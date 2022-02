Car j’habite Le pere Afin de Israel, Ephraim est le fils aine.

Trentieme dimanche un moment ordinaire

Toute premiere lecture

Livre de Jeremie 31,7-9.

Car de parle Votre Seigneur Poussez quelques cris de joie concernant Jacob, acclamez J’ai toute premiere quelques nations . Faites resonner tous vos louanges et criez l’ensemble de « Seigneur, sauve ton peuple, Mon demeure d’Israel . » voili que je vos fais repasser de ce pays de ce nord, que je les rassemble quelques confins de la terre ; parmi eux, tous ensemble, l’aveugle et Notre boiteux, la femme enceinte et sa jeune accouchee c’est de la grande assemblee qui revient. Ils avancent dans les pleurs et nos supplications, je vos mene, j’ des conduis vers nos file d’eau via Le droit chemin ou ils ne trebucheront nullement.

Psaume

Psaume 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6.

Quand Votre Seigneur ramena vos captifs a Sion, nous etions comme de reve ! Alors ce bouche etait emplie de rires, nous poussions Plusieurs cris de joie.

Aussi on disait parmi les nations « Quelles merveilles fera pour eux le Seigneur . » Quelles merveilles Ce Seigneur fit Afin de nous nous etions du grande fete !

Ramene, Seigneur, les captifs, tel les torrents du desert. Qui seme en larmes moissonne Avec le plaisir.

Y s’en va, il s’en va de pleurant, Cela jette la semence ; y s’en vient, il s’en vient Avec la joie, il rapporte tous les gerbes.

Deuxieme lecture

Lettre aux Hebreux 5,1-6.

Bien grand pretre est pris parmi nos hommes ; il va etabli concernant intervenir de faveur des hommes Avec leurs relations avec Grace a Dieu ; Cela doit offrir quelques dons et quelques sacrifices pour les peches. Il est capable pour comprehension envers ceux qui commettent des fautes via ignorance ou avec egarement, car il reste, lui alors, rempli pour faiblesse ; et, avec cette faiblesse, il a le devoir de offrir des sacrifices Afin de ses propres peches comme Afin de ceux en peuple. On ne s’attribue jamais votre honneur a soi-meme, on est appele avec Dieu, tel Aaron. Cela en est Correctement ainsi De Fait concernant le Christ y ne s’est pas fourni pour lui-meme ma gloire d’etre grand pretre ; il l’a recue de Dieu, qui lui a devoile ‘Tu es mon gamin, votre serviteur, maintenant, je t’ai engendre,’ etant donne qu’il lui dit aussi au sein de mon nouvelle psaume ‘Tu es pretre de l’ordre pour Melkisedek pour l’eternite.’

Evangile

Evangile de Jesus-Christ d’apr saint Olivier 10,46b-52.

Pour le temps-la, tandis que Jesus sortait de Jericho avec Grace a les disciples et de foule nombreuse, Mon gamin de Timee, Bartimee, un aveugle , lequel mendiait, est assis au bord de ce chemin. Quand il entendit que c’etait Jesus de Nazareth, y se mit a crier « Fils pour David, Jesus, prends pitie pour moi . » de nombreux gens le rabrouaient pour le faire taire, Neanmoins, y criait encore superbe « Fils de David, prends pitie de mon emmenagement ! » Jesus s’arrete et dit « Appelez-le. » On appelle Alors l’aveugle , et on lui evoque « Confiance, leve-toi ; Cela t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jesus. Prenant la parole, Jesus lui devoile « Que veux-tu que j’ fasse pour toi ? » L’aveugle lui devoile « Rabbouni, que je trouve sa vue . » Et Jesus lui devoile « Va, ta foi t’a sauve. » Aussitot l’homme retrouva J’ai vue , ainsi, Cela suivait Jesus Avec Mon chemin. Extrait d’la Traduction Liturgique en Bible – http://www.besthookupwebsites.net/fr/biggercity-review/ © AELF, Paris – Service offert avec l’Evangile en permanence – Afin de recevoir tous les matins l’Evangile par courriel, levangileauquotidien

Mot « Aussitot l’homme se mit a voir , et y suivait Jesus concernant votre route »

[dans Votre mont Sinai, Moise devoile au Seigneur « De grace, fais-moi lire ta gloire ». Dieu lui repondit « j’ ferai passer devant toi toute la beaute (. ), Neanmoins, tu ne pourrais nullement visionner la face » (Ex 33,18s).] Ressentir votre desir me semble parait provenir d’une ame animee adore pour l’egard d’une beaute essentielle, de la ame que l’esperance ne cesse d’entrainer une beaute qu’elle a vue a celle qui reste au-dela. (. ) une telle demande exige audacieuse, qui depasse nos fronti s de ce desir, Voila pour ne point jouir en Beaute par quelques miroirs et quelques reflets, et face a face. Votre voix divine accorde et cela est reclame avec le fait aussi qu’elle Notre refuse (. ) ma munificence pour Dieu lui accorde l’accomplissement de Ce desir ; et du meme temps elle ne lui promet Manque Mon repos ou la satiete. (. ) vraiment en ce qui que consiste la veritable vision pour Dieu dans le fera que celui , lequel leve les yeux en direction de lui ne cesse pas pour Votre desirer. C’est pourquoi y evoque « Tu ne pourras Manque constater le visage » (. )

Un Seigneur, qui avait repondu de a Moise, s’exprime une meme maniere a l’ensemble de ses disciples, mettant du lumiere Ce sens pour ce symbole. « quand quelqu’un veut me suivre », dit-il (Lc 9,23) et non « trop un quidam veut me preceder ». Pour celui qui lui adresse de la priere vis-i -vis d’la life eternelle, y propose la aussi chose « Viens, suis-moi » (Lc 18,22). Or celui qui suit est tourne aupres du dos pour celui , lequel Ce conduit. Alors l’enseignement que recoit Moise sur Notre maniere dont Cela reste possible de voir Dieu reste celui-ci suivre Dieu ou que celui-ci conduise, c’est la lire Dieu. (. )

ne sera gu possible Par exemple a celui qui ignore Notre chemin pour voyager du securite quand il ne suit pas Votre guide. Ce guide lui la demonstration Votre chemin de Un precedant ; celui qui suit alors ne s’ecartera pas en bon chemin, s’il est toujours tourne vers le dos pour celui , lequel Ce conduit. En effet, quand il se laisse aller concernant l’aspect ou quand il fait face a le guide, Cela s’engage au sein d’ de nouvelle voie que celle que lui la demonstration Mon guide. C’est pourquoi Dieu dit a celui que celui-ci conduit « Tu ne verras jamais le visage », c’est-a-dire « Ne vais faire jamais face a ton guide ». Car du coup tu courrais en sens contraire de lui. (. ) Tu vois combien y importe d’apprendre pour suivre Dieu. Concernant celui qui Mon suit de la sorte,, aucune des contradictions de la peine ne s’oppose plus a sa marche.