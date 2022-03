Bienvenue sur le guide de qualite pour travailler pendant l’ete et nos vacances scolaires.

Grace a votre page consultee environ 100 000 fois chaque annee, des milliers de jeunes comme toi ont trouve un job d’ete ou votre petit boulot.

Mes petites annonces de job pour lyceens ne se trouvent jamais a Pole Emploi, ce qui complique la requi?te. Pour savoir De quelle fai§on se faire de l’argent de poche, suivez le guide.

1. Participer a des sondages

Le saviez-vous ? Certains instituts de sondages vous peuvent permettre de repondre a des enquetes et de gagner des bons d’achats, aussi si vous etes mineur.

2. Faire les vendanges : 1 450 €

Mes vendanges emploient bon nombre d’etudiants, de jeunes et de travailleurs etrangers, bref l’ensemble de ceux ayant des difficultes a trouver du taf a autre normal. Ce sont souvent des contrats cours (2 semaines), mais inutile d’avoir de l’experience pour detacher des grappes de raisins !

A quelle periode ?

Les vendanges se font au mois de septembre, voire a la fin du mois d’aout en regions ou il fait tres chaud. Vous pourrez donc enchainer les vendanges en Provence, puis celles au Sancerre si votre dos tient ma chance. C’est parfait si vous reprenez les cours en octobre.

Comment postuler ?

Mes vignerons mettent souvent des annonces a Pole Emploi, car ils ont toujours de la peine a trouver mon tour d’?uvre utile. Il faudra dire que le raisin arrive a maturite n’attend jamais ! Pour faciliter la recherche sur le website des demandeurs d’emploi, vous devez taper le code ROME 1401 (travaux agricoles).

Regardez dans une carte les regions viticoles : c’est la qu’il vous faudrait postuler.

Bon a savoir

Mieux vaut avoir 18 ans, mais on embauche a partir de 16 ans chez certains exploitants.

Il convient etre en forme, nos journees seront dures.

En principe vous serez loges et nourris, l’article au sein d’ une bonne ambiance.

Entre 35 et 39 heures par semaine et les journees commencent a l’aube.

Vous serez soit un coupeur, soit un porteur.

3. Nettoyer nos plages

Notre nature vous le rendra ! Correctement souvent, les municipalites ont besoin de bras afin d’effectuer place net avant l’arrivee des vacanciers, pendant et apres un commencement ! Ce paraissent donc des jobs saisonniers qui courent en juillet et en aout.

La ti?che reste simple : c’est du ramassage de dechets. En plus de gagner de l’argent, vous faites quelque chose pour l’environnement, c’est donc joindre l’utile a l’agreable. Souvent on vous demandera d’etre la tot le matin. A deconseiller donc Afin de les fetards.

Comment postuler ?

C’est dans les mairies que ca se passe, puisque votre paraissent elles qui vont vous embaucher. Prenez-y vous tot Afin de les demarcher. Si vous attendez juin c’est quoi faceflow, ils font extri?mement a parier que la place sera prise.

4. Donner des lei§ons particuliers

S’il l’fait un brin tot pour i?tre prof particulier, vous pouvez Realiser du soutien scolaire a domicile pour des primaires. C’est un job accessible a partir de 14 ans. Et concernant des parents de l’eleve, vous un couterez moins cher qu’un diplome de Sciences-Po.

Nos recommandations

Privilegiez les lei§ons d’une heure si vous avez des petits. Au-dela, c’est Complique de rester concentre et ca devient d’une garde d’enfants.

A partir du College, passez a 2 heures, ca vous evitera de perdre un temps fou dans les transports entre 2 eleves. Concernant le tarif, plus vous etes diplome, plus l’enfant est avance dans ses etudes, et plus la savoir sera pas gratuit.

Comment postuler ?

Mettez une rapide annonce dans votre boulangerie avec les numeros de telephone detachables rapidement, les gens adorent !

Si vous voulez quelque chose En plus bon, inscrivez-vous dans un organisme qui possi?de pignon concernant rue comme Acadomia. Attention toutefois : leur selection reste draconienne (ne prennent que des + de 18 ans) et il faudra passer des tests.

5. Travailler chez Mc Do : presque 10 € de l’heure

Ce n’est que rarement le boulot ideal mais c’est votre secteur qui embauche nombre. 1200 restaurants en France, ca commence a peser. Notre marque embauche depuis toujours des jeunes, elle communique meme bon nombre la-dessus.

L’avantage, c’est que vous pouvez choisir le nombre d’heures que vous voulez faire par semaine, ce qui vous permet de jongler entre votre job et ces etudes. Apres la periode d’essai, le restaurant vous proposera en principe 1 CDI.

Les jobs Mc DO

Au regard de vos aspirations et de vos capacites, on vous proposera d’etre :

Caissier

Serveur

Barista

En cuisine

Comment candidater ?

Il n’y a une plateforme McDonald’s ou vous pouvez candidater sur internet. Elle reunit tous les restaurants.

Vous pouvez aussi en direct aller avec votre CV et votre lettre de motivation dans chaque restaurant que vous visez et deposez la candidature (demandez a 1 caissier). Notre gerant, s’il a des besoins, vous fixera rapidement un rendez-vous pour en entretien.

Mes qualites demandees :

Savoir bosser en equipe.

Etre ponctuel.

Avoir des petites savoirs en restauration rapide (ca facilite).

6. Serveur ou plongeur dans la restauration

Notre restauration recrute forcement, elle manque de bras, d’autant plus que des touristes reviennent en France. C’est le job etudiant par excellence etant donne qu’il reste possible de travailler en extra, ainsi, donc au coup par coup, sans avoir la contrainte d’un contrat.

Quant a l’experience, c’est plus d’en avoir, mais les patrons ont pour habitude de apporter un chance aux jeunes, donc tentez la votre !

Comment postuler ?

L’ideal, si vous etes jeune, c’est d’y aller au culot ainsi que faire du « porte a porte ». Avec legerement de chance, vous tomberez au sein d’ un etablissement qui vient justement d’etre lache via le plongeur, ou la ou il manque votre serveur ou votre commis concernant le soir. A vous de savoir saisir l’occasion si elle se presente.