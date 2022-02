Chacun a son histoire. La notre est originale et authentique et nous permet de nous demarquer des autres enseignes de cosmetiques.

Chacun a son histoire. La notre est originale et authentique et nous permet de nous demarquer des autres enseignes de cosmetiques.

Nous sommes fiers de notre histoire et voici comment nous la racontons : Nous adorons le rouge a levres. Mes bases, c’est notre passion. (Oui, oui.) Mais surtout, nous aimons partager nos secrets de maquillage avec vous. Pourquoi ? Parce que la creativite et la ti?che d’equipe seront ancres dans notre ADN. Nous sommes la seule marque nee au sein d’ un studio photo legendaire, Smashbox Studios a Los Angeles, ou des plus grands photographes, celebrites et maquilleurs se donnent rendez-vous Afin de creer des images mythiques jour apres jour.

Lancement de Smashbox Cosmetic. « l’ensemble de nos produits transposent ce qui se marche dans l’atelier de photographie dans la realite », explique Davis. « Pourquoi ? Parce que si les formules resistent a toutes les conditions difficiles du studio, elles conviendront egalement a le quotidien de l’ensemble des jours. »

Clio Awards remportes Afin de des campagnes digitales

Leader des bases maquillage non testees sur les animaux aux Etats-Unis

Best-sellers Smashbox

Photo Finish Foundation Primer Base

Notre premiere etape pour un gros plan, c’est une peau parfaite, denuee de ridules de secheresse et de pores apparents. C’est l’une des raisons pour lesquelles Smashbox Studios a decide de commencer par creer une base. Nous avons mis au point une formule qui diffuse la lumiere sur la peau pour flouter les imperfections et obtenir 1 teint uniforme. Elle permet egalement de sublimer le maquillage et d’ameliorer sa toilette. Notre base reste le flou original – et la meilleure facon de demarrer votre rituel de maquillage chaque jour.

Studio Skin 24 Hour Hydra Foundation Fond de teint

Un fond de teint liquide haute performance et longue tenue. Studio Skin 24 Hour Hydra Foundation unifie le teint, sans jamais s’incruster dans les pores ou les ridules. Vous trouverez vraiment votre reference ideale parmi les 40 teintes (sans oxydation) et des nombreuses nuances. Notre formule est forcement aussi performante, mais vous offre desormais une tenue eprouvee de 24 heures !

Always On Liquid Lipstick Rouge a levres

Prete pour nos gros plans. Testees et peaufinees chez Smashbox Studios a Los Angeles, les dernieres teintes de une Always On Liquid Lipstick en feront rever plus de la. Un rouge a levres liquide au fini mat enrichi en complexe Primer Oil pour un service ultra-confortable, leger et qui n’asseche jamais. Cette formule waterproof apporte une tenue de 8 heures. Notre bouche n’a jamais ete aussi belle et douce.

Photo Finish Foundation Primer Base

Notre toute premiere etape Afin de un gros plan, c’est une peau parfaite, denuee de ridules de secheresse et de pores apparents. C’est l’une des raisons Afin de lesquelles Smashbox Studios a decide de commencer par creer une base. Nous avons mis au point une formule qui diffuse la lumiere sur la peau pour flouter les imperfections et obtenir un teint uniforme. Elle permet egalement de sublimer le maquillage et d’ameliorer sa tenue. Notre base est le flou original – et la meilleure facon de demarrer votre rituel de maquillage au quotidien.

Studio Skin 24 Hour Hydra Foundation Fond de teint

Un fond de teint liquide haute performance et longue tenue. Studio Skin 24 Hour Hydra Foundation unifie le teint, sans jamais s’incruster dans les pores ou les ridules. Denichez vraiment votre reference ideale parmi les 40 teintes (sans oxydation) et des nombreuses nuances. Notre formule est toujours aussi performante, mais vous procure desormais une tenue eprouvee de 24 heures !

Always On Liquid Lipstick Rouge a levres

Prete Afin de nos gros plans. Testees et peaufinees chez Smashbox Studios a Los Angeles, les dernieres teintes de une Always On Liquid Lipstick en feront rever plus de la. Un rouge a levres liquide au fini mat enrichi en complexe Primer Oil Afin de un resultat ultra-confortable, leger et qui n’asseche jamais. Cette formule waterproof apporte une tenue de 8 heures. J’ai bouche n’a jamais ete aussi belle et douce.

Acheter l’integralite des produits Smashbox

Afficher les pays et les territoires ou Smashbox est disponible

Video Smashbox

Notre marque reste nee dans un studio de photographie de Los Angeles et fut mise a l’epreuve via des maquilleurs et des photographes experts. Des des debuts, nous savions deja que des bases, nos fonds de teint et des rouges a levres (non testes sur les bestioles) etaient le secret pour des photos parfaites. Inspires via notre expertise du milieu, nous concevons des aliments de grande qualite ultraconfortables qui vous donnent un look fabuleux en toutes circonstances, apres le travail, devant sa camera ou derriere l’objectif.

Direction de Smashbox

Tout a demarre dans un studio. Le noyau de notre creativite ainsi que notre energie.

Davis Factor Fondateur de la marque et Vice President Senior, Creatif Monde

Tout a demarre dans un studio. Le noyau de notre creativite ainsi que notre energie.

Davis Factor Fondateur en marque et Vice President Senior, Creatif Monde

Les produits Smashbox paraissent testes en studio et eprouves dans notre vie. Nous proposons du maquillage qui resiste a ce style de vie.

Glenn Evans President Monde d’une Marque, Smashbox et GLAMGLOW