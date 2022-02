Ca nous fait bonheur de reparler de lui tiens, surtout parce qu’on sait d’avance ce qu’on va vous dire.

Et que ca nous arrange, faut nullement se leurrer.

Au moment oi? le premier Transformers sort en 2007, c’est un tantinet le gros choc. Deux mondes qui se rencontrent, celui de Michael Bay et celui de Steven Spielberg, Afin de donner vie a l’une des licences de jouets les plus populaires du monde. Gros carton, K.O. technique, meme si la soiree ne est en mesure de ne pas grosses faiblesses scenaristiques et un jeu d’acteurs parfois hasardeux. Mais le spectacle est la et c’est le plus important.

Petage de cable integral

Sauf que, probleme, les films suivants ne vont pas aller en s’ameliorant, Michael Bay disant ouvertement que celui-ci en a sa claque des Autobots mais ne pouvant se desister aussi rapidement. Resultat des bumble courses, des le second film, on bascule dans le n’importe quoi le plus total, dans la beauferie absolue et cela ne se dementira pas jusqu’a l’ininteressant Transformers 5 : The Last Knight qui, non content de malmener la chronologie du monde, n’en a bien plus rien a faire de son public et de toute notion de coherence.

Aussi, l’arrivee du Bumblebee de Travis Knight, sorti a Noel dernier, apparaissait comme une bouffee d’oxygene. Un spin-off situe en 1987 en forme d’origin story, au budget moindre que la saga principale mais a la volonte plus intimiste aussi. Si le succes n’a jamais ete autant au rendez-vous qu’escompte (la soiree n’a rapporte “que” 458 millions de dollars contre 605 millions pour Transformers 5), tout un chacun a salue l’effort et l’envie de voir la saga emprunter ce chemin plutot que l’autre.

Plus modeste, mais tellement plus sincere

Et c’est peut-etre ca, justement, qui a pousse Hasbro et la Paramount a Realiser une annonce fracassante au cours du dernier Toy Fair de New-York votre week-end. Indeniablement, des deux geants ont annonce que Notre saga Transformers allait bel et bien connaitre un gros reboot et que Bumblebee etait en realite la premiere etape de ce autre univers etendu.

Alors, au sein des faits, ca ne nous avance jamais a grand-chose puisque l’on ne sait jamais avec exactitude ce qui est prevu pour la suite, mais voila, l’univers cree avec Michael Bay n’existe plus officiellement et les prochaines productions devraient donc adopter, probablement, le aussi modele economique que le film de Travis Knight. Et cela, ne nous leurrons gui?re, reste tres certainement la meilleure chose a faire. Avec, a J’ai cle, la promesse que la saga sera enfin a la hauteur de nos attentes.

En route par la suite

Perso. je me suis jamais pose de questions a propos de l’age de l’extinction et de The Last Knight, j’attendais deja avec votre impatience un 7eme volet, j’ai peut etre jamais lus toute la page et que ca vas vraisemblablement enerve Quelques ici present, mais dite moi pas que le demeure une saga de Bay vas etre annulee ?! Sinon a propo de Bumblebee. j’ai plusieurs doutes mais pourquoi ne point voir via moi meme ce que ca vas donne prochainement ? \(^

je ne sais gui?re si c’est une bonne ou mauvaise annonce mais pour la suite je crois que j’ai une simple idee derriere la tete

Les parole que on entendra dans la 1 er bande annonce c’est celui de Optimus , quintessa , Megatron et a ma fin Unicron

Optimus: les humains penser que Notre fin de l’univers c’etais le 21 decembre 2012 la fin de l’univers .. y se trompe sa vient l’ensemble de juste de commencer

Megatron: Le Dieu du chaos

Quintessa: il se reveille

Unicron: je vais faire subir la colere au sein d’ l’ensemble de l’univers

J’ai phrase d’accroche de ce publication sur la page principale.

“Apres cinq films en mode WTF, la saga Transformers a tente de s’acheter une respectabilite avec Bumblebee Afin de repartir sur des bases scenes. “

“scenes” ou “saines” ? On prend des stagiaires qui n’ont nullement fini l’ecole dans votre equipe ?

Naturellement que les bambins pourront s’identifier bien a 1 dessins anime ou a tout autre personnage de fiction. combien de petites filles ont reve d’etre J’ai reine Plusieurs neiges, combien de jeune garcons se paraissent identifie a flash macqueen (pourtant un vehicule). combien de deguisement sont commercialises afin que nos enfants puissent s’identifier a leur personnage prefere.

combien d’enfants jouent dans la cours en disant j’habite Harry et toi tu es Ron ou Hermione.

l’identification a un personnage (fictif ou non) est la base meme des jeux d’enfant, car ces derniers developpent des le moins i?ge age 1 univers imaginaire qui leur reste propre.

et ceci n’est pas recent deja quand j’etais enfant les gosses s’identifiaient a goku ou seiya