Цена KuCoin Shares

курс KCS составляет $6,78, рыночная капитализация монеты – $617 млн, место в рейтинге coinmarketcap – 40-е. Биржа перечисляет владельцам KCS 90 % комиссионных от проведенных платежных операций с другими валютами, давая таким образом заработать сатоши, эфиры и другие популярные монеты.

KuCoin Shares относится к криптовалютам узкоспециализированного назначения, которые применяются на криптовалютных биржах для их популяризации. Главная цель криптовалюты заключается в привлечении новых пользователей на биржу KuCoin, по средством их поощрения. Благодаря этому, держатели KuCoin Shares могут пассивно зарабатывать, Zcash чем и обусловлена популярность криптовалюты. Кроме того, KCS является дефляционным токеном, что позитивно сказывается на стоимости монеты. Но не стоит рассматривать KCS как технологический проект, который направлен на упрощения жизнедеятельности человека, ведь криптовалюта просто не предназначенная для подобных целей.

Учитывая тот факт, что KuCoin Shares является внутренним токенов биржи KuCoin, то купить ее можно исключительно на этой площадке. Пользователям предоставлена возможность покупки KCS за 9 видов цифровых денег, в числе которых биткоин и эфир. Курс KuCoin Shares составляет $1,35 за штуку.

Криптовалюта KuCoin Shares не подлежит майнингу, то есть все монеты данной криптовалюты были выпущены сразу или выпусаются исключительно разработчиками / основателями данной криптовалюты. Количество выпущенных монет криптовалюты KuCoin Shares на данный момент составляет 87,801,051 монет, что составляет 49% от общего количества монет криптовалюты КуКоин Шарес. Максимально возможное количество монет КуКоин Шарес KuCoin Shares KCS составляет 177,930,841 монет. Криптовалюта KuCoin Shares (KCS) основанна группой энтузиастов блокчейна, зарекомендовавших себя в таких крупных гигант компаниях, как Ant Financial и GF Securities, Kucoin стремится предоставлять пользователям услуги по обмену цифровыми активами, которые являются еще более безопасными и удобными, чем Фиат.

Как создать кошелек или карту для KuCoin Shares (KCS) и переводить с них средства. Создатели проекта заявляют, что их стратегия позволяет поддерживать действующих клиентов и привлекать новых благодаря предоставлению многочисленных преференций Ark и возможности заработка на растущей стоимости внутренней валюты. Команда KuCoin Shares ставит своей целью достижение ведущих позиций среди других проектов, и введение поощрений должно этому способствовать. По состоянию на 4 февраля 2018 г.

Холдинг NEO предоставляет вам бесплатный ГАЗ, а токены KuCoin Shares предлагают держателям процент от ежедневных торговых сборов. KuCoin Shares (KCS), с другой стороны, является токеном для обмена криптовалютой KuCoin.

Монету KCS пользователи могут использовать в качестве оплаты торговых сборов, что дает им большую скидку.

Холдинг NEO предоставляет вам бесплатный ГАЗ, а токены KuCoin Shares предлагают держателям процент от ежедневных торговых сборов.

Цифровая монета работает на платформе Ethereum и является токеном стандарта ERC-20.

Количество выпущенных монет криптовалюты KuCoin Shares на данный момент составляет 87,801,051 монет, что составляет 49% от общего количества монет криптовалюты КуКоин Шарес.

Фактически токены биржы являются аналогом акций компании.

Перспективы криптовалюты KCS

Биржа ежедневно делит 50% своих торговых сборов с держателями KCS в зависимости от того, сколько токенов KCS они имеют. Поскольку биржа взимает комиссию https://www.maximarkets.org/crypto/bitconnect/ за торговлю токенами, торгуемыми на платформе, владельцы KCS со временем получают различные монеты в качестве бонуса, а не только токены KCS.

Так же, как на популярной бирже Binance, собственникам валюты NEO начисляется вознаграждение в Gas. KuCoin Shares (KCS) – это внутренняя цифровая валюта биржи KuCoin. У этой площадки есть отличительная особенность – она делится Cardano доходами со всеми держателями своих токенов. Прибыль распределяется в соответствии с количеством монет на счету и выплачивается ежедневно. Цена KuCoin Shares (KCS), графики, рыночная капитализация и другие показатели.

Фактически токены биржы являются аналогом акций компании. Приобретая токены, их держатель становится совладельцем бизнеса и получает гарантированное вознаграждение, аналог дивидендов. Конечно, совладелец звучит гордо и это не совсем так)), но вот оплату за лояльность биржа действительно платит. Но об этом далее в статье .

Эмиссия криптовалюты в общей сложности составляет 200 миллионов KCS. Главной особенностью KuCoin Shares стало то, что криптовалюта дефляционная. Это означает, что количество KCS в обращении будет постепенно уменьшаться. Площадка Kucoin покупает у пользователей каждый квартал по 10% токенов, которые уничтожаются.

Если бирже KuCoin удастся подняться в рейтинге, то доход трейдеров и инвесторов значительно увеличится, неговоря уже о неизбежном повышении цены токена KCS, поскольку спрос не него будет расти. Выплаченные дивиденды делятся поровну между количеством KCS в обращении, поэтому если вы владели KuCoin Shares, то в зависимости от их количества https://www.maximarkets.org/ будет определяться ваш процент прибыли. Биржи Binance и KuCoin – это те, которые в настоящее время позволяют пользователям требовать GAS для NEO. Как только ваши токены NEO появятся в вашем кошельке NEON, вы увидите, что ваши токены GAS постоянно накапливаются внутри вашего кошелька. Вы можете потребовать свой ГАЗ в любое время.