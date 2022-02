Bonsoir a l’ensemble de, J’me suis apercu avoir fait une connerie plus tot dans la fi?te.

Je vous explique la situation, je me suis inscrit sur le website Justepourunsoir , vous avez compris l’optique du website je vous fera aucune dessin, la finalisation de l’inscription demandait une verification de majorite, via carte bleue.

J’ai donc rentre mes coordonnees, la transaction indiquait qu’aucun prelevement ne serait fera, ainsi, que j’acceptait les termes d’la CGU en procedant, j’ai bien evidement fera l’erreur de survoler une telle charte. La suite est la suivante, je commence a utiliser la page, plutot mal fait, pas de reel profil, enormement de photos fausses etc, la n’est gui?re le souci. Apres avoir ferme la page j’ai remarque 2 heures apres deux emails dans mon courrier indesirable, contenant une facture de 89.9 euros du fait que ma periode de 30 minutes a expire. J’me suis donc depeche de mettre fin aux “engagements” de mon compte. Apres verification dans la charte, il est ecrit (pas vraiment en evidence) que l’essai gratuit engendrait des engagements si la periode etait depassee.

J’en vient donc a ma question, Je sais que j’suis en tord, j’ai accepte la CGU naivement, mal-gres l’email dessus mon compte n’as pas ete preleve (j’suis plafonne a 80 euros, c’est pourra etre la raison), ils font il encore possible d’annuler Notre transaction? Sachant que le contrat fut signe a 19 heures, ainsi, que je n’ai fera toutes les manipulations a 21/22h Une opposition a la banque suffirait cette dernii?re?

Merci de votre aide et excusez moi d’avance si j’suis sur le mauvais forum.

Site non identifie.. On ne sait de quel Droit il peut dependre.. Un site de droit francais doit indiquer des Mentions Legales.

Mais mecanisme bien connu: infos CB au pretexte fallacieux de ‘verifier la majorite’, CGV indiquant qu’il y a necessite de se desinscrire sous X minutes Afin de ne point se retrouver ‘abonne’ a une merdouille sans nom.. Le piege a c.. Le mieux serait de changer ta CB des lundi..

Sans doute recevras tu prochainement des ‘menaces’ d’avoir a regler la facture.. La on saura pourra etre de QUI il s’agit.. A priori votre doit etre un site etranger donc difficultes pour te contraindre a payer et vu la modestie d’une somme en jeu on peut douter d’une Procedure..

le virement a ete fera ce matin. . Tu dis que le montant max accepte via ta Carte est de 80€.. Explicite ce ‘virement’..

Le plafond ma carte reste de 80 euros donc sites web Г©changistes je pensais que le virement n’avait pas ete fait a cause de ceci. Apparemment le plafond ne prends nullement effet pour des achats web, c’est Afin de ca que le virement fut fait.

J’ai ete a ma banque ce matin, pour faire opposition a ma carte et il existe une assurance pour nos arnaques et les fraudes, claque reste que j’ai accepte la CGU sans y faire attention en m’inscrivant et que la certitude ne peut marcher qu’avec un depot de plainte qui ne peut etre fera a cause de cette CGU que j’ai accepte. Donc je ne pourrais plus rien faire puisque la page se protege avec une telle charte. On a dit a sa gendarmerie que c’est bien une escroquerie mais que c’est plus vicieux i nouveau puisque legalement le blog ne peut nullement etre attaque puisqu’ils considerent que j’etait au frequent.

Donc j’ai change de coordonnees bancaires De sorte i ne pas me faire vider le compte.

Le site declare meme que le droit de retractation n’a nullement lieu de devenir applique puisque j’ai bien utilise le service, un serveurs vont pouvoir temoigner, aussi n’ayant envoye aucun message j’etais connecte. Et puisque la loi ne peut que dalle faire y ne depends que de leur bon vouloir de me rembourser ou non, votre que celui-ci refusent d’effectuer.

La seule solution si quelqu’un retrouve ce probleme au futur est de faire opposition a vos coordonnees avant que le virement soit fera, et encore la plupart CGU de sites frauduleux comme celui ci declarent mettre plainte suite a i§a.

Merci de ton aide Afrikarnak mais je ne pourrais plus rien Realiser, j’ai fera premonitoire et je paye pour ca, pour la part ca ne se reproduira pas plus mais j’espere avoir informe un maximum de potentielles futures victimes avec ce theme.

Lecons a retenir: i chaque fois lire les CGU entierement et ne jamais payer avec carte directement (en particulier sur des sites peu/pas connus).

Effectivement si tu as utilise les ‘services’ tu ne peux te retracter..

On ne donne JAMAIS ses infos CB concernant le Net.. On utilise une Carte Virtuelle a usage unique dont on fixe le montant (notamment UN euro pour la visite de ‘decouverte’).

PS: il va i?tre ou ce site de mrrrrd?

Je n’ai en fait gui?re utilise des services proprement dit mais c’est facile Afin de eux de dire que on m’a connecte donc que j’ai utilise leurs serveurs. Il va i?tre possible de rester connecte sans payer, mais le site se protege de toute plainte donc rien n’est possible.

Le site reste mentionne dans le premier post si tu veux fouiller dans la CGU , tu trouveras pas grand chose a mon avis, 1 gendarme l’a consulte et a affirme qu’ils n’etaient pas attaquables.