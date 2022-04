Bonjour a tous, je fais appelle a vos services en esperant tomber sur la reponse a mon probleme, voila je vous explique je navigue sous internet explorer derniere version et je souhaite effacer les pages web visitees !

J’me rend donc dans l’onglet Outils, Options internet, oublier fichiers internet temporaires, supprimer cookies, supprimer historique et j’execute a chaque fois le oublier pour soi-disant effacer!

Mais datingmentor.org/fr/caffmos-review/ il s’avere que l’historique n’est guere efface etant donne qu’il parait que celui-ci y a une nouvelle manipulation a Realiser pour tomber sur l’historique aussi apparemment efface, il y aurait aussi des traces malgre tout?

Comment puis-je supprimer la liste deroulante des recherches precedentes ?

Vous pouvez effacer l’historique de ces recherches a partir du champ de recherche Google, d’une barre d’outils Google ainsi que votre navigateur. Denichez ci-apres des instructions pour ces trois methodes.

EFFACEMENT DE L’HISTORIQUE DU CHAMP DE RECHERCHE GOOGLE

L’historique des investigations qui apparait au champ de recherche en page d’accueil Google est stocke par le navigateur et non par Google. Denichez ci-apres les instructions permettant de desactiver votre historique en navigateurs les plus courants. Si ce navigateur n’est jamais mentionne, nous vous recommandons d’appeler le centre d’aide online qui lui est associe.

Microsoft Internet Explorer 1. Ouvrez le menu “Outils”. 2. Selectionnez “Options Internet”, puis l’onglet “Contenu”. 3. Dans sa zone “precisions personnelles”, cliquez concernant “Saisie semi-automatique”. 4. Cliquez sur “Effacer les formulaires”. Vous pouvez egalement deselectionner la case “Formulaires” de votre aussi fenetre afin d’eviter le stockage de ces informations a l’avenir. 5. Cliquez sur “OK” pour fermer la boite de dialogue.

Il va i?tre egalement possible de supprimer les differentes entrees de l’historique des recherches en nos selectionnant a l’aide d’la touche Fleche aupres du bas et en appuyant sur la touche Supprimer.

MSN Si vous utilisez le reseau Microsoft (MSN), les changements apportes dans Internet Explorer (IE) sont retourne en compte dans votre navigateur MSN lorsque vous vous deconnecterez de MSN, puis vous reconnecterez.

Mozilla Firefox 1. Ouvrez le menu “Outils”. 2. Optez Pour “Options” > “Vie privee” > “Entrees de formulaires”. 3. Cliquez sur “Effacer” et desactivez la case a cocher. 4. Cliquez sur “OK” pour fermer la boite de dialogue.

Safari 1. Ouvrez le menu “Safari” et selectionnez “Preferences”. 2. au sein des menus qui apparaissent, selectionnez “Remplissage Automatique”. 3. Recherchez la ligne “Autres formulaires” et cliquez sur le bouton “Modifier”. 4. Dans Notre liste des e-boutiques auxquels la fonctionnalite de saisie automatique est actuellement appliquee, choisissez “Google.fr” > “Effacer” > “Termine”.

EFFACEMENT DE L’HISTORIQUE DE VOTRE BARRE D’OUTILS GOOGLE

Pour effacer l’historique des investigations a partir d’la zone de texte deroulante figurant dans la barre d’outils Google :

1. Cliquez via le bouton du logo multicolore Google de la barre d’outils pour ouvrir le menu. 2. Selectionnez l’option “Effacer l’historique”.

Si vous voulez desactiver totalement l’historique des recherches effectuees avec la barre d’outils, cliquez sur le bouton “Options” de celle-ci, puis desactivez la case “Liste deroulante Historique des recherches”.

Notez que ceci n’aura Afin de effet que la suppression de l’historique une barre d’outils. Cet historique est independant de celui stocke par la navigateur.

EFFACEMENT DE L’HISTORIQUE DE VOTRE NAVIGATEUR

Comme concernant le champ de recherche Google, l’historique des recherches associe a J’ai barre d’adresses d’une page d’accueil Google reste stocke avec le navigateur et non par Google. Vous trouverez ci-apres des instructions permettant d’effacer ou de desactiver cet historique en navigateurs nos plus courants. Si la navigateur n’est gui?re mentionne, nous vous recommandons d’appeler le centre d’aide en ligne qui lui est associe.

Microsoft Internet Explorer 1. Ouvrez le menu “Outils”. 2. Selectionnez “Options Internet”, puis l’onglet “General”. 3. Cliquez sur le bouton “Effacer l’historique”. Pour desactiver totalement l’historique de ce navigateur, attribuez la valeur 0 (zero) a l’option “Jours pendant qui ces pages seront conservees”. 4. Cliquez sur “OK” pour fermer la boite de dialogue.

MSN Si vous utilisez le reseau Microsoft (MSN), les changements apportes dans Internet Explorer (IE) seront pris en compte dans votre navigateur MSN. Pour ceci, apres avoir apporte les modifications souhaitees dans IE, deconnectez-vous de MSN, puis reconnectez-vous.

Mozilla Firefox 1. Ouvrez le menu “Outils”. 2. Choisissez “Options” > “Vie privee” > “Historique”. 3. Cliquez concernant “Effacer”. Pour desactiver totalement l’historique de votre navigateur, attribuez la valeur 0 (zero) a l’option “Se souvenir des pages visitees pendant X temps”. 4. Cliquez sur “OK” pour fermer la boite de dialogue.

Safari 1.Cliquez sur “Historique” dans le menu superieur. 2. Cliquez concernant “Effacer l’historique” au bas du menu.

Une fiche fonctionnel sur la suppression de l’historique des recherches

