BlueStacks est votre emulateur Android qui permet de lancer des applications Android sur PC et MAC gratuitement.

Vous pouvez ainsi tester et utiliser des applications meme sans avoir de smartphone ou liseuse. Notre logiciel est tres commode notamment Afin de les jeux puisqu’il permet de les afficher en plein ecran et de profiter d’une bonne rapidite et qualite graphique.

Decouvrez dans votre tutoriel De quelle fai§on se servir de BlueStacks sous Windows.. Notez que le logiciel est en mesure de presenter quelques bugs puisqu’il est encore au sein d’ sa version Beta a votre jour.

II. Explications

1. Installation de BlueStacks

Avant de commencer l’installation, pour Quelques utilisateurs notamment Windows Vista, 7 et 8, vous devez cliquer avec le bouton droit sur le fichier telecharge et choisir de l’executer en tant qu’administrateur :

Faites la meme chose chaque fois que vous lancerez BlueStacks sinon il ne fonctionnera jamais convenablement.

Au lancement de l’installation de BlueStacks,vous aurez la fenetre ci-dessous, cliquez sur “Continue” :

Decochez “Suscribe to Spotlight…” si vous ne souhaitez nullement cette application. Puis cliquez sur “Install” :

Cela ne vous est plus qu’a patienter pendant le telechargement et l’installation :

L’installation cree 2 icones sur ce bureau :

“Apps” comprend la liste des applications Android installees sur la PC que vous pourrez executer directement en cliquant sur l’une d’entre elles.“Start BlueStacks” permet de lancer BlueStacks App Player (cf etape 2).Note : Si une application ou BlueStacks App Player ne parvient pas a se lancer, faites un clic droit dessus puis “Executer en tant qu’administrateur“.

2. Interface de BlueStacks

Un coup l’installation terminee, vous arrivez devant l’interface principale de BlueStacks :

Notez que le logiciel s’ouvre en plein ecran via defaut. Si vous souhaitez plutot l’ouvrir en fenetre, cliquez alors sur l’icone tel ci-dessous situee en bas a gauche de votre ecran :

Patientez un tournemain puisqu’il reste possible qu’une mise a jour d’Android s’effectue.

Comme vous pourrez le constater, BlueStacks App Player ressemble a une vrai tablette Android. Vous allez donc voir que la prise en main est assez aise pour ceux ayant deja utilise votre systeme avec ailleurs.

Les applications installees se trouvent en bas d’la fenetre. Pour lancer une application, un clic sur celle-ci suffit. Cliquez via “All apps” Afin de chacune des visualiser mais Afin de l’instant il n’y en a que tres minimum. Les categories presentes au sein d’ l’interface d’accueil repertorient des applications susceptibles de vous interesser.

Mais voyons tout de suite De quelle fai§on installer une appli via le Google Play Store.

3. Rechercher et installer une application

A present voyons De quelle fai§on rechercher une application avec BlueStacks et l’installer.

Pour cela, cliquez via le bouton “Search” en bas a gauche :

Tapez le nom de l’application que vous recherchez puis cliquez via “Search Play for….” si celle-ci n’est gui?re proposee au sein des resultats :

Le but est dorenavant d’activer le Play Store a l’aide de votre compte Google (vous n’aurez a le Realiser que la premiere fois bien sur). Pour ceci, cliquez sur “Continue” dans la fenetre ci-dessous :

Ajoutez ce compte Google :

Note : Si vous preferez choisir le clavier Android plutot que ce clavier physique, cliquez concernant l’icone representant un clavier a cote de l’heure, puis reglez le dans “NON” comme ci-dessous :

Saisissez ensuite la adresse gmail ainsi que votre mot de passe puis cliquez sur “Connexion” :

Configurez ce compte Google comme bon vous semble plus tard.

Puis cliquez sur “Continue” dans la fenetre ci-dessous :

Enfin cliquez sur “Let’s go!” :

Le Play Store s’affiche alors :

Pour ceux qui ne savent pas De quelle fai§on l’utiliser, cliquez d’abord sur la loupe en haut a droite puis entrez le nom de l’application que vous souhaitez :

Cliquez concernant l’appli en question pour acceder a sa fiche :

Puis cliquez sur le bouton vert “INSTALLER” :

Dans la fenetre suivante, cliquez dans “ACCEPTER” :

Patientez pendant le telechargement et l’installation de l’application, puis cliquez sur “OUVRIR” :

Et voila la appli s’ouvre et vous pourrez desormais en jouir :

4. Accceder aux parametres

Pour acceder aux parametres de votre “tablette”, cliquez dans le “Parametres” dans la liste de vos applications qui se trouvent dans l’interface d’accueil de BlueStacks :

Vous pourrez comme acceder a Notre liste des applications telechargees :

Si vous souhaitez en desinstaller une, il vous suffit de cliquer dessus puis sur “Desinstaller” :

5. Notre multitaches

Toujours comme dans 1 grand appareil Android, vous pourrez avoir acci?s au multitaches, cela vous permet en fait de basculer de suite d’une application ouverte a une autre, ou de les fermer en les faisant glisser par un cote.

Pour y avoir acci?s, cliquez sur l’icone correspondante comme ci-dessous :

6. Quitter ou redemarrer BlueStacks

Enfin si vous souhaitez fermer BlueStacks parce que vous n’en avez plus besoin concernant le moment (celui-ci pouvant prendre bien de memoire sur la PC), cliquez sur l’icone en bas a droite dans votre zone de notifications Windows, puis sur “Quitter” :

Si BlueStacks reste “plante”, faites la meme operation mais cette fois en cliquant via “Redemarrer“.

III. Conclusion du tutorial

BlueStacks reste votre Tres bon moyen d’effectuer tourner un grand nombre d’applications Android sur PC, et il parai®t tres prometteur.. aussi en attendant la version finale, profitez bien de une telle Beta ! Et n’hesitez pas a rapporter nos bugs a leur equipe (un clic dans l’icone dans la zone de notifications => “Signaler 1 probleme“).