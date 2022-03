Bon ca fera un moment que je n’ai pas eu de relations amoureuses et sexuelles Afin de divers raisons, notamment des complexes, mais qu’importe, je commence a reellement me sentir en manque.

Bon ca fera un moment que je n’ai pas eu de relations amoureuses et sexuelles Afin de divers raisons, notamment des complexes, mais qu’importe, je commence a reellement me sentir en manque.

Du coup J’me suis mis sur Tinder et Happn, 2 applications de rencontre majoritairement reserve a la rencontre rapide et sans lendemain, en gros top me concernant (meme si j’aimerais bien avoir une vraie relation mais bon, faut jamais rever on reste en 2015. ).

Donc J’me suis inscrit, j’ai mis quelques photos de moi, ou on voit plutot bien la tronche, sous diverses postures, differents angles, pas de selfie juste des photos prises. j’ai change diverses fois de description, de photos. et rien. 0 matchs. ni sur l’un ni sur l’autre. Pourtant des likes j’en donne, je ne suis vraiment jamais avare sur ca. a la fin j’ai meme fini par craquer et ne donner que des likes sans voir pour voir si j’allais avoir un match. que DAL . ZERO .

Ca fait bientot 2 mois que j’utilise ces applis de m****, j’ai meem achete des charmes a happn concernant tenter de booster le truc.

Pourtant, certes j’suis loin de devenir excellent, mais je suis pas specialement laid. J’suis plutot moyen bof. Neanmoins, aussi une moche ca marche gui?re. Plusieurs gars bien plus moches que moi arrivent a matcher et a conclure.

En fait quand je dis zero, je vais etre plus precis :

* Tinder : y’en a eu, mais les 9/10 sont des bots / virus qui envoient des liens pour des e-boutiques pirates, ainsi, le 1/10 correspond a des nanas qui ont du liker par erreur car quand je tente une discussion (parfois un simple “salut ca va” ou une blagounette ou une bri?ve remarque gentille a propos d’une description ou de la photo qui me fait tilt, genre “haa tiens salut, je vois que t’as ete au bidule festival, je reconnais la deco, trop cool j’y etais aussi t’as kiffe?”, etc. ), les meufs repondent gui?re, ainsi, quelques dematchent.

* happn : 0 MATCHS !! ZE-RO . QUE NENNI !! J’ai envoye du like et du charme : RIEN ! NADA . NIET .

J’ai aussi tente adopteunmec.. j’ai paye Afin de une semaine de “charmes”. Resultat : j’ai charme tout votre que je pouvais, j’ai eu deux debuts de discussions mais rien d’abouti.

Resultat : tant d’efforts pour. RIEN . J’me dis que j’dois vraiment etre laid ou faire peur. Je ne publierai pas la photo ici ni en MP mais je suis vraiment banal quelconque. Alors 2 hypotheses :

* Je suis sur Android et faire mes likes partent jamais. * j’suis vraiment laid, plus que votre que j’imagine en fera.

Pourtant je fais 1.74m, 64kg, un tantinet de barbe / moustache de 3 temps, aucun lunettes, pas de strabisme, des cheveux noirs, courts, un debut de calvitie tout juste visible. j’ai 28 ans. j’ai pas une tete de rat par exemple, j’suis vraiment lambda; jamais specialement excellent ni trop laid, je sais jamais J’me situe au milieu.

Forcement je me demandais si j’etais vraiment plus laid que ce que je crois. Sinon au pire, vous connaissiez des sites ou applis qui soient ni des arnaques ni tout bugue et ou un type aussi banal que moi pourra avoir sa chance ?

Si t’es lance au sein des applis de rencontre, il y a POF ou Badoo lequel pourra t’aider peut-etre !

j etais inscrites sur ces sites. badoo. et adopte ca marche bien. apres le niveau de discution laisse a desirer perso J’me suis desinscrite.

dis toi que tu ne perds jamais grand chose. les jeunes femmes sont assez solicitees. et y prennent gout ! des compliments il suffit de s incrire concernant recevoir ^^ .

bref j’imagine que pas grand chose ne vaur le reel ! moi perso j’habite devenue mefiante concernant ces sites car beaucoup d hommes surement des femmes aussi seront malhonnetes. j’imagine vraiment que les femmes recoivent tellement de charmes and co du moins ce pantalon mon cas. on ne s attarde nullement trop ^^ . jai arrete car je sentais justement qu on offrait J’ai possibilite a lautre de discuter. il t en felicite ^^ je trouvais ca nul ! . la sensation que enfin il se disait ouf enfin une reponse . sors. bar. discotheque. Il existe des sites genre ovs cest pas mal aussi !jai fais 4 mois sur ces sites overdoses de faux cul .

Ouais mais faudrait un brin vous remettre en cause aussi : pour vous c’est 50x plus facile, donc vous etes archi exigeants, c’est pourquoi en face nos gars finissent par tout liker et bien tenter. y a 0 equilibre avec ces applis de merde. Lorsque l’on envoie “salut ca va ?” A une connasse qui laisse aucune info et donc pas de possible d’entamer une conversation autrement, on s’fait taxer de bolosse. Donc bon au final surpris le degre d’exigences les moches comme moi passent a la trappe.

A cote de ca je sors bien le temps mais Je vais au sein des clubs techno underground ou on me fait pas chier et en plus y a du bon le. Je sors avec des amis qui me presentent jamais personne en apero ni rien. En club lambda outre le son de merde va falloir venir accompagne de meufs donc aller a la boulangerie avec le pain. En https://besthookupwebsites.org/fr/wireclub-review club techno les meufs paraissent inaccessibles. Soit elles ont votre mec soit elles foutent des vents. J’dois degager un truc de gros lourdingue. pourtant je colle pas je respecte je souris mais bon on devra passer Afin de des gros beaufs dragueurs.. Faut penser qu’en 2015 la drague est devenu BEAUF A MORT !! Pour les femmes en l’ensemble de cas. Forcement les femmes decident de qui a le droit de les dragouiller.. genial. Vive les laids.