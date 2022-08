Ceci n’est ni une analyse fouillee, ni une demonstration rigoureuse. Je voudrais juste que vous laissiez ce imagination vagabonder, en gardant l’atmosphi?re ouvert, et que vous vous demandiez, sans mauvaise foi, ce que vous penseriez en lisant ce journal fictif.

Imaginons qu’un homme tue le labrador. Lu dans le journal : “Samy remuait Notre queue quand elle croisait le coloc’, faisait la fete a la boulangere, ainsi, faisait la tronche a domicile. Son maitre, qui l’aimait passionnement, craignait que le labrador choisisse un nouveau maitre. Incapable de supporter l’idee qu’un nouvelle ait ce chien, il l’a abattu.” C’est un fou, celui-la, me direz-vous. Personne ne dirait qu’il s’agit tout d’un “crime passionnel” ni tout d’un “drame en passion”.

Imaginons qu’un homme batte le caniche. Lu au journal : “Whisky etait tetu. Le maitre tenait a le faire obeir, a le dresser. Notre caniche ne voulait nullement ramener ses pantoufles. Son maitre l’ayant violemment battu, Whisky a fini chez le veterinaire, des cotes fracturees, de multiples hematomes temoignant de la violence de l’agression.” C’est un malade, cette categorie, me direz-vous, faut pas lui rendre le caniche. Personne ne dirait que l’animal “l’a cherche” ni que son maitre a malencontreusement derape, que c’etait 1 geste malheureux, un geste de trop imputable a une vie stressante, ni que j’ai ete un petage de plomb qui peut arriver a tout le monde.

Imaginons qu’un homme torture votre chat.

Lu dans le journal : “Mistigri etait sorti a quatre heures du matin, Afin de se balader. Un homme l’a surpris dans le caractere en route, s’est empare de lui, l’a mis au coffre, avant de s’arreter deux kilometres plus loin pour le torturer. On n’a retrouve la peau mutile de Mistigri que quelques temps prochainement.” C’est un sadique, ce gars, me direz-vous, faut que celui-ci se fasse soigner. Personne ne viendrait penser que les maitres du chat auraient du le garder a domicile. Qu’il traine dehors ne permettait gui?re qu’on lui fasse subir cela.

Imaginons qu’un chien cherchant des victimes en decombres d’un seisme soit violente avec un inconnu l’ayant entraine a l’ecart. Lu dans le journal : “Rintintin fouillait consciencieusement un parking sous-terrain, quand le maitre l’a perdu de vue. Il a suffi de divers minutes. Il a disparu plusieurs heures et a ete retrouve plusieurs metres plus loin, baignant dans le sang.” Quel salaud, me direz-vous. L’animal ne faisait que son bricolage, concernant le bien commun. Personne ne viendrait penser que celui-ci etait absurde d’envoyer un animal sans defense dans un tel endroit.

Imaginons qu’un groupe de copains devore vivant 1 lapin.

u au journal : “Coco passait par la, le gang l’a trouve appetissant. Ils l’ont attrape, l’ont tabasse, depece, decoupe vivant, et l’ont englouti. Tout cela en se filmant avec des telephones portables, riants, moqueurs, le sang degoulinant d’une bouche, le lapin fretillant pathetiquement entre leurs mains.” Ce seront des barbares, ces gars, me direz-vous. Personne ne viendrait penser que le lapin adore ca ni qu’il l’a cherche en faisant fretiller sa petite queue blanche. Nous serions stupefaits d’entendre les carnivores pretendre avoir ete victimes d’une pulsion irrepressible.

Imaginons que, dans les troupeaux de France, les vaches soient massivement maltraitees par nos agriculteurs. Lu dans le journal : “Une vache concernant dix est maltraitee par les agriculteurs, entrainant 1 deces l’ensemble des 3 journees. ” Une vache dans dix, ce n’est plus une juxtaposition de cas isoles, me direz-vous. Ils font un phenomene social via lequel il faut s’interroger. D’ou ce qui vient-il ? Peut-etre que ces agriculteurs (qui ne forment nullement la majorite, loin de la) se croient bien permis. Il faut faire d’la prevention, informer des jeunes agriculteurs qui se lancent, et il va falloir punir severement ceux qui traitent ainsi les vaches. Et quand vous entendrez une vache meugler desesperement, vous serez inquiet, vous chercherez a savoir si bien va bien, vous previendrez les autorites, en cas de doute. Ca a excellent se passer dans le champ tout d’un nouvelle, on ne pourra nullement laisser faire !

De quelle impardonnable cruaute ont fera preuve ces monstres, me direz-vous, refermant votre journal, la larme a l’?il. Tout ceci est absurde ! Si encore il ne s’agissait que de jeunes filles, on pourrait laisser dire, laisser faire, laisser souffrir, laisser mourir.

Nous sommes le 25 novembre 2011, et l’an dernier 146 dames ont ete tuees par leur (ex-)compagnon. La totalite des cas que j’ai transposes a des animaux (dont ca n’est pas non plus tres brillante, j’en conviens) sont inspires de cas Pluti tagged appli rencontre?t recents. Mes violences faites a toutes les jeunes filles, on en parle aujourd’hui, on en reparlera l’annee prochaine, on en reparlera tant qu’une reelle prise de conscience n’aura jamais eu lieu.