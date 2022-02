Bumble Bee utilise Blockchain pour retracer les poissons de l’ocean a la table 7 minutes de lecture

Vous etes-vous deja trouve dans une allee de supermarche avec un paquet de poisson a la main, curieux de son parcours depuis la mer tout d’un bleu profond?

«De plus en plus, les consommateurs et les clients veulent une transparence totale en matiere d’approvisionnement alimentaire ainsi que securite», declare Tony Costa, CIO de Bumble Bee Foods, l’un des plus grands bon nombre de marques de fruits de mer emblematiques depuis 1899. «Grace a la technologie Blockchain, les acheteurs pourront bientot obtenir des renseignements precieuses sur leurs poissons et sur la facon dont ils ont ete captures de maniere durable en scannant seulement un code QR concernant un telephone portable.»

Creer une meilleure planete

Selon un recent rapport du Forum economique mondial via la realisation de chaines de blocs pour une meilleure planete, des experts du secteur d’une peche estiment que des technologies emergentes telles que J’ai chaine de blocs peuvent etre employees pour suivre un poisson ” transparence et meilleures precisions Afin de la prise de decision et J’ai gestion durable.

“Nous sommes tres enthousiastes a l’idee de mettre en place une option de blockchain pour le bien Bumble Bee’s Natural Blue de Anuna,” Costa, se referant a Anova Food acquise avec Bumble Bee en 2014 et l’un des leaders mondiaux dans l’approvisionnement en poisson peche a l’elevage et a la ferme. «Nous travaillons avec un certain nombre de partenaires, en particulier le gouvernement indonesien, des fournisseurs, des transformateurs et des ONG telles que Fair Trade USA afin de retracer notre thon voili sa source en Indonesie jusqu’au boutique situe aux Etats-Unis» [19659003] Approvisionnement manuel en eau potable

Costa semble s’i?tre rendu a diverses reprises au village d’Ampera, sur l’ile de Seram, en Indonesie, pour rencontrer les hommes et ces dames qui se trouvent derriere la pecherie certifiee equitable, dont la faculte de subsistance dependent des prises du jour. En tant que peche certifiee equitable, nos pecheurs sont assures de salaires equitables ainsi que conditions de travail sures, contribuant ainsi a la protection generale de l’environnement et a l’amelioration continue d’la communaute.

«C’est vraiment une experience incroyable de visiter ces villages de pecheurs indonesiens isoles ainsi que voir comment nous partageons une passion pour la peche durable et un engagement envers l’environnement », a declare Costa. «Lorsque nos pecheurs reviennent avec leurs prises, le village sort pour feter ca. Mes poissons paraissent achemines au comptoir d’achat local, ou commence la blockchain. »

Jafar, l’un des hommes locaux qui gagne sa life en pechant du thon a nageoires jaunes pour des consommateurs americains et japonais, se devoile fier de pouvoir compter sur la technologie son boulot acharne et atteste d’la fraicheur ainsi que la specialite de ses prises.

L’histoire de la mer a la table regroupe maints chapitres.

Mes captures des pecheurs sont livrees a toutes les usines receptrices, le premier point de balayage d’la chaine de blocs. 19659002] «Nous ne vendons gui?re que du poisson», explique Robert Tjoanda, proprietaire de l’usine et fournisseur d’Anova, qui estime que le projet de blockchain lui donnera un avantage concurrentiel. «Le code QR raconte l’histoire du poisson – d’ou vient-il, De quelle fai§on a-t-il ete transforme et qui l’a capture. Cette categorie d’information nous separe et prouve que une poisson provient d’eaux oceaniques propres et de conditions commerciales equitables. “

Tests de qualite

L’histoire se poursuit au laboratoire, qui fournit la certification ISO-17025, le plus haut standard pour assurance d’la qualite au monde

«Les resultats de votre laboratoire ne vont pas pouvoir gui?re etre manipules etant donne qu’il s’agit d’une entite independante qui gere nos renseignements une chaine de blocs», explique Costa. “C’est pourquoi l’utilisation d’une technologie en blockchain est si importante.”

C’est important dans un monde ou un individu sur cinq consomme du thon. Suivre et surveiller les poissons captures et transformes n’est gui?re possible sans la technologie. Bumble Bee a une longue histoire de production de thon durable . En tant que membre fondateur d’la International Seafood Sustainability Foundation (ISSF), la societe cree 1 partenariat mondial entre pinalove telecharger scientifiques, transformateurs de thon et le Fonds mondial Afin de la nature (WWF), l’organisation mondiale de la conservation.

“ Pour nous, Il semble important que le poisson soit peche legalement dans un endroit ou nos generations futures pourront egalement profiter des fruits de mer », a declare Costa. “Nos pecheries sont gerees a l’aide de donnees scientifiques ainsi que donnees, en tenant compte de l’impact en peche sur les especes et l’ecosysteme.”

Fondements une confiance

D’apres Don Tapscott directeur general du Tapscott Groupe et cofondateur et president executif du Blockchain Research Institute, le blockchain peut etre programme pour enregistrer non juste des transactions financieres, mais aussi pratiquement bien ce qui a de la valeur ainsi que l’importance pour l’humanite. Cette flexibilite le rend ideal pour la chaine logistique, ou diverses parties se rencontrent et echangent constamment d’la documentation.

Voici comment cela fonctionne: Les donnees de transaction paraissent regroupees dans des blocs numeriques. Chaque nouveau bloc est lie au bloc precedent, creant une chaine continue. Lorsqu’un bloc reste ajoute, le n?ud une chaine de blocs envoie nos donnees au reseau Afin de verification par la totalite des autres n?uds, declenchant un algorithme de consensus pour l’authenticite et la coherence. Ce processus garantit que personne ne pourra annuler le blocage, supprimer une ancienne transaction ou coder 1 nouveau bloc De sorte i dissimuler les actes reprehensibles.

Outre fournir au consommateur des donnees detaillees dans l’origine de l’article, le projet de blockchain de Bumble Bee en reunit votre troisieme. – les fournisseurs tiers et nos organisations non gouvernementales (ONG) afin qu’ils puissent acceder aux indicateurs de performance cles une peche, comme le nombre de poissons achetes avec site de debarquement, par pecheur et par date, ainsi, choisir un tableau de bord de suivi pour garantir la confidentialite des donnees fourni par Anova reste inviolable.