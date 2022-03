Avec De surcroit en plus de personnes qui comptent sur les rencontres Sur les forums Afin de approcher votre partenaire, l’acte des rencontres web est egalement De surcroi®t et puis etudie. Voici 11 revelations d’etudes recentes.

1. 81 % DES GENS MENTENT SUR LEUR TAILLE, LE POIDS OU L’AGE DANS LEURS PROFILS DE RENCONTRE SUR LES FORUMS.

Ce phenomene fut observe au sein d’ une etude menee a l’Universite du Wisconsin-Madison. Mes chercheurs ont pese et mesure les themes outre verifier leur permis de conduire pour leur age reel, puis ont examine nos profils de rencontres en ligne de leurs themes. Ces dames avaient tendance a affirmer qu’elles pesaient 8,5 livres de moins qu’elles ne l’etaient en realite. Les hommes mentaient moins – seulement 2 livres – mais arrondissaient un taille tout d’un demi-pouce plus souvent. Les gens mentaient le moins lorsqu’il s’agissait de vieillir.

2. nos PERSONNES AYANT Notre MOT « AMOUR » DANS LEURS PROFILS SONT PLUS PROBABLES DE TROUVER L’AMOUR.

En 2014, le blog de rencontres PlentyofFish a mene une etude dans laquelle des scientifiques ont examine La selection des mots au sein des 1,2 million de profils de rencontres sur le site. Outre l’observation que ceux qui utilisaient davantage le commentaire « amour » reussissaient plus a le tomber sur, les chercheurs ont decouvert que nos hommes beneficiaient de l’utilisation des mots « c?ur », « bambins », « romantique » et « relation ».

3. des HOMMES PASSENT 50 POUR CENT DE MOINS DE TEMPS A LIRE Plusieurs PROFILS DE RENCONTRE SUR INTERNET QUE CES DAMES.

En 2012, la societe de recherche AnswerLab a mene une etude dans laquelle elle a utilise un Tobii X1 Light Eye Tracker, qui possi?de enregistre les mouvements oculaires de themes qui lisaient des profils de rencontres sur internet concernant Match.com et eHarmony.com. En faisant ceci, ils ont pu determiner ou des hommes et les femmes regardaient reellement en parcourant des profils de rencontres online. Cela se trouve que des hommes passent 65 % environ moment a regarder les photos du profil que les femmes.

4. LA RACE ET DE CHARME SONT Mes FACTEURS Mes PLUS IMPORTANTS POUR Mes DATES.

En 2014, BuzzFeed a mene une experience dans laquelle l’un de leurs auteurs a construit un faux Tinder avec des photos d’archives. Elle a decouvert que si un quidam considerait le webmaster dans la photo de profil de Tinder tel « d’une classe ouvriere », il balayait « oui » 13% un moment. Neanmoins,, lorsqu’ils consideraient la personne comme « une classe moyenne », ils ont balaye « oui » entre 36 et 39 % un moment. L’etude a egalement revele que les gens preferaient qu’un partenaire potentiel soit de race mixte ou ambigue i la place de la race manifestement differente une leur. Le co-fondateur d’OkCupid, Christian Rudder, a confirme ses decouvertes. Il a note: ‘Lorsque vous regardez comment deux etrangers americains comment rencontrer des hommes aprГЁs divorce se comportent dans un contexte romantique, la race reste le facteur de confusion ultime.’

Une etude de 2014 publiee dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences note que ce phenomene n’est nullement aussi grave qu’il y parait. Par rapport aux chercheurs de l’Universite de Californie a San Diego, la majorite des heterosexuels sur OKCupid ont contacte des individus d’une autre race ou au moins repondu a leurs messages.

5. des ALGORITHMES NE PEUVENT PAS PREDIRE SI DEUX PERSONNES SONT COMPATIBLES.

Un groupe de professeurs de psychologie americains a collabore a un ratio decrivant les defauts des rencontres Sur les forums, qui possi?de ete publie dans la revueLa science psychologique dans l’interet publicen 2012. Les sites de rencontres ne partageaient nullement leurs algorithmes bien precis au milieu des chercheurs, mais les professeurs ont declare que nos sites ne pouvaient nullement predire si une relation durerait seulement parce que 2 gens avaient des interets et des personnalites similaires. Suivant le professeur Eli Finkel, qui a travaille via le rapport, ‘Nous avons examine la litterature et nous nous sentons en securite Afin de conclure qu’ils ne [fonctionnent]’.