Bonjour Alexandre, J ai decouvert que mon partenaire c etait inscrit sur un site d echanges

bonsoir . mon homme va sur des sites de rencontre sans me le dire et comme j’ai acces a sa messagerie j’ai vu les messages et je lui ai demande pourquoi il me fait sa et sa reponse decois vraiment car ses soit disons pour me faire peur ( suite a mon gros caractere et a ne pas cede a ses envies ) je lui ai deja dit plusieurs fois que mon caractere c’etait normal car il le cherche avec c’est betise et que donc il perdait ma confiance et mon amour il ma promis d’arrete mais je doute definitivement de lui . comment faire pour lui refaire confiance ? d’un cote il est hyper jaloux et hyper protecteur envers moi mais la betise y est .le pire c’est qu’il me dit de temps en temps casse toi quand il est enerve pour ensuite s’excuse et me dire de reste . merci de votre aide .

Son attitude peut te creer des doutes, mais l’important est de savoir ce que tu veux reellement au fond de toi

Il est a fond dans le virtuel pour tout, meme ses amis. Je lui ai dis que je savais tout et je lui ai demande pourquoi ? Sa reponse : tu m’as quitte il y a un mois lorsque tu as vider la maison de toutes tes affaires !! Il faut savoir que j etais sur le point de partir mais le dimanche matin (jour de mon demenagement avec deja toutes mes affaires dans le jardin), j ai pris conscience que je ne voulais pas le quitter et faire tout pour changer et donc sauver mon couple. J ai de nouveau rentree toutes mes affaires . Il m a avoue qu il avait echange avec 2/3 femmes mais jamais il m a ete infidele !! (Pas de rencontre, pas de bisous envers une autre femme…). Pour moi, il m a trahi en echangeant dans mon dos!! J avais une confiance a 100% que je n ai plus… je ne sais pas quoi faire … j y pense tous les jours…

Prends la bonne decision et tient la

bonsoir . j’ai plusieurs fois remarquee que mon copain allait sur des sites de rencontres , caque fois des different le dernier en datte c’etait lovoo . je lui demande donc pourquoi il me fait sa et il me dit que c’etait pour me faire peur et me remuer ( parce que j’ai un gros caractere suite a une promesse faite et parce que je ne cede pas a ses envie ) et le pire dans tout sa c’est qu’il a dit a une qu’elle est belle et tout et a une autre qu’il l’aime et a moi que je suis sa femme ( hors on est pas marie ) . J’ai perdu confiance envers lui et mes sentiments ont diminue . que faire ? merci pour votre avis

Bonsoir, j’ai besoin d’aborder le sujet sur cette histoire de photo avec lui car j’ai remarque ce matin que les photos ont ete supprimees de son album. Je ne sais plus comment aborder le sujet sans qu’il ne le prenne mal.

Bonsoir, cela fait 1 an que je suis avec mon copain. Tout se passe bien mais j’ai un doute sur une fille avec qui il est en contact. Il m’a avoue au debut l’existence de cette fille qu’il voit comme une amie virtuelle qu’il a connu en jouant a la console en reseau. Mais depuis quelques temps j’ai l’impression qu’il se parle souvent en sms. Il supprime ses messages recus et envoyes automatiquement meme ceux de sa maman. Il me dit qu’il ne cache rien mais il y a 2 jours il a oublie son telephone et j’ai honte d’avoir etait attire a observer et dans ses photos ou il ya beaucoup de moi et ses filles a lui je suis tombe sur 3 photos de poitrines ou de fesses denudees (la meme femme) enregistre au mois de mai, s’enverraient-t ils des photos ? et hier il m’a datant sugardaddymeet menti j’ai vu le pseudo de la fille et quand j’ai fais style de m’assoire a cote il s’est eloigne pour repondre je lui ai demande si je pouvais repondre ironiquement il a refuse et m’as dis d’un soupir c’est ma mere qui s’inquietes alors que j’ai bien vu que ce n’etait pas sa maman j’ai repondu un petit “lol ouai” il m’a dit tu parait sceptique mais j’ose pas lui parler des photos et de mes peurs est ce qu’il y a un truc qu’il me cache ? sachant que certains soir le week-end apres sont boulot il peut mettre 1h de plus qu’avant avant de rentrer besoin de decompression apres le boulot. Je suis toujours avec lui il veut s’installer avec moi mais cette fille m’obsede ai-je des raisons ? Sachant qu’elle est au courant qu’il est avec moi ? il m’a toujours dis que c’etait une amie de jeu rien de plus.