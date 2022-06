Berlusconi, furioso por divulgacion de fotos confiscadas

BERLUSCONI, desprovisto PAVOR El mandatario, sobre 72 anos de vida sobre antiguedad, que son fotos inocentes asi­ como que no Existen ningun escandalo. (Foto: El pais )

MADRID.— El primer ministro italiano Silvio Berlusconi esta enojadisimo y nunca piensa permanecer sobre brazos cruzados. Despues de la publicacion, ayer, en El estado de varias fotografias sobre una de las habituales fiestas en su mansion sobre Cerdena, en las que el y no ha transpirado sus amistades se muestran acompanados por varias chicas jovenes y no ha transpirado semidesnudas, ha anunciado acciones legales contra el principal periodico espanol.

El mandatario, sobre 72 anos sobre antiguedad, dice que no tiene ningun miedo, que son fotos inocentes y que no existe el menor escandalo, pero considera que la publicacion de las imagenes es una violacion inaceptable sobre la privacidad y no ha transpirado la agresion escandalosa. Su licenciado, Niccolo Ghedini, reconoce que las fotos han sido confiscadas en Italia porque son fruto sobre una movimiento ilegal asi­ como por tanto de un ilegal penal. Y no ha transpirado advierte que nunca podri?n acontecer compradas en el menor sitio del universo.

La publicacion de estas imagenes Ademi?s ha provocado la ira del ex primer ministro checo, Mirek Topolanek, quien Se Muestra presuntamente desnudo asi­ como con el pene erecto en la de las imagenes junto an una mozo en bikini, a la orilla de una alberca. Topolanek ha asegurado que se trata sobre un ensamblaje y lo ha considerado un ataque brutal a su intimidad.

Las imagenes han sido realizadas por el cronista Antonello Zappadu, quien desde 2007 ha sacado fotografias sobre lo que ocurre en la lujosa mansion Villa Certosa, con el fin de mostrar que permite en las ratos libres el primer ministro italiano desplazandolo hacia el pelo Con El Fin De denunciar el espacio desinhibido y no ha transpirado vigilado por fuertes las medidas oportunas de seguridad que hay en la vivienda, como lo muestran los varones armados con rifles desplazandolo hacia el pelo vestidos sobre militares que aparecen en las fotos custodiando la vivienda. El fotografo difumino los rostros de todo el mundo las que se muestran en las imagenes para guarecer su privacidad, salvo en el caso sobre Berlusconi.

La semana pasada, Zappadou intento saldar por un millon y no ha transpirado vi­a sobre euros las fotos a la revista italiana Panorama, perteneciente a un conjunto de difusion que posee Berlusconi, pero el semanario nunca acepto.

El premier denuncio al fotografo asi­ como el fiscal confisco todo el archivo del reportero para prevenir su publicacion.

Sin embargo El Pais adquirio las imagenes desplazandolo hacia el pelo las publico, con el objetivo, segun explico en su editorial, “de establecer que el, como primer ministro, esta intentando transformar el lugar sobre la administracion democratica en la simple prolongacion de las relaciones de intimidad y no ha transpirado sobre las entretenimientos”. El diario subrayo que las imagenes no desvelan “la privacidad del primer ministro sino su deriva autoritaria, su abuso de conseguir al trasladar a sus invitadas a las fiestas privadas utilizando de eso aviones oficiales”.

Por lo rapido, en Italia, pese an acontecer el ultimo fecha de campana electoral de estas elecciones al Parlamento Europeo, la noticia del conmemoracion fue la publicacion de https://besthookupwebsites.net/es/sudy-review/ estas fotografias.

