Ce que claque de supprimer un(e) ami(e) de Facbook signifie

L’ensemble des decisions que l’on te prend ne semblent jamais sans consequences. Mais l’ensemble des decisions, Afin de peu qu’elles soient reflechies, ne sont jamais faites au hasard. Lorsque tu te decides a agir, c’est pour une certaine raison. Ici, on ne va nullement tourner autour du pot, on va amener la suppression d’un ou d’une ami(e) dans Facebook. C’est une decision a J’ai fois rapide et complique. Rapide parce qu’il suffira de deux clics pour qu’elle soit realisee. Mais complique parce que votre n’est gui?re une decision que l’on prend a la legere. Et votre decision n’est gui?re sans consequences.

Ce que supprimer mon mari concernant Facebook implique

Si tu es ami avec un individu via Facebook, tu peux voir son activite, parler avec lui, aimer ses publications etc… Bref, tu peux interagir avec cet ami. Je ne pense gui?re t’apprendre grande chose. Une fois que tu decides de retirer cette personne de ta liste d’amis, une telle derniere ne va etre gui?re au courant que tu l’as supprime. Autant si Facebook te notifie pour une activite positive, si je puis dire, le blog a souvent tendance a ne point te notifier lorsque l’activite te concernant ne te fera nullement plaisir.

Imagine si tu recois une notification “Maxime vous a supprime de sa liste d’amis”. Ta reaction va vraiment etre l’incomprehension, et plus tard tu vas le demander l’aide Afin de comprendre. Apres, c’est facile de deviner quand une personne n’est plus ami avec toi, mais tu ne le decouvriras pas i l’instant venu. Ainsi, tu n’iras gui?re le demander l’aide, logiquement. Pourtant, aussi si tu n’es plus ami avec un individu, tu peux quand meme lui envoyer un message. Elle sera aussi notifie au meme titre que si tu etais ami avec lui.

En resume, quand tu supprimes un ami de Facebook, tu n’as plus aucune nouvelle de lui sur ton fil d’actualite et tu ne pourras jamais voir ses publications sauf s’il a configure ca en mode ‘public”. Mais tu peux toujours lui parler par message. Seulement, tu ne sauras nullement di?s qu’il se connecte, depuis combien de temps il va i?tre indisponible etc… Puisque tu n’es plus ami avec… Et bien, un coup que tu lui envoies un message, Facebook te partage ces informations finalement.

Pourquoi on supprime des amis sur Facebook ?

Dans la realite, ceci se retranscrit soit avec une volonte de couper contact avec la personne proprement dit, soit parce que votre derniere t’a soule, bien seulement. Recemment comme, j’ai supprime une amie de ma liste d’amis sur Facebook car je n’ai pas aime le double jeu qu’elle a eu avec moi. D’un cote, elle me faisait bien comprendre qu’elle etait attiree via moi, le lendemain elle a commande ses distances tel si limite je la faisais chier.

J’ai commande ca Afin de du foutage de gueule, je n’avais plus envie de lui parler. Ainsi, dans Facebook je l’ai supprime. Tout juste, je ne voulais plus voir son visage a droite, dans la discussion instantanee. Ensuite, si un bro t’a beaucoup decu avec un comportement recent, tu peux aussi le virer de tes amis. Recemment, un “ami” m’a fait l’oreille parce que je n’avais gui?re d’argent concernant moi pour qu’il se paye une biere… Resultat, je me suis deplace en ville Afin de rien.

Pleins d’autres exemples vont pouvoir venir comme ca. Mais tu peux aussi decider de faire le tri. Si tu ne parles plus a Divers de tes “amis” mais qui sont i nouveau sur ta liste d’amis de Facebook, tu peux decider de les enlever. Plusieurs ne le font pas Afin de avoir un gros chiffre, mais avoir 1200 gens alors qu’en realite, tu ne parles qu’a 25 gens au total, ca ne sert a rien. C’est sur qu’apres, tu peux te desabonner ou passer ton contenu en restreint Afin de quelques des individus. Et si parallelement, tu as un business a cote, c’est au contraire mieux de les garder en ami.

Pourquoi on TE supprime de Facebook ?

Pour ce qui est des mecs, je l’ai dit ci-dessus. Ca peut-etre du a une deception, suite a une dispute ou parce que vous ne vous parlez jamais. Mais Afin de ce qui est des filles qui t’enlevent, pourquoi ? Souvent, c’est aussi parce qu’elles font le tri. Puis parce que une telle fille ne t’a nullement ajoute pour rien, mais que depuis, tu ne lui a gui?re parle. Ou alors, vous vous voyez en tant qu’amis mais elle, elle voulait plus que de l’amitie. Forcement, sachant que ca n’ira nullement plus loin, elle te vire.

Apres, c’est rare qu’une fille supprime des amis, elles aiment avoir des gros chiffres au niveau de la liste d’amis. Indeniablement, plus d’amis equivaut a environ likes et pour une fille, c’est tres important d’avoir plus de 150 j’aime sur sa photo de profil MINIMUM. Sincerement, tu n’imagines nullement les meufs qui parfois, se felicitent entre elles quand elles depassent les 100 j’aime. Et dis-toi qu’une fille qui a 800 amis mais que 54 j’aime le vit tres en gali?re. Alors, elle ne te virera pas. Tu es un “j’aime” potentiel apres tout.

Mais au moment oi? une fille est interessee par toi, si tu ne le lui rend gui?re, elle te vire, bien juste. Pareil si c’est ton ex. Si apres, vous ne vous parlez plus et/ou que tu as une nouvelle cherie avec qui tu t’affiches, elle te vire. Bon, souvent, c’est plus la fille qui retrouve un mec avant http://lds-planet.com/fr/sugardaddymeet-avis toi ! Mais tu comprends le principe j’imagine. D’experience, une fille qui te supprime des amis pour ce motif et qui te croise dans la vraie vie peut tout ainsi venir te parler. Jamais compris pourquoi, mais il ne faudrait pas chercher.