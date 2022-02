Biographie courte d’Auguste – De son grand nom Caius Octavius Thurinus, Octave, appele ensuite Octavien, est ne le 23 septembre 63 av J-C a Rome (Italie) et mort le 19 aout 14 ap J-C a Nola

Jules Cesar l’ayant pris sous le aile, apres la fond de celui-ci, il va i?tre en conflit avec Marc Antoine concernant la succession. Apres maintes luttes et alliances, il devient enfin le premier empereur romain, sous le nom d’Auguste, le 16 janvier 27 av J-C.

Une jeunesse tel heritier de Jules Cesar

Octave vient d’une famille respectable et modeste. Il est ne du second mariage de son pere et est le petit-neveu de Jules Cesar. Cela perd son pere a 4 ans et est eduque via sa mere, pour i?tre orateur. Il arrive a Rome au sein des annees 40 av J-C, ou il a Marcus Epidius, Apollodore de Pergame et le philosophe stoicien Athenodore de Tarse tel enseignants. Il devient aussi ami avec Marcus Vipsanius Agrippa, Quintus Salvidienus Rufus et Caius Cornelius Gallus. Ensuite, il entre au college des augures (reunion de pretres charges d’interpreter les presages) puis au college des pontifes (reunion de pretres, l’un des plus prestigieux colleges religieux en Rome antique) grace a Cesar. Le 18-19 octobre 47 av J-C, a 16 annees, il quitte la toge pretexte pour la toge virile, ce qui marque le passage a l’age adulte. En 46 av J-C, Cesar fait de lui le prefet des rues de Rome. Correctement que par votre titre il ne possede gui?re grande autorite, il s’fait toutefois connaitre des romains. Encore, proche de Cesar, il apparait souvent a ses cotes. De sante fragile, il ne fera pas le cursus honorum (“carriere des honneurs”, compose de 5 magistratures : questeur, edile, preteur, consul et censeur). En 45 av J-C, il apprend l’existence civique et militaire et l’administration provinciale en Hispanie avec Cesar. En septembre d’la meme annee, Cesar modifie le testament et fait d’Octave le gamin adoptif et principal heritier dans le plus grand secret. A l’automne, il envoie Octave avec Agrippa, Mecene et Rufus a Apollonia d’Illyrie, ou il approfondit principalement ses aptitudes, en particulier la culture grecque. La-bas, le 25 mars 44 av J-C, Octave apprend par courrier la mort de Cesar, assassine aux ides de mars. Le testament de Cesar reste rendu public mais Octave n’est au courant de rien.

L’accession au pouvoir d’Auguste

Sur la route de le retour a Rome, Octave est averti du concept du testament, apprenant aussi que Cesar a fait de lui son gamin adoptif. Il accepte son heritage et renforce donc le entourage, afin d’avoir un soutien solide. Avant d’entrer au sein d’ Rome, il fait des haltes en Campanie, puis revient sobrement le 6 mai 44 av J-C, Olivier Antoine etant absent. La presence d’Octave met a en gali?re la position de Marc Antoine, l’obligeant a opter pour entre soutenir les Cesaricides (assassins de Cesar) ou les condamner. Apres avoir trouve petit a petit chacun de leur cote du soutien, Olivier Antoine et Octave se rencontrent. Marc Antoine refuse de donner la fortune (700 000 sesterces) de l’heritage de Cesar a Octave, tant que le Senat n’a nullement approuve l’adoption. Cela s’oppose ensuite a votre processus au printemps/ete 44 av J-C et refuse dans le meme temps qu’Octave soit elu tribun d’la plebe.

Au fil un moment, Octave reussit a obtenir le soutien du peuple et a honorer la memoire de son pere. Mais voyant le Senat associe a Brutus et Cassius, les assassins de Cesar, le peuple et l’armee preferent qu’Octave et Marc Antoine s’associent. Malgre les tensions, ils acceptent de se approcher au Capitole mais ne se reconcilient jamais. Marc Antoine donne de nouvelles fonctions a Brutus et Cassius en Crete et Cyrenaique, Afin de les eloigner de Rome. Malgre tout, Octave possede En plus en plus de soutien. Olivier Antoine, dont le mandat de consul touche a sa fin, risque sa propre life a Rome et part donc prendre la Gaule cisalpine. Au meme temps libre, Octave change de nom. Cela se pourrait etre alors fera appeler Caesar, mais nos historiens preferent lui apporter le nom d’Octavien, Afin de ne pas le confondre avec Jules Cesar.

Auguste et Marc Antoine : entre conflits et alliances

La tension vive entre les deux hommes se traduit en guerre. Notre 20 decembre 44 av J-C, une reunion entre les tribuns une plebe et le Senat annule les decisions du 28 decembre et J’ai loi agraire du 2 juin, faites avec Olivier Antoine. C’est ainsi que debute Beyrouth de Modene. Deux camps s’opposent : d’un cote Decimus Brutus, le Senat et Octavien, et de l’autre Olivier Antoine. Le 1er janvier 43 av J-C, Caius Vibius Pansa et Aulus Hirtius deviennent consuls et Octavien devient senateur grace a Ciceron. Marc Antoine n’acceptant pas nos rencontres entre gens d’Гўges diffГ©rents decisions prises par le Senat Afin de mettre fin au conflit, il met en place un siege devant Notre ville de Modene. Le Senat recourt du coup au senatus consultum ultimum (“decret ultime du Senat”, pouvoirs donnes en urgence a toutes les consuls pour preserver l’Etat). De surcroi®t, Octavien obtient 1 imperium propretorien, ainsi, part ainsi lever le siege avec Hirtius. Subissant des defaites lors des batailles de Modene, Marc Antoine bat en retraite vers l’Ouest.