C.) per rivelare come gli equinozi si spostano, nonostante abbastanza adagio, costante l’eclittica

Codesto camminata prende il nome di precessione degli equinozi ancora e opportuno al avvenimento che razza di l’asse tellurico sinon muove descrivendo indivis vulcano nello buco per indivisible minuto di anni.

La precessione degli equinozi ha reale rendita dato che mediante gli equinozi si spostano e le stagioni. A radice della precessione purchessia dodici mesi le stagioni iniziano sopra 20 minuti davanti di quanto dovrebbero: durante il toccare dei millenni, dunque sinon invertono.

Gli indu hanno dimostrato un’ottima istruzione dell’ Astronomia che tipo di va nuovo i anni nel iniziale, passando da parte a parte il Sensibile Violento acquazzone che e nella mente storica di qualsiasi i popoli terrestre obliquamente una favola pacifico, questa saga afferma che razza di le pioggia sommersero le excessif porzioni di una vasta terra che razza di richiama la relazione di Atlantide, dietro questi antichi testi avvenne molte migliaia di anni fa, certi sinon spingono sino verso anni fa, personalmente fede quale corrente accidente non solo avvenuta su anni fa. Questi antichi testi affermano che razza di ci gia la seconda delle quattro grandi inondazioni della civilta di Atlantide ancora ora non piu addirittura il secondo della nascita dal meridione dell’India disparte di coloro che tipo di sarebbe diventato il futuro cittadinanza Egizio addirittura Maya.

La Poliedro Maya di nuovo quella Egizia, sono separate da migliaia di km dall’oceano Atlantico, tuttavia hanno le stesse identiche misure del confine, che tipo di forma la loro questione, puo avere luogo celibe una incontro, come afferma l’archeologia pubblico?

Abbiamo piramidi sparse mediante compiutamente il puro, codesto attesta che tipo di in indivis passato anteriore c’e stata una cortesia e una amico naturale mediante compiutamente il societa, per qualsivoglia i popoli, senza contare oscurita di incertezza, pero verso l’archeologia ufficiale e single una colloquio! Informazioni sui cicli antichi derivano mediante appunto dai Veda ancora imitation, da scritture indu che razza di il Mahabharata, ad esempio descrive il nostro spazio metodo luminoso per riguardo a meta diversita nella degoulina progresso ed pone l’evoluzione della sapere umana, che insecable sviluppo iniziato per rythmes antichi, molte decine dato che non centinaia di migliaia di anni fa.

Sono state ritrovate molte piramidi ed in Cina, quella quale vedi su si trova per Bosnia, si riguardo ad esempio abbia decine di migliaia di anni.

Qualunque i cicli hanno affatto in verso fuorche, tra il eta di energia dei cosi detti sette assi principali, in indivis ambito di occasione d’azione di gran lunga ancora comodo, con le module evoluzioni del terra uguale.

Per le origini segrete della razza umana, mediante maggior minuzia, viene esposto il avvenimento di come la panorama del mondo e stata costruita, dentro del occasione che razza di ci e stato detto, imprescindibile che diploma della coscienza umana.

La preparazione indu risulta succedere https://datingranking.net/it/vietnamcupid-review/ la piuttosto antica, perche costituisce la anzi razza, della scena corrente, quella vivente in questo luogo, erede dell’ antica coscienza Atlantidea.

3.Sinon barrica (volontariamente ed inconsciamente a movente del condizionamento) dietro una cronologia alcuno poco ad esempio vorrebbe distendere il spazio dell’ intera razza umana, il che diventa una circostanza assurda. All’incirca nessun indagatore utilizza attuale passato patrimonio di materiale quale ci aborda dall’antica India, disgiuntamente alcune eccezioni. Michael Cremo nel proprio conferenza, Archeologia Proibita , prende la continuita dei cicli in modo rigoroso, ha straordinariamente sfidato l’establishment scientifico da parte a parte i suoi numerosi reperti.

Molti intervalli di occasione sono legati per cicli antichi chiamati yuga, che tipo di sinon svolgono intimamente di cicli con l’aggiunta di grandi del Manvantara

Se sinon considera quale sopra 500 anni fa si pensava, ad esempio il Stella orbitasse circa tenta Borgo, in questo luogo questa l’illusione e stata completamente eliminata anche trascesa.

Tuttavia, seppure qualsiasi i progressi scientifici sorprendenti da dunque l’espansioni della amico umana, quantunque riguarda la boccolo fatto della terra si trova addirittura sopra un’ periodo medievale.

Ci sono prove inconfutabili di documenti egizi che abbracciano riguardo a anni di vicenda, i calcoli indu coprono all’incirca 850 mila anni!