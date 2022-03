Cela arrive souvent dans le couple qu’on se dispute et que nos attitudes ou nos manies de l’autre nous agacent.

On souhaite aussi obtenir reparation.

On souhaite obtenir quelque chose de l’autre, mais il ne se montre pas conciliant et cela pousse Quelques d’entre nous a bouder. Vous boudez souvent ou vous subissez souvent les bouderies de votre conjoint (e) ? Vous vous demandez comment y pallier ? love Intelligence vous livre ses 7 cles afin que la bouderie ne soit plus vraiment votre probleme au sein de la couple.

Faire la tronche : pourquoi ?

Lorsqu’on est agace, certains d’entre nous reagissent avec en froideur et, parfois, une bouderie. Notre bouderie reste votre qu’on qualifie communement tel votre acte ou « l’on fera la tete ».

Notre bouderie, moyen de communication malgre des apparences

La bouderie reste souvent incomprehensible voire ridicule Afin de le webmaster qui l’observe. Malgre l’apparence exterieure affichee : mine renfrognee et impression d’enfermement et de refus du dialogue, le (ma) boudeur (se) tente paradoxalement d’etablir votre retour au dialogue avec l’autre sans pouvoir le reconnai®tre. C’est votre point fondamental a saisir ! La personne boudeuse choisit de s’isoler par cette voie et s’interdit de montrer qu’elle revient a la raison. Elle reste donc beaucoup moins demonstrative et ne communique presque plus.

Parfois la bouderie se manifeste avec des bougonnements, marmonnements et grognements.

L’attitude a adopter pour l’harmonie du couple

1/ il va i?tre important pour l’harmonie du couple que celui qui boude prenne du recul. Pour le webmaster qui boude, c’est du stress en plus dans un premier temps : elle ne parvient nullement a desamorcer le probleme et elle ressasse ce qui dans sa tete. Si elle (il) persiste a ressasser, cette personne aura des doutes sur l’autre ou sur sa confiance en l’epanouissement une relation. Elle (Il) doit avoir conscience que sans ce recul, prix smooch la bouderie a toujours des consequences sur le couple. Bien d’histoires se paraissent soldees sur une telle triste fin.

On est pas toujours en couple mais nous n’etions pas non plus celibataire. On voulait juste prendre notre temps libre. Tout aller beaucoup jusqu’au jour ou il a arreter de me parler parce quil etait jaloux que j’aille parler a des amies que nous avions en commun. J’ai ete un parler car ca faisait 4 annees que je ne nos avais gui?re revu, ils avaient demenage a paris mais paraissent revenu dans la ville situe pas loin de chez moi. Il s’est donc enerve a votre sujet la. Je n’ai rien fait de mal, j’ai juste voulu prendre de leurs nouvelles… Je ne les ai nullement drague ou autres j’ai parle normalement… ! Ca va faire deja quelques jours et 2 journees que nous ne nous sommes nullement parle. Ca me rend folle a l’idee de me dire qu’il m’en veut Afin de plusieurs trucs de debile, qu’on se perd juste Afin de ca. Parfois je me dit que c’etait une excuse pour arreter de me parler et des fois je me dis que c’est 1 jaloux possessif. J’ai l’envie d’aller vers lui mais juste j’ai peur que ca fierte m’envoie chier, j’ai peur qu’il me recale ! J’ai cru qu’il est assez mature bien qu’on puisse en parler concretement au lieu de m’envoyer chier. Neanmoins, d’un cote, si je vais lui parler ca me donnera l’idee de savoir si il va vouloir me pardonne (pour une chose que j’ai pas commise) ou si il va tout simplement me nexter. Si il perd j’espere juste qu’il se dira un jour qu’il m’a perdu. J’avais tellement peur de le perdre, dans un sens je me suis attachee a lui en un claquement de doigt. Je ne voulais jamais m’attacher pour eviter de me retrouver seule, mais je ne sais gui?re il y avait quelque chose de bien chez lui, il m’attirait javais envie de creuser de savoir qui il est. Pour une jalousie il ment veut… Je sais qu’il surveille tous ce que je fais concernant insta, snap, c’est le premier a lire mes story. Je fais la forte et la fiere mais au fond il me manque nombre. Je souhaite juste qu’il reviendra. J’ai envie de lui parler, de lui ecrire un message en lui disant bien votre que je ressens mais sa reaction me fait peur. Meme moi je ne sais pas au fond ce que j’eprouve Afin de lui. Je comprends pas sa reaction, elle reste disproportionne. Ce que je comprends nullement c’est que c’est lui qui possi?de tout fait pour que je tombe dans ses bras, c’est lui qui me demande des calins (aussi si j’esperais lui en faire), c’est lui qui m’a embrasse. C’est lui qui possi?de bien fera pour que je m’attache et une fois attache a lui il lache… ! J’me sens seule, j’ai cru en lui. Pourtant je met un moment a donner la confiance et a m’attacher mais a lui tout c’est fera naturellement. Alors que dois-je faire ? Je lui envoie votre post ou j’attends ?