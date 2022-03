Badoo : tout savoir via cette page de rencontres pour badiner avec l’amour

Badoo, il y a plusieurs annees, cassait la baraque. Ou en est maintenant cette page de rencontres ? Vaut-il finir (d’un apri?m ou d’une vie) ? Comment le situer via rapport a une application comme Tinder ? Nous vous proposons ici de faire le point via ce site de rencontres : qualites et defauts, modalites d’inscription, tarifs, avis des utilisateurs, bref tout et cela peut vous amener a vous abonner. ou nullement !

Badoo.com : good ou bad trip ?

Badoo, aujourd’hui, a un cote has been. Pourtant, cette page de rencontre, qui est egalement une application avec geolocalisation, semble frequente et ses inscrits sont extremement nombreux site web de rencontres en ligne pour agriculteurs. Mais un bemol s’impose : moult profils n’ont gui?re paye l’abonnement et ne peuvent se servir de l’ensemble des services. De surcroi®t, de nombreuses gens ne se sont nullement connectees depuis des lustres et leurs photos errent dans les meandres du web. On peut donc en conclure que le site reste frequente mais moins qu’il ne le laisse a penser au premier abord. Malgre tout, Badoo a des qualites.

Les qualites de Badoo

Le website est simple d’utilisation. Memes les novices s’y retrouveront facilement. Notre design est soigne et des profils apparaissent franchement. Si vous avez coche ces affinites avec rapport a vos passe-temps, vos loisirs, bref ces “centres d’interet” en parcourant un profil, vous verrez apparaitre les gouts que vous partagez avec le webmaster. Vous pouvez egalement rechercher vos contacts “a proximite” et elargir votre zone de recherche comme bon vous parai®t. Notons aussi que Badoo impose a toutes les nouveaux inscrits de mettre un cliche. Ce detail est important car il rend le site plus attractif. Enfin, on ajoutera que les quetes exprimees par les utilisateurs sont variees : rencontre d’un soir, retrouve de confiance, rencontre amicale ou amoureuse, bien reste envisageable.

Faut-il payer 1 abonnement sur Badoo ?

On peut s’inscrire sur Badoo et se familiariser avec la page gratuitement. Mais on realise de suite que sans sortir la carte bancaire (le site propose aussi differents modes de paiement dont PayPal), les prises de contacts seront difficiles. La page affiche 2 types d’acces aux prestations : soit on achete 1 certain nombre de credits qui permettront telle ou telle action jusqu’a epuisement des credits (conversations, possibilite de voir les profils ayant visite le mien, Realiser en sorte que mon profil soit foutu en avant concernant etre davantage vu…), soit payer 1 abonnement “Premium” Afin de avoir, dans une certaine duree, acces a toutes les possibilites tel celle, pourquoi pas, de se rendre invisible et ne point etre reconnu en parcourant des profils, d’affiner Notre recherche via metropole, par affinites…. Les tarifs sont les suivants :

Pour une duree tout d’un jour : 3 euros

Pour une duree de la semaine : 16 euros

Pour une duree tout d’un mois : 61 euros

Pour une duree de 3 mois : 165 euros

Pour une duree de 6 mois : 297 euros

Pour une duree… a vie ! 541 euros

Ces prix sont rarement appliques car la page de rencontres propose constamment des promotions (jusqu’a 82 %) pour inciter a la depense. Ainsi on trouve le plus souvent ;

Pour une duree tout d’un jour : 2,09 euros

Pour une duree d’une semaine : 4,99 euros

Pour une duree d’un mois : 17,99 euros

Pour une duree de 3 mois : 43,99 euros

Pour une duree de 6 mois : 65,99 euros

Pour une duree… a vie ! 129,99 euros

Et si je veux tenter l’aventure Badoo sans payer ?

Nous l’avons evoque, sans abonnement, quantite de services ne semblent nullement utilisables sur le site Badoo. Malgre cet aspect, avouons-le, il est possible d’effectuer des rencontres. Par exemple, les profils nouveaux ou ne rencontrant aucune succes paraissent accessibles Afin de tchatter. Il faudra donc etre reactif. C’est contraignant mais c’est faisable ! On ajoutera egalement que les femmes peuvent souvent etre contactees par des hommes qui, eux, ont paye un abonnement. Car une fois invitee a discuter, il va i?tre possible de converser aussi sans avoir debourse quoi que ce soit…

Tinder ou Badoo ?

Tinder n’est gui?re accessible avec un PC puisqu’il s’agit exclusivement de la application. Badoo, lui, est utilisable dans ordinateur comme via mobile ou liseuse. De surcroi®t, Tinder ne permettra de rencontrer que des gens situees dans une zone geographique limitee alors que Badoo offre le loisir d’elargir la recherche a toute la France quand on le souhaite. Les abonnes a Badoo semblent donc favorises. Mais la difference a vraiment prendre en compte concerne l’age des utilisateurs : sur Tinder, les inscrits seront majoritairement des jeunes alors que concernant Badoo, on trouve de bien ! Ainsi, une personne En plus de 30 ans aura plus d’opportunite sur Badoo que sur Tinder.

Les avis des utilisateurs

Comme Afin de tout site de rencontres, des avis seront partages. Ils font du bon et du mauvais. Les mecontentements sont nombreux certes mais nous savons tous que celles et ceux qui n’ont jamais a se plaindre ne temoignent jamais sur les forums… On remarque que de nombreux jeunes femmes indiquent avoir ete importunees par des malotrus ; mais n’est-ce jamais, helas, l’eventualite sur la totalite des sites de rencontres ? Notons que sur les forums une question revient souvent : comment quitter definitivement Badoo ? C’est vrai que la page de seduction virtuelle ne facilite nullement des choses. Voici donc la marche a suivre :