>Booxup fonctionne exactement comme une appli de rencontres.

Avec une particularite: on y partage ses livres. et plus si affinites.

Booxup, le Tinder des livres (DR)

« Dans la sacree vie, les amis ne semblent gui?re fans de litterature, explique Mounir, jeune trentenaire qui habite a Saint-Ouen. Divers n’ont jamais ouvert 1 livre depuis la fac.» Depuis certains mois, il a donc choisi de s’inscrire sur Booxup, une application permettant le partage de bouquins entre particuliers.

Rapidement, il retrouve d’autres lecteurs avec qui il pourra echanger ses livres et en discuter, sur Notre messagerie de l’application ou, plus rarement, a J’ai terrasse d’un sirop. Cette semaine, la question principal de un debat etait Adam, le personnage principal des «Desorientes», d’Amin Maalouf. «Il nous a semble que les diverses emotions par lesquelles passe ce personnage en exil resonnaient particulierement avec votre que pourront vivre actuellement nos Syriens», resume Mounir. Comme dans un monde parallele, deconnecte de sa femme ainsi que ses amis, il rejoint sa nouvelle famille litteraire, appelee des «booxupers».

Comme sur Facebook, le booxuper cree 1 profil via lequel il est en mesure de afficher les livres de le choix et constituer sa propre bibliotheque. L’application utilise aussi un procede de geolocalisation qui permet de reunir les utilisateurs d’apres l’endroit ou ils se trouvent i l’instant ou ils se connectent. Et ca marche. Lancee en mars soir, Booxup compte deja 10.000 utilisateurs et quelque 30.000 livres.

Niches sous nos toits du mythique hotel J’ai Louisiane, au coeur de Saint-Germain-des-Pres, ses createurs, David Mennesson et Robin Sappe, ont 1 objectif: «devenir la plus grande bibliotheque du monde».

Ils n’y seront pas encore, mais y travaillent a plein temps. «Je n’ai jamais surpris nos personnes a qui je pretais mes livres», raconte Thomas, 1 booxuper assis a Antibes.

Un jour, une jeune fille installee dans un foyer a 200 metres de chez lui envoie un message: elle souhaite lui emprunter son livre via la filmographie de Tim Burton. «C’etait votre sacre periple pour le lui remettre, se souvient-il: les horaires ne correspondaient jamais. Mais elle avait l’air tellement interessee par ce realisateur que J’me suis donne quelque peu de mal.» Apres quantite de messages envoyes par l’application, il termine avec deposer le livre a l’accueil du foyer, accompagne d’un message personnel. «J’espere qu’elle s’est eclatee», evoque Thomas. Il n’a nullement cherche a recuperer son livre : «Je n’en ai pas besoin.» Cela n’en a pas emprunte non plus. Comme si le seul but de son adhesion a Booxup etait, juste une fois, de faire plaisir a quelqu’un.

Quelques n’ont jamais attendu 2015 pour mettre en place un reseau de lecteurs autour de chez eux. Sylvie, parisienne et devoreuse de romans, avait deja pris l’habitude d’echanger ses livres avec le voisinage. Pourtant, en avril dernier, un accident au marathon de Paris la cloue deux mois au fond de son lit. Un ami lui conseille alors l’application. «Ma premiere experience “booxupienne” fut assez forte d’un point de vue litteraire», raconte-t-elle. A le chevet, un aimable booxuper lui apporte «Je vous ecris au noir», de Jean-Luc Seigle. Elle a «adore ce livre». Cela n’y aura pourtant que 2 prets en tout et Afin de bien, pendant la periode de sa convalescence.

Ce qu’elle prefere, au moment oi? elle a l’usage de l’ensemble de ses jambes, c’est se rendre dans la librairie parisienne Le Divan tendermeets, sa preferee. C’est d’ailleurs la question que pose cette application, comme tout et cela fonctionne a partir d’une economie de partage: Booxup pourrait-il, en se developpant, nuire a l’economie du livre?

Echangisme litteraire

Charlotte l’assume totalement : i sa place, l’application reste «une excellente alternative a Amazon». Mais c’est aussi a ses yeux une occasion formidable de «redonner vie aux vieux bouquins» ronflant depuis des annees sur le etagere. Finie, l’ere une bibliotheque individuelle qui ne profite qu’a trois lecteurs en 1 siecle? «C’est chaque fois une experience tres joyeuse», dit-elle. Livre a la main, elle a retrouve sur la butte Montmartre un booxuper souhaitant lui emprunter le roman prefere, «Inconnu a une telle adresse», de Kathrine Kressmann Taylor. Malgre les apprehensions, l’explication fut «sympathique et courtoise», dit-elle en riant, ne remarquant meme jamais l’echo romantique de la situation avec le titre du roman.

Pourtant, si ses createurs n’insistent nullement sur l’aspect poetique de Booxup, l’application reunit tout ainsi l’ensemble des ingredients pour une rencontre digne d’un recit a l’eau de rose. La ou la totalite des sites de rencontres de type Tinder imposent le modele americain du date, impersonnel et sans surprise, Booxup preserve une part de mystere typiquement francais ou l’autre, l’inconnu, au bout de votre rue, ignore si votre demarche est galante ou purement litteraire. D’ailleurs, vous-meme n’etes pas oblige de le savoir. Comme dans une bibliotheque municipale, on peut etre venu lire un livre et croiser via hasard un regard.

Ce detournement d’utilisation n’est jamais ce que David Mennesson veut mettre en avant. Mais il avoue avoir recu les avances d’une jeune femme qui lui avait emprunte son «On/Off», d’Ollivier Pourriol. Il a aussi appris qu’une booxupeuse aurait entretenu une conversation pendant quelques temps avec un homme, avant de confectionner que le interlocuteur est. son pere.