di telefono invece a Facebook. Quando crei durante la anzi volta il tuo account, seleziona Accedi con il gruppo di telefono .

Tinder ti chiederà di registrare il tuo bravura di telefono e di inviarti un PIN di esame. L’app collegherà corrente competenza di telefono verificato al tuo account e non dovrai totalmente collegare Facebook.

Nell’eventualitГ che il tuo elenco ГЁ mutato e non riesci verso cominciare mediante un account vivente, puoi anteporre l’opzione Accedi cammino e-mail durante accedere al tuo account.

Non è richiesto unire l’account Facebook mediante alcun modo attraverso poter prendere Tinder. Questo non è governo il accidente all’avvio dell’app, ma le preoccupazioni sulla privacy nel insegnamento degli anni indicano affinché Tinder non richiede più corrente campione di informazioni durante registrarsi.

Collegamenti comuni di Tinder e Facebook

Nel caso che hai in passato collegato il tuo account Tinder e Facebook, non perdere la speranza. Innanzitutto, Tinder non include piuttosto la praticitГ di connessioni comuni.

La celebrazione utilizzata in farti conoscenza nell’eventualitГ che tu https://datingmentor.org/it/fcn-chat-review/ e un prossimo utente di Tinder avete condiviso amici di Facebook. CiГІ ha reso ancora comprensivo a causa di le partite scoprire il tuo fianco Facebook. Ha oltre a ciГІ presentato il repentaglio perchГ© estranei utenti di Tinder notificassero a un compagno abituale in quanto si trovava nell’app. Comunque, la destinazione non esiste oltre a.

Per di più, Twitter ha ed ritirato Tinder Social. La carica ti ha accordato di convocare amici di Facebook affinché usano Tinder in una viaggio di gruppo. Questa evo un’arma verso infido taglio dopo che identificava tutti quelli che conosci affinché usano l’app.

Conseguentemente, attualmente giacchГ© entrambe le connessioni comuni e Tinder Social sono state rimosse, ci sono gente modi mediante cui gli amici di Facebook possono trovarti contro Tinder? Ci sono alcuni modi indiretti, ed vedete mezzo abbassare il repentaglio di tutti.

Ritocco le impostazioni di Tinder durante riparare la tua privacy

Ed dato che Tinder non pubblica sul tuo disegno e non include piuttosto Tinder Social, ci sono modi indiretti mediante cui gli amici di Facebook possono contattare affinchГ© usi Tinder. Alcuni dei modi con l’aggiunta di ovvi sono stati rimossi. Ad campione, Facebook non ti consente piГ№ di agognare “amici cosicchГ© usano Tinder”. Neanche Facebook ti consente di esprimere piuttosto le “App utilizzate da altri”.

Per mezzo di i pochi modi indiretti affinché puoi incrociare altri utenti di Tinder verso Facebook, puoi correggere le tue impostazioni attraverso evitare in quanto l’app sia accessibile sul tuo profilo. Vedi appena…

Nascondi Tinder dalla tua scritto Facebook

Nel momento in cui Tinder non pubblica sulla tua pagina Facebook e estranei non possono trovare quali app sono autorizzate sul tuo account, dovresti impostare la vista dell’app in Tinder contro privato. Corrente ti proteggerà se Tinder o Facebook niente affatto reintroducono efficienza cosicché mostrano l’utilizzo della tua app.

Verso bloccare ad prossimo utenti di vedere giacché usi Tinder, assicurati di esaminare il menu App e siti Web nelle impostazioni di Facebook. Qualora visualizzi e modifichi le tue impostazioni, puoi migliorare la accessibilità dell’app durante semplice io .

Costante questa percettibilitГ significa perchГ© di nuovo nell’eventualitГ che Facebook torna a visualizzare Tinder nella taglio app, le tue impostazioni sulla privacy impediranno in quanto ciГІ accada a te.

Nascondi i tuoi Mi piace ovverosia in altro modo da Tinder

Facebook non condivide ancora involontariamente informazioni riguardo a estranei amici cosicché utilizzano una determinata app, ad singolarità dei giochi. Dunque, nel caso che hai ascoso l’app di Tinder sulla accessibilità degli prossimo circa Facebook, c’è soltanto un’altra avvenimento cosicché può realmente darti strada … piace a Facebook.

Tecnologicamente, gradire la foglio dell’app Tinder non significa irrevocabilmente cosicché la usi. Ciononostante è un indizio attraverso gli amici intrigante di Facebook. Durante sottrarsi affinché ciò accada, rimuovi i tuoi Mi piace dalla facciata di Tinder oppure insegnamento le impostazioni sulla privacy in dissimulare i Mi piace agli amici.

Altri modi a causa di evitare gli amici di Facebook contro Tinder

GiacchГ© Tinder utilizza i dati sulla luogo durante presentare potenziali corrispondenze, ГЁ continuamente plausibile giacchГ© tu venga visualizzato nel feed di rinvenimento di un caro di Facebook. Non puoi adattarsi alquanto attraverso impedirlo.

Malgrado ciГІ, ci sono alcuni modi attraverso dare il tuo spaccato tranne distinguibile ai conoscenti di Facebook.

Innanzitutto, non utilizzare l’immagine del tuo bordo Facebook sul tuo account Tinder. Questo ti renderà ora individuabile alla maggior pezzo degli amici di Facebook, di nuovo per quelli che non hanno abitudine insieme il tuo prospettiva.

Dovresti ancora sottrarsi di annettere piattaforme appena Instagram perché appaiono anche sulla tua pagina Facebook. Ed qualora un caro di Facebook non riconosce l’immagine del tuo fianco, potrebbe sancire il tuo handle di Instagram nel caso che condividi spesso le tue immagine come su Facebook in quanto riguardo a Tinder.

Dovrei adottare un profilo contraffazione mediante Tinder?

Il ambizione di stringere lontani i tuoi amici dei social mezzi di comunicazione dal tuo disegno Tinder potrebbe indurti a usare un account contraffazione. Nondimeno, questa è un’opzione estrema perché potrebbe farti annullare dall’app di appuntamenti.

L’utilizzo di un account Facebook adulterato insieme Tinder potrebbe avere luogo una stemma rossa verso potenziali partite, dopo che i truffatori sopra Tinder utilizzano profili falsi e duplicati. Nell’eventualitГ che viene scoperchiato che il tuo account ГЁ doppione o adulterato, Tinder facilmente ti bandirГ dal favore.

In cambio di, nell’eventualitГ che vuoi difendere separati i tuoi profili social, collega il tuo contorno Tinder al tuo competenza di telefono. Non ГЁ ovvio implicare social media oppure account falsi.

Ora cosicché sai appena schivare indiscreto amici di Facebook riguardo a Tinder, verosimilmente hai arpione certi richiesta. Conseguentemente abbiamo messaggero insieme un catalogo di errori in quanto la affluenza fa sull’app di incontri.

Dalle abitudini giacchГ© riducono le partite alla caduta attraverso i profili ingannevoli dei bot, ecco gli errori di Tinder perchГ© dovresti sottrarsi .