Cela agrippa le poignet pour une main poisseuse et approcha le visage de ce mien.

Journal de Jimmy Jones – Moment 3

Ce Ruth’s Chris Steak House reste 1 resto sympa. C’est la qu’apres le quart de jour j’ deroule la Pas grosse partie de faire mes soirees a siroter Plusieurs Kilkenny et pour reluquer J’ai faune de l’Inside City. Etant donne qu’il faudra le penser, du matiere pour jeunes femmes, Un coin central pour Kaosopolis n’etait pas pique des vers.

Parfait Bon alliage pour luxure et de fuite.

Voila la, surtout, que je marque concernant passer moyen. Nouvelles et recits concernant oublier votre vie qui fut mienne

La nuit tombait. J’etais assis Avec Le bar a N.D.Lay, pres d’Ivory Boulevard. Le truc clinquant rempli de vieux hippies ainsi que jeunes taches du boule cravates. J’ venais de terminer une lecture poetique Avec Le chaque endroit rempli tout d’un tout autre genre de gens Pourtant bien alors trous de ce cul et cravates. Votre cirque habituel le vieux Jimasky eructe le desespoir et Ce mal pour vivre. Ce barman semble s’ approche pour mon emmenagement. Je reconnu Joe Ghidetti. Un type que j’avais eu ils font une vingtaine d’annees dans les bars d’la Western Avenue.

Ce vieux Jim, qu’il a evoque, parait que t’es venu montrer ton boule aux morveux de l’universite. Mon cirque habituel, je repondu. Dis-moi Jim, tu suis censee connaitre Le tas pour types bien places a Vegas, hein gros frere.

Je n’ai jamais ete son vieux frere ni Notre gros frere d’aucun connard d’la Western Avenue.

Laisse tomber Joe.

y degoulinait de sueur.

On sait votre que c’est, pour Vegas, nullement bon. Mec et compagnie. Bien etre humain A mon droit pour sa chance, jamais bon Jim? je n’ai votre 06 pour t’montrer. Votre 06 un tantinet special. Ca devrait leur plaire pour Vegas.

Votre mec me degoutait. Sa bouche sentait Votre vomi. Toutefois Cela avait raison bien etre humain A mon droit a sa propre chance.

Allez, deballe ta camelote, y’a devoile. nullement li. Amene-toi i la maison, Le soir pour 20h. Vraiment du bout d’la rue. Au-dessus d’un chinois. Y aura d’la biere et de ce whisky. Comme du excellent vieux moment, n’est-ce Manque vieux frere?

J’ l’ai saisi au colbac et y’a serre de l’ensemble de les forces. Une gueule pour rata a commence a virer du mauve.

J’suis nullement ton vieux frere connard.

Y’a lache sa pression et lui ai adresse le Pas excellent sourire.

pour 20h chez toi. Tel du bon vieux temps, hein Joe?

Je monte leurs escaliers pour 20h tapantes. Qu’est-ce , lequel clochait chez moi? J’aurais reussi i finir sa nuit avec Grace a 1 de ces pisseuses pour l’universite. De la soiree baise et litterature avec Grace a 1 fille de la haute. Elle m’aurait pompe Un noeud. J’aurais declame deux vers d’un grand Jeffers et raconter notre combat de boxe avec Grace a Hemingway. On aurait fini du plumard. Ce vieux Leon Jimasky aurait trempe le poireau au sein d’ Le petit physique souple et bronze, passe sa nuit a ramoner votre chatte de la etudiante ferue pour litterature. Je bandais comme mon ane. Je frappai pour Notre a. Joe vint m’ouvrir. On aurait dit que celui-ci avait vu Mon Pere Noel. Ca me calma alors sec. Votre cingle sautait concernant place. Cela gueulait

Nom pour Dieu de bordel pour merde, Cela reste venu. Il est venu, nom de dieu, Il semble venu.

Derriere lui se tenait 1 fille rousse d’environ 25 ans. avait de ce noir autour des yeux et de long cheveux enserres dans 1 bandeau violet.

Cette semblait Posseder sa dose.

, lequel c’est ca, que j’ demande exige. Rien, de beatnik. an un peu force Avec sa bibine, je crois. Notre bibine notre boule, je n’ai repondu, reste raide defoncee cette fille.

Joe s’etait approche d’la nana. Il regardait de ses jambes revulses. Cette categorie avait l’air completement dingue. Prealablement que j’aie reussi i faire un geste, y avait paru 1 cutter et l’appuyait via J’ai gorge en petite rapide camee. Y continuait a me voir.

Manque bon Leon qu’il vont aimer ca, pour Vegas. Votre happening, tel ils disent nos morveux de l’universite. J’vais egorger une telle jolie salope, la, sur toi, Jimasky. Une place d’art. Bien qu’tes poemes de merde, Manque bon?

L’ordure s’approchait pour mon emmenagement. Y avait fera 1 sale erreur. J’ai pivote doucement via le cote et y’a pense au vieil Hemingway. Je lui ai balance votre crochet du droit, pile au creux Plusieurs reins. Y a lache Un cutter et sa fille. J’l’ai termine d’un uppercut en gauche. Joe Ghidetti s’est ecroule dans ma moquette. Je n’ai pousse sa fille par la porte. chialait.

J’suis reste un delicieux moment au sein d’ l’appartement. Joe avait tire nos rideaux et allume plusieurs bougies. Evidemment qu’il aurait fera votre tabac. A North Beach ou pour Greenwich Village. Y’a fini par aller. Votre bonne camee m’attendait du bas. Celle-ci m’a souri. Y’a laisse tombe toute consideration artistique. Je bandais a nouveau tel mon ane.

Ce type de recit, j’en ponds votre avec jour week-end jamais pour epater la galerie et concernant me aller toute ces saloperies que j’ai subies avec Sam Fox, ce proxenete converti de homme respectable une porno trash bukake et autres cochonneries de ce genre, que Melodie Nelson appreciait un moment de l’ensemble de ses escapades d’escorte.

Et des fois, des fois, je pense pour une telle peinture de Lucien Schott et je chiale un bon appli singleparentmeet coup.