Cercocougar il luogo affinchÃ© ti permette di trovare donne mature. Se cerchi una cougar oppure un toy boy in eleggere genitali, durante un colloquio ovverosia per chattare

Successione di incontri online di vicenda dell’arte

Per diligenza di Marcella Culatti, dottore di analisi mediante fatto dell’Arte dell’ateneo di Bologna

Con corrente ciclo di videolezioni, registrate dalla dott.ssa Marcella Culatti, l’Associazione OrienteOccidente vuole avanzare l’attività di avanzamento e valorizzazione del territorio dell’Emilia Romagna. Il ambizione è colui di persistere, seppur da domicilio, verso trascinare il collettivo condividendo contenuti di qualità .

Ringraziamento in prediligere l’arte sostenendola!

PRIMO COLLOQUIO: L’ESTASI DI SANTA CECILIA DI RAFFAELLO

Ascolta la mostra del antecedente gradimento online intitolato all’Estasi di Santa Cecilia di Raffaello conservata alla raccolta squadra della propria nazione di Bologna.

Per circostanza del cinquecentenario della trapasso di Raffaello, l’Associazione OrienteOccidente ti invita verso intromettersi per una videolezione di approfondimento dedicata all’Estasi di santa Cecilia della galleria azzurri di Bologna. Badile d’altare realizzata apposta durante la abbazia borgo di San Giovanni con montagna, essa affonda le proprie radici nella realtà locale, segnando nei secoli successivi l’immaginario iconico di molti dei oltre a grandi artisti della nostra parte. Accordo analizzeremo le ragioni in quanto ci portano per definirla, pur nella sua illusorio scioltezza e spontaneità , un’opera rivoluzionaria sotto molteplici punti di aspettocomme formale, illustrativo, leader e sociale.

La videolezione non vuole succedere un tour possibile sui lavori di Raffaello tuttavia un particolareggiato indagine approfondita sopra quest’opera perché ha legami profondi con il nostro luogo e, sopra individuare, mediante la metropoli di Bologna.

AIUTANTE CASOcomme FASE RAVENNATE

CAPOLAVORI PERDUTI E NON fra ‘500 E ‘600

Ascolta la preambolo del aiutante coincidenza online offerto alla polittico Portuense di bestione de’ Roberti conservata alla raccolta di Brera di Milano.

Presente videoclip è il primo di un successione di 5 incontri apposito ad eccellenti opere pittoriche della metropoli di Ravenna, alcune ora durante loco e altre affinché verso Ravenna non sono piuttosto. Alla vanga Portuense di bestione de’ Roberti seguirà il banchetto di Assuero di Carlo Bononi, il Mosè di Guido schiena, il sofferenza di San Vitale di Federico Barocci e la destituzione di Cristo di Giorgio Vasari.

MANIERA

Il valore di qualsivoglia singola videolezione, della arco di intorno a 50 minuti, è di polish hearts €10,00 durante i soci, €13,00 durante i non soci.

Costo pubblicitario a causa di l’intero successione di 5 videolezionicomme €45,00 a causa di i soci, € 60,00 durante i non soci.

Una evento ricevuto il rimessa, accesso abbuono bancario oppure paypal, ti invieremo il link a causa di sognare il filmato agiatamente dal divano di dimora tua.