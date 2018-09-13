Avcı kadınlar

Kadınlarla konuşmaktan çekinen, hiç kadın arkadaşı ve sevgilisi olmamış, hiç evlenmemiş, evlenmiş boşanmışlar; evli ama mutsuzlar; evli ama bekar gibi yaşayanlar…

Yani erkekler, size de AMAN DİKKAT diyorum.

Çünkü çevrenizde çok sayıda bekar veya evli “kadın avcılar” cirit atıyor.

Avcı kadınları şöyle tasnif edebiliriz:

1- Bekar ve evlenmek amacıyla ava çıkanlar:

Bu kadınların bir kısmı kariyerli, bir kısmı paralı erkek peşindedir.

Bir kısmı da bir türlü aradığını bulamayınca; biyolojik doğurganlık yaşı da sınıra yaklaştıkça, erkek olsun da “topraktan olsun” güdüsüyle hareket eder.

Bazıları bekar erkek peşindedir, bazıları da istediği vasıflar evli erkekte de olsa, onu avlamaya çalışır…

2- Bekar ama çok eşli ruha sahip avcılar:

Biyolojik-hormonal, kişilik, rol model, tercih gibi birçok dinamikle bazı kadınlar, çoğu erkek gibi sık partner değiştirir. Yanı “çapkın kadınlardır”.

Avlarını yakalamak için çok içten sıcak yaklaşırlar. Size ilgi sevgi gösterirler. Duygusal boşluğunuz varsa, aşık bile olabilirsiniz.

Fakat bilmezsiniz ki, bu çapkın kadınlar kimseye yar olmaz!

Bir süre sonra başka sulara yelken açarlar, çok acı çekersiniz. Kıskançlık krizlerine girersiniz. Takıntılı bir erkekseniz, pesini bırakmaz hatta başınızı belaya sokarsınız…

3-Bekar, lakin önce ki ilişkilerinde darbe yemiş ve intikam için ava çıkanlar:

Bu kadınlar da çok tehlikeli ve can yakıcıdırlar. İçten ve sevimli ve de işveli tavırlarıyla sizi çabucak tavlarlar. Peşinden koştururlar. Süründürürler. Bazen başkalarıyla görünüp sizi kıskançlık krizlerine sokarlar. Etraflarında birçok erkeği rekabet ortamına çeker ve vuruştururlar. Bundan büyük bir haz alırlar…

4-Bekar, evlilik amaçlı olmadan paralı erkek avına çıkanlar:

Bir kısmı kolay yoldan geçinmek için bu yolu tercih eder

Bir kısmı lüks ve şatafat için bu yola tevessül eder.

Ve de çoğunlukla, evli ve paralı erkekleri tercih ederler.

Geri kalmış bölgelerimizden büyük şehirlere gelmiş; erken yaşta görücü usulüyle veya akraba kızıyla evlendirilmiş ve de hırsla parayı sonradan bulmuş erkekler bunların hedef tahtasındadır.

Bu kızlar da çoğunlukla “varoşlar”da yaşayan, eğitimi yarım kalmış, güzel alımlı kızlardır. Gözleri lüks araba ve lüks mekânlardadır.

Bunları da ancak, gösteriş meraklısı, parayı sonradan bulan tiplerle gerçekleştirirler.

Erkeğin tecrübesi yoksa “soyar soğana” çevirirler. Üstelik aile yaşamları da ciddi sarsıntı geçirir

5- Boşanmış, kötü günlerini atlatmak için sizin enerjinize ihtiyacı olanlar:

Boşanma süreçleri genelde problemli geçer. İnsanlar çok acı çeker. Hele hele bir başka kadın ya da erkek yüzünden olmuşsa daha da travmatik acılar yaşanır.

Bazı kadınlar, boşanmanın çökerttiği ve sıvalarını döktüğü binalarını onarmanız için size yanaşır.

Bu ihtiyaçları bitiğinde, yaraları sarıldığında sizi terk ederler. Bu sefer siz yaralanırsınız…

6- Boşanmış, “ikinci bahar” peşinde koşanlar:

Önceki evliliğinde mutlu olamamış bazı kadınlar, mutlu bir evlilik için, aradığı kriterlere uygunsanız sizi radarına alabilir. İyi bir kadın ve önceki yanlışlarından ders almışsa, size güzel günler yaşatabilir.

Ders almamışsa, yanlış bir insansa “ananızı ağlatabilir…”

7- Boşanmış, ayrıldığı eşine olan öfkesini, kinini diğer erkeklere aktarmak isteyenler:

Üçüncü maddede yazdıklarım bu kadınlar için de geçerlidir.

Ayrıldığı eşi “belalı” bir yapıda ve hâlâ takip ediyorsa tehlikeli durumlar da yaşayabilirsiniz.

Bu, kadının hoşuna gider. Aynı anda iki erkeğin canını yakmanın keyfini yaşar…

8- Boşanmış, evlenmeyi düşünmeyen, “gününü gün etmeye” teşne kadınlar:

“Kolay kadınlardır,” yormazlar “Hem gösterir hem de naz yapmaz, verirler”. Erkeklerin “bayıldığı” kadın tipleridir.

Erkeği sık aramaz ve kıskanmazlar. Evliliğini hiç sorun etmez, hatta teşvik ederler.

Bir kısmı paranızı da ciddi anlamda “yerler”.

9- Boşanmış, ekonomik sıkıntı ya da geçim yolu olarak , “bankamatik erkek” arayanlar:

Erkek zengin olsun ve kesenin ağzını açsın da, ne olursa olsun!

