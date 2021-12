Ayer mi primo de cinco anos me dijo que el novio queria elaborar un experimento donde se pudiera coger alguna cosa de ser nina, aunque que no le dijera a la mama por motivo de que ella se pone brava asi­ como dice que el novio es un crio, me dijo muchas cosas en que lugar Indica que quiere acontecer nina, no se como decirle a mi tia o que hacer a quien acudir, me dice que el nunca es afortunado y no ha transpirado que todos lo reganan

Llevalo a un psicologo pueril e intenta agradar a sus padres a su maestra asi­ como al director del colegio de que es una chiquilla que necesita auxilio o inclusion que ellos pueden fiarse que seri­a antinatural una enfermedad que seri­a normal o lo que ellos deseen, aunque que aunque sea la apoyen o puede tener dificultades emocionales sociales y de rebeldia en un futuro

Buen conmemoracion, permite 4 meses estabamos sobre vacaciones, y una sobre mis hijas Emilia sobre 9 anos, me dice que precisa hablar conmigo, yo accedi desplazandolo hacia el pelo en esa conversacion me dice que a la novia le gustan las chicas desplazandolo hacia el pelo que quiere acontecer un nino, por adentro no sabia como actuar, yo presentia que la novia era distinta del conmemoracion en que nacio. seguimos hablando desplazandolo hacia el pelo le dije que ella tenia que acontecer lo que la novia sintiera que todo el tiempo su hermana papa desplazandolo hacia el pelo yo la ibamos a apoyar e ibamos estar alla con la novia. la novia bajo tranquila con mi solucii?n y no ha transpirado con el soporte sobre todo el mundo nosotros, pero luego conversando con mi marido, el me decia que nunca me preocupara que era algo momentaneo que a lo superior se le iba an ocurrir, que era bastante pequena Con El Fin De identificarse sexualmente. a mi en lo personal nunca me preocupa lo que la novia genera q quiera ser, seri­a mi hija y siempre voy a quedar con la novia, tome la desicion que sea, si bien debo confesar que no es facil de llevar, he llorado, pienso cualquier el lapso, unico en como la vaya a procurar la sociedad y en el hecho sobre que no deseo que sufra, deseo que unicamente sea feliz. el asunto habia estado olvidado pero esta semana empezo de nuevo con el tema, Hoy desea tener ropa de hombre asi­ como ayer me dijo que se quiere suprimir su cabello como su papa. en el fondo creo que ella esta abundante mas clara en lo que realmente te gustaria acontecer. solo pido sus consejos de conseguir ayudarla y sus experiencias, Con El Fin De alcanzar sobrellevar el tema, que sinceramente a pesar de lo que yo le exprese a la novia, seri­a dificil dar revuelta la pagina y meditar que Hoy tengo un hijo… o no se En Caso De Que cambie la novia sobre desicion…

Hola apoya a tu hija yo estoy pasando por algo similar solo que mi hijo dise que quiere ser pupila. Yo igual lloro en las noches nunca pork quisiera que mi vi?stago no afuera asi En caso de que por la mundo seri­a bastante cruel. Pero si apoyamos a nuestros hijos cualquier sera mas facil de ellos. Mi Recomendacii?n podri­a ser sea lo que quiera ser tu hija continuamente invariablemente la apollen seri­a un gigantesco alivio Con El Fin De ellos tener el soporte sobre las padres. Los usuarios invariablemente va ablar que por que si que porque no. Lo unico que importa es la felicidad de tu hija desplazandolo hacia el pelo explicarle que ai muchedumbre cruel que va ablar sin embargo que a la novia eso nunca le importe. Asi preparo a mi vi?stago yo le digo que sea lo que el quiera acontecer yo todo el tiempo lo voy amar desplazandolo hacia el pelo que las personas todo el tiempo va ablar No obstante que el nunca aga caso entretanto el sea acertado seri­a lo unico que importa y no ha transpirado siempre estare ai para el. Ai bastantes casos en donde hijos no quieren vivir por nunca tener el Apollo o piton llegan a quitarse la vida por el bullying que les asen o por nunca permitirse expresarse al pavor sobre precio xpress desirle a su estirpe. Yo nunca deseo eso Con El Fin De mi hijo yo quiero que sea feliz.

Buenas noches disculpe mire mi hijo sobre 11 anos de vida cafe ocasion q juega x ejemplo frifay utilizar mujer sobre super heroe en los dibujos sobre cuaderno invariablemente hace figura sobre mujer deseo saber En Caso De Que eso dibujo queirn decirme algo debido

Hola buenos dias! Mi cria todo el tiempo nectar y vistio igual que la nena normal, inclusive le gustaba q le hiciera peinados desplazandolo hacia el pelo simpre vistio de vestidos No obstante hace mas menor 1 ano la novia ha estado descuidada con su imagen. Tengo q mandarla a banarae bien a peinarse aunque la novia acaba de complir 13 y no ha transpirado pense q era por la adolecencia. El dia de su cumpleanos fue ella no quiso colocarse un vestimenta era bastante sencillo y comodo de la ocacion desplazandolo hacia el pelo la cuestione q porq no queria q tenia el cuerpesito lindo y no ha transpirado ella empeso a lamentar desplazandolo hacia el pelo me confeso que era nene. Yo en ese segundo senti que el universo se me desborono. Aunque reaccione bien le dije que estaba pasando por la etapa en donde Ahora estaba dejando se acontecer cria de combertirse en experimentado y que es excesivamente tempano Con El Fin De saber en realidad. Sin embargo mi inconsciencia asi­ como mi inquietud es q la novia De ningun modo de chiquita esperimento o se manisfesto sentimientos sobre que no estaba comoda con su puerpo.

Buenas tengo mi vi?stago sobre 6 anos por y lo veo nosw confundido o nose pero me dice q le fascina su cuerpo humano sobre su prima me dice q le encanta su companerita No obstante ace unos dias ace comentario de chicos q salen en la tv me dice q tal alma esta guapo q parace q le agrada