Brd – Konigreich Spanien im Ticker – Handball-WM: Deutsche Frauen gleiten raus

Gastgeber wirft DHB-Auswahl raus

Expire deutschen Handball-Frauen sie sind bei dieser WM im Viertelfinale ausgeschieden. Bundesrepublik deutschland vermag gegenseitig zuerst Ein Menge wohl zeitig absetzen, gleichwohl vor Ein Pause umwenden expire Spanierinnen in und rotieren Pass away Partie. Expire DHB-Auswahl von Henk Groeber Bedingung Perish Nachhauseweg antreten.

Dasjenige Wichtigste zukunftig: expire deutschen Handballerinnen fegen blo? die Emblem durch Ein Titelkampf retour. Unser Einsatzgruppe durch Bundestrainer Henk Groener verlor an dem Dienstagabend im Viertelfinale dagegen Hausherr Spanien Mittels 21:26 Klammer auf10:14Klammer zu oder schied leer. Somit wartet Pass away DHB-Auswahl fort ohne Erfolg uff das erste Medaille seitdem bronzefarben wohnhaft bei der WM 2007. Beste deutsche Werferin vor 2000 Zuschauern hinein Granollers combat Ruckraumspielerin Julia Maidhof mit sechs Toren.

60. Minute: Abpfiff! Spanien gewinnt dasjenige WM-Viertelfinale mit 26:21 und wirft expire deutschen Handball-Frauen leer Mark Meisterschaft.

59. Minute: Das combat Pass away Vorentscheidung! Konigreich Spanien fangt den Sturm einer deutschen Besatzung clever Anrufbeantworter Unter anderem trifft umgekehrt zum 25:20.

58. Minute: in diesen Tagen wurde’s eng furs deutsche Mannschaft. Filter bleibt aber der Lange nach immoderate im deutschen Idiot, halt den nachsten Wurf. Gleichwohl entsprechend lasst Land der Dichter und Denker den nachsten Klassenerster liegen. Kalf lauft selber nach den spanischen Box drauf – & vergibt. Dies bleibt beim 24:20.

56. Minute: Pass Away Schlussphase lauft. Spanien holt den nachsten 7-Meter raus, Berenguer lasst gegenseitig den gar nicht entgegen nehmen. Konigreich Spanien fuhrt endlich wieder mit vier.

55. Minute: Alle starke Stadium Ein Deutschen! Filter pariert den spanischen Ende klasse oder leitet den Tempogegensto? unbefleckt, einer sitzt. 23:20 – alleinig zudem drei Tore Verbindlichkeiten!

54. Minute: Starkes Gizmo! Kalf lasst expire deutschen Frauen hoffen Unter anderem verwandelt Diesen 7-Meter gemutsarm zum 23:19 Wafer ganze Geschaftsbank springt auf.

52. Minute: Filter halt erst den Freiwurf kontra Fernandez, beim Nachwurf wird die deutsche Torhuterin machtlos. 23:17 fur jedes Konigreich Spanien.

51. Minute: neuerlich welcher vergebene 7-Meter unter deutscher Seite. Selbige Tore musst du einfach abjagen, um in das Halbfinale einzuziehen. Sic wurde’s auf den letzten Drucker.

50. Minute: Zehn Minuten noch. Konigreich Spanien nimmt die Karenz, Bundesrepublik Deutschland soll Welche Schlussphase heutzutage smart angehen – funf Tore gilt eres aufzuholen.

48. Minute: gegenwartig seien Pass away Spanierinnen sorglos oder einbu?en den Tanzerei datingranking.net/de/facebook-dating-review/ leichtsinnig. Die Deutschen reglementieren direktemang um, holen den 7-Meter raus. Unter anderem Maidhof lasst den liegen – Dies darf auf keinen fall ci…”?ur!

47. Minute: en masse bekifft einfach, genau so wie Wafer Spanierin vs. Schmelzer den 7-Meter rausholt. Keine Kompaktheit in einer deutschen Abwehr – Poveda trifft zum 22:17.

45. Minute: Perish Gastgeberinnen niederlassen umherwandern wieder in drei Tore Telefonbeantworter. Poveda uberwindet Perish deutsche Keeperin. Dann lasst Bundesrepublik Deutschland das Simpel leer Ferner kassiert den nachsten Gegentreffer zum 21:17.

44. Minute: Marlene Kalf setzt zigeunern dagegen drei Spanierinnen durch oder hammert den Tanzabend in das spanische Treffer. 19:17!

43. Minute: Einmal durchatmen! Julia Meidhof verwandelt Den vierten 7-Meter zum 19:16. Land der dichter und denker ist alleinig jedoch drei Tore dahinter.

41. Minute: Poveda narrt Welche deutsche Verteidigung durch ihrem sauber Drehwurf. Unter dieser Opposition Fahnenflucht Schmelzer bei ihrem Wurf, welcher folgerichtig zuruckgepfiffen wird.

39. Minute: Antje Lauenroth bricht in Ein linken Flugel durch Ferner lasst einer spanischen Keeperin keine Aussicht. Dann zweite Geige jedoch Pass away starke Parade bei Torhuterin Filter – 18:15.

38. Minute: Konigreich Spanien bekommt expire 2-Minuten-Strafe, kann sich dennoch diesseitigen 7-Meter erarbeiten. Campos Costa stellt unter 18:13.

37. Minute: Ersatzkeeperin Katharina Filter halt besonders anti Barbosa. Grijseels nutzt den Tempogegensto? smart zum 17:13. Alles zudem offen within meinem Runde der letzten acht.

35. Minute: Maidhof verwandelt den nachsten 7-Meter furs deutsche Team, nachher kontert Campos Costa Unter anderem erhoben aufwarts 17:12. Dies braucht forsch etliche Knappheit um den deutschen Bezirk.

34. Minute: Barbosa bleibt Pass away gefahrlichste Spielerin wohnhaft bei den Hausherr. Von welcher rechten Flanke knallt Die Kunden den Tanzerei ins tief Eck via Wafer Schulter der deutschen Torhuterin. Von neuem Ihr 4-Tore-Abstand.

33. Minute: Geht doch! Xenia Smits setzt zigeunern an dem Kreis gegen zwei Spanierinnen durch weiters verkurzt auf 14:11.

31. Minute: vorwarts geht’s! Bundestrainer Henk Groener schwort nochmal ci…”?ur Gruppe das, Bundesrepublik gehort dieser erste Offensive.

Wirt Spanien fuhrt zur Durchgang kontra deutsche Handballerinnen

30. Minute: Costa verwandelt z. Hd. Konigreich Spanien zum 14:10, nachher ertont einer Pausengong. Nachdem einer uberragenden Anfangsphase darbieten Pass away deutschen Handball-Frauen dasjenige Partie alle einer Greifhand Unter anderem liegen jeden Augenblick hinten. Spanien fuhrt Mittels vier Toren Vorsprung.

30. Minute: wie gleichfalls schmerzlich! Smits bekommt von kurzer Dauer vor einer Unterbrechung die zweite 2-Minuten-Strafe inside meinem Spiel, Teutonia jetzt zum wiederholten Mal Bei Minoritat.

28. Minute: parece lauft einfach gar nicht nach deutscher Seite. Alina Grijseels vergibt den 7-Meter – ihr erster verworfener 7-Meter von zehn locken bei dieser WM.

27. Minute: Schmelzer raumt Campos bei dem Wurf ab. Wafer Spanierin bleibt prima Unter anderem verwandelt Den 7-Meter zum 12:9 je Spanien.