Duygusal manada sadece paranıza bağlıdırlar. Para bitince siz de bitersiniz!…

10- Evli ama mutsuzluktan arayışta olan kadınlar:

Para pul değil; sevgi, şefkat, ilgi, mutlu olma derdinde olan kadınlardır. En “tehlikeli” kadınlar bunlar arasından çıkar. Aşık oldular mı, dünyanın en cesur ve gözü kara kadınları olurlar. “Roma’yı bile yakabilirler”.

Eşleri görecekmiş, duyacakmış pek umurlarında olmaz. Erkek “He” dese anında her şeyini terk edebilirler.

Bu kadınlardan uzak durmak gerek. Evli, mutsuz ve arayışta olan kadının da; boşanıp öyle “piyasaya çıkması” herkes için en hayırlısı.

Fakat derler ki: “Kadınlar maymun gibidir. Bir dala tutunmadan diğer dalı bırakmaz!”

11- Aşk yaşamadan evlenen ama evlilikte aşkı bulamayan ve aşk arayan mutsuz kadınlar:

Bazı kadınlar evliliği iyi gitse dahi eşini sevip saygı duysa da aşkı tatmak ister.

Bu kadınlar da tehlikelidir! Aşk ihtiyaçları doyurulunca, geri evlerine dönerler. Her halde:

“Evliye gönül verme! Eve gider unutur…” türküsü bunlar için yakılmış olsa gerek…

12- Eşi tarafından aldatılan ve intikam için ava çıkan kadınlar:

Erkeğin kim olduğu çok önemli değildir. O bir objedir. Amaç , intikam almaktır… Bu yüzden “kolayca size gelirler”. Siz de onore olursunuz, Ego’nuz kabarır…

Siz avcıyken av olursunuz! Özellikle kocasının gözüne sokacak şekilde sizi “kullanır”. Ruhunuz bile duymayabilir! Kocası gördüyse, başınız derde girdi demektir.

Bazı kadınlar da kocasına duyurmaz. Çok çok gizli yapar. Kocasıyla “eşitlenir” içindeki intikam ateşini söndürür. Yoluna devam eder. Bazılarına bu aldatma “tatlı” gelir. Kocasını da sıkmaz, serbest bırakır ve kendisi de “tatlı yolda” devam eder…

13- Evli, lakin monotonlaşmış yaşamına “renk” katmaya çalışan kadınlar:

Günümüzde çok artan bir davranış şekli…

Bu kadınlar aşık olma yerine, “mutlu vakitler” geçirme peşindedirler . Sizler, onlar için birer vasıtasınızdır. Gerçi çoğu erkek de dünden buna razı ya…

14- Evli fakat poligam ruhlu kadınlar:

İkinci maddede yazdıklarım bu kadınlar için de geçerlidir. Asla “ bel bağlanacak” insanlar değillerdir. Profesyoneldirler. Kuyrukları birbirine değdirmezler. Kocalarını da çok iyi idare ederler, çapkınlıklarına da ses çıkarmazlar.

15- Evli, ekonomik sıkıntıdan ya da lüks yaşama tutkusundan paralı erkek avına çıkanlar:

Eşinin ve kendisinin geliri yetersiz ya da lüks ve konforlu yaşam taleplerine yetmiyorsa, paralı erkek avına çıkarlar.

16- Evli ama eşi “rahat olan” “karşılıklı ava çıkan” kadınlar :

Bazı erkekler “ geniştir”, bazısı da “bana karışmasın ne yaparsa yapsın” modundadır.

Bu erkeklerin eşleri avlanmak istedikleri zaman piyasaya çıkarlar. Genelde sorun yaşatmazlar. Çoğu evliliğinin böyle devamından hoşnuttur.

17- Arkadaşını aşırı kıskanan, intikam amaçlı arkadaşının eşini avlamaya çıkanlar…

Habis ruhlu kadınlar vardır. Arkadaşına yansıtmaz ama içten içe kıskançlıktan “geberir”.

Hele hele koca iyi ve mutlu bir evliliği varsa kahrolur.

Siz de “ biraz safsanız”, olanları sezinleyemiyorsanız, “arkadaşınız” evinizin bir parçası olur. Zamanla o eş, siz “arkadaş” olursunuz.

Siz siz olun! Çok iyi niyetli , can ciğer de olsanız, arkadaşınızı evliliğinizin içine almayın!…

18- Psikiyatrik hastalıkları nedeniyle erkek avına çıkanlar:

Manik depresif hastalıkta, depresyonlarda, kişilik bozukluklarında ve diğer bazı hastalıklarda kadınlar geçici olarak erkek avına çıkılabilir.

Hastalık geçince, çoğunlukla pişman olunur ve vicdan azabı çekilebilir. Erkeklerin bu kadınlarla aşk yaşama değil de, onları tedaviye yönlendirmeleri daha doğru olur…

Listeye yeni şıklar eklenebilir…

Görüldüğü gibi değişik yelpazede avcı kadınlar mevcut.

Avcı kadınlar, avcı erkeklere göre daha avantajlı ve “şanslılar”.

“Kadın ve cinsel açlığın” yaşandığı toplumlarda; bir kadının erkeği “tavlaması” an meselesidir. Kaş göz, işmar, şuh bir bakış ve gülüş, hafif bir erotik kıvırma, erkeği hemen çekim alanına sokar.

Kadının “evet” demediği hiçbir ilişkinin başlamadığını biliyoruz.

Erkek günlerce, aylarca koşturup dursun! Bir kadın “niyetine girmişse”, avını da iyi seçmişse “aynı saatte” erkeği oltaya takabilir.

Diyeceksiniz ki erkeklerimiz bu kadar “zayıf ve zavallı” mı?

EVET EVET!

Her kesimden erkeklerin büyük çoğunluğu; daha olta atılmadan, oltaya takılma hayali kurar. “İşi bilen” avcı kadınlar. Erkeği istediği gibi evirip çevirir.