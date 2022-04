Cela bouleverse son univers ; elle lui permet d’echapper au sien

Elle, c’est Louise. Elle ne jure que avec les mathematiques et ne croit que votre qu’elle voit. Au moment oi? i§a a commence son job a J’ai piscine de Bushwick – l’un des quartiers les plus dangereux de New York –, cette dernii?re a pense comme tout le monde que le type responsable de l’entretien, avec ses lunettes noires et son sweat a capuche, n’etait qu’un voyou bon a attirer des ennuis. Pourtant, son intuition, elle, lui souffle d’observer au-dela des apparences. Lui, c’est Blake. Les gangs representent son cauchemar, ainsi, la pauvrete, le quotidien. Au quotidien, le regard des autres lui rappelle d’ou il vient. Mais celui de cette fille, a l’accueil, est different… Comme si elle savait que son agressivite n’est qu’une facade. Comme si elle voyait qui il va i?tre vraiment. [suite]

Format ebook – Genre : New Adult – Collection &H – 11 septembre 2019 – &H N°HP105 – EAN 9782280429573

Format poche – Genre : New Adult – Collection &H – 4 septembre 2019 – &H N°HP105 – 320 pages – EAN 9782280420594

Mes coups de coeur des lectrices Decouvrez des avis des lectrices sur ce livre

Voila 1 roman qui s’annoncait prometteur, une romance comme je les aime : deux personnages avec des personnalites qui, a priori, n’ont gui?re grand chose en commun, ainsi, qui seront voues a se rapprocher. Allechee avec votre resume, je me suis lancee dans votre roman avec grand enthousiasme.

Nous faisons ici connaissance avec Louise, une doctorante en neuroscience, de confiance mais en proie a de la peine financieres pour boucler des fins de mois. Lorsqu’une des anciennes amies lui propose un job de caissiere dans une piscine a deux aucun chez elle, elle n’hesite pas longtemps…d’autant plus, qu’elle se rend rapidement compte que le article consiste a ouvrir la piscine Afin de l’equipe de Hockey des Rangers de New-York. Le deuxieme employe, Blake, reste votre nageur universitaire sans entraineur et un petit genie des maths. Comme il vient d’un quartier defavorise, il a des difficultes a se situer entre ses capacites et son « heritage social ». Alors que que dalle ne parait lier Louise et Blake, pourquoi ressentent-ils un trouble en presence l’un de l’autre ? Mes apparences ne sont-elles gui?re quelquefois trompeuses ?

Tout au long de cette histoire, l’auteur joue sur les oppositions entre les deux protagonistes : cette dernii?re, etudiante un tantinet naive, qui fait le regard doux aux hockeyeurs; lui, le bad boy qui ne deteste le manege des sportifs; elle, sociable, souriante, avenante; lui, tellement mysterieux, renferme, parfois agressif….

A chaque chapitre, l’un ou l’autre prend la parole et nous entraine au sein d’ son univers, et cela est un gros point positif de ce roman, d’apres moi. Mais, j’ai un gout d’inacheve en refermant votre livre car beaucoup de intrigues sont ouvertes dans cette histoire et au final, peu paraissent resolues, que ce soit le passe de Blake, https://datingmentor.org/fr/polyamory-date-review/ le manege « Louise et les hockeyeurs » et meme la relation entre nos deux protagonistes. Effectivement, la relation evolue tres vite et les interactions entre eux sont limitees et alors, la fin reste un tantinet rapide me concernant. J’ai 1 sentiment de trop peu et j’aurais aime en avoir plus a lire car la plume de l’auteur est tres agreable a lire et elle nous embarque rapidement une piscine de Buschwick aux rues d’une grande pomme.

Pour conclure, je depoussii?re mitigee de cette lecture qui s’annoncait tellement prometteuse mais dont l’ensemble des intrigues n’ont jamais ete, me concernant, poussees jusqu’au bout. Je garde, neanmoins, en memoire le nom de l’auteur car sa plume est tres prometteuse et je lirai, avec joie, ses autres romans.