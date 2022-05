Celibataire et heureuse : 12 temoignages qui donnent le sourire

Moins de contraintes, moins de prises de tronche, environ moment pour soi. Etre celibataire et heureuse c’est possible ! Visitez les petits riens du quotidien qui changent tout.

« Trouve-toi quelqu’un de suite avant de deprimer », « Ma pauvre, tu es encore celibataire… », on a toutes entendu ce genre de remarques sortir d’une bouche d’un proche. Mais celibat ne rime pas toujours avec cata, la preuve ! 12 celibataires nous ont confie nos petits interets qu’elles ont d’etre en solo, ainsi, ca donnerait presque besoin de mettre cheri de cote…

« Je suis plus performante au bureau », Camille, 25 ans« L’avantage de n’avoir personne en tete, c’est qu’on a l’esprit libre. Di?s que je suis au travail et que je suis en couple, j’ai mode a revasser, a me demander pourquoi je ne recois pas de message de mon copain, a quelle heure on se trouve le soir… Bref quand je suis celibataire je suis moins distraite au projet et donc plus efficace ! »

« J’ai le chez moi », Jade, 31 annees« Lorsque l’on reste seule, on vais garder notre ligne de vie, nos projets que l’on a en tete, personne n’est la Afin de nous influencer, on peut mener a bien bien ce qu’on veut… Apres m’etre separee du conjoint Prenons un exemple, j’ai pu concevoir 1 reve : m’acheter un appart. Et quel plaisir d’avoir le petit nid douillet… »

« inutile de m’epiler tout le temps ! », Alice, 29 annees« On n’a pas besoin d’etre nickel l’integralite des heures : a nous nos gambettes qui piquent, on s’en fiche ! Et puis je ne vous parle nullement des economies que l’on fait en allant plus rarement chez l’estheticienne… »

« J’ai Notre telecommande me concernant toute seule », Catherine, 51 ans« Notre bonheur c’est de i?tre capable de voir votre que l’on souhaite a le pc le soir. Aucune match de foot, de film d’action, juste une serie a l’eau de rose ou une emission tel Baby Boom… »

« C’est moins de contraintes ainsi que concessions », Rebecca, 30 ans« Depuis que je suis celibataire je n’ai plus a preparer un vrai plat en revenant de la journee fatigante, ni a ramasser les calecons et chaussettes. Je peux designer de analyser la soiree que j’ai envie a la tele, bien en ayant un masque dans le visage, en jogging trop grand… »

« Je pourrais Realiser du shopping sans culpabiliser », Laura, 34 ans« Mon ex passait des heures a me penser que je depensais trop, que une telle enieme paire de chaussures ne me servait a rien, et je finissais par m’en vouloir… Maintenant je depense ce que je veux, ou je veux et quand j’ai envie, ainsi, tout ca, sans culpabiliser ! »

« Pas d’histoires ! », Marine, 26 annees« Pas d’amoureux ca souhaite dire pas de jalousie, nullement d’esprit torture… Parce que bonjour les histoires lorsque tu es en couple ! La je ne crois qu’a moi et ca fait du bien. »

« J’ai page reste blanche », Marie-Laure, 56 ans« Tout va arriver, la page blanche reste permanente, et cela maintient en forme en permanence et l’envie d’avancer pour rediger l’histoire… J’aime ce mystere lorsqu’on ne sait nullement ou l’on va. »

« Je profite ma fille », Sophie, 41 ans« Je vis seule avec ma fille de 10 annees, et nullement question qu’un homme se mette entre nous ! On a les petits rituels et nous sommes tres application tastebuds heureuses comme ca… Je lui consacre de nombreuses moment et ca me fait joie. »

« J’ai retrouve Notre ligne », Eva, 32 annees« Mine de rien lorsqu’on vit avec 1 homme, on mange plus et moins bien. En etant celibataire je fais bon nombre plus attention a ce que je prepare a domicile, je cuisine qui plus est petite quantite. Sans parler de l’ensemble des restaurants que l’on fera en debut de relation… Et ca se ressent dans la balance ! »

« La seduction reste omnipresente », Anna, 33 annees« Ce que j’aime dans le celibat, c’est le joie d’etre seduite, d’avoir des coups de c?ur si on ne s’y attend pas. Depuis tellement de possibilites a venir, de ne pas savoir de quoi va etre fera demain… aucune routine quoi ! »

« Du temps libre Afin de les amis et la famille », Charlotte, 28 ans« On a un moment pour les copains et des copines, on peut enchainer les afterworks et les soirees, sans se soucier du rendez-vous amoureux trihebdomadaire. On a aussi un moment pour voir une famille : s’incruster chez mamie Colette le dimanche midi avec le bon roti, ca, c’est un petit plaisir que je ne pourrais nullement faire quand je suis en couple. »