Autant l’avouer, me concernant, c’est chaque fois pareil, des dix metres qui me separent tout d’un mec qui me plait sont infranchissables

Au lycee deja, il y avait Aurelien. Une cour a traverser Afin de l’aborder, ainsi, jamais eu le courage. Une autre fille l’a eu, ils se seront embrasses sous nos tilleuls et sous faire mes yeux pendant un an.

Une simple voix interieure me le souffle pourtant : tu n’as qu’a y aller. Favorablement, un 06, au pire, l’indifference. Attention, J’me fais draguer, mais jamais par le bon.

A force de ne jamais tenter la chance, je passe surement a cote de jolies rencontres. Aussi, votre ete a Hossegor, c’est le moment ou pas. Si un homme me plait, je vais vers lui.

Detendue, bronzee, ainsi, surtout, nullement la pour rencontrer le pere de faire mes potentiels bambins, J’me lance.

Comment draguer votre mec en vacances ?

Premier jour, en boite, je me contente d’observer celle qui ose : Aline. Alors que je la prenais pour une tete brulee qui fonce sans reflechir, Je visite qu’elle a toujours votre plan d’attaque.

D’abord, me confie-t-elle, reperer l’entourage : Si le mec est en bande, avec autour de lui un essaim de filles qui papillonnent, je laisse tomber. Car la, pour forcer le barrage, il va falloir le mental et le physique d’Uma Thur-man dans Kill Bill.

Si c’est open, J’me rapproche et j’attends le bon moment : quand il va fumer ou qu’il s’eloigne un peu de l’ensemble de ses colli?gues. Pige. Un nouvelle detail semble crucial : qu’est-ce qu’on lui evoque ?

J’applique le principe ne fais gui?re aux autres ce que tu ne desire nullement qu’on te fasse , donc je cherche un truc drole, tendre, sympa, a dire a l’homme que je vais traiter.

En vacances, c’est i nouveau plus aise, il faut juste lui demander d’ou il vient, s’il connait les bons spots Apres ca, tout reste bon pour continuer l’explication, d’une musique du bar aux cocktails.

Le premier jamais pour draguer un mec

Le lendemain justement, aussi qu’on prend 1 verre pres d’un terrain de petanque, je mate en douce un des joueurs. Aline me lance votre defi.

T’as dix secondes pour y aller. Sinon, c’est a moi.

Je verifie ma coiffure et J’me leve. J’ai les jambes en coton et cinq metres Afin de tomber sur un style a penser. Pour la premiere fois, je regrette de ne point fumer, T’as du feu ? , c’est quand meme votre traditionnelle qui possi?de fera ses preuves !

A deux metres de lui, je sors mon arme la plus efficace : un sourire. A certains centimetres, je lache : J’ai entendu que ton equipe perdait. Si tu veux une excuse Afin de arreter avant la defaite, je t’offre 1 mojito.

Ca roule ! On marche un agreable moment ensemble et meme quand on ne va jamais plus loin, j’ai remporte une toute premiere manche.

J’ai hate de recommencer. C’est bien bete, juste parce que j’ai passe un bon moment. Et je m’adresse la aux timides, dont je suis. Si, si. Je vous le dis, la peur disparait si on s’y confronte.

Vingt heures de coaching en art de seduire n’y changeront que dalle. Il faudra bien saisir qu’on a l’ensemble de ma trouille. Notre difference ? Il existe ceux qui se jettent a l’eau, ainsi, les autres, ceux qui restent au bord. Aussi, on choisit quoi ?

Notre drague, c’est un etat d’esprit. Pas question de draguer votre gyrophare plante via le dessus d’une tete je cherche un mec, je cherche un mec . Avant, je dansais en regardant le plafond ou faire mes pieds, nullement en balayant la salle.

C’est ce farmers dating site gratuit que J’me dis bien en souriant a votre garcon vu en boite de nuit. J’me rapproche tranquillement et pendant cinq minutes, on danse via Bruno Mars. Mais Di?s Que je lui propose un verre, il fera non de la tete et s’eloigne sans un commentaire.

Notre douche froide. Je demeure plantee la, ecarlate. Un de les potes vient me remonter le moral. Pour lui, la drague, c’est comme les jeux a gratter : votre pourrait i?tre moins drole si on gagnait tout le monde les coups.

Neanmoins, l’Astro, c’est quand meme moins douloureux Afin de l’ego. En tout cas, pas question d’arreter dorenavant. Tu y retournes d’emblee, comme apres une chute de cheval, ou tu ne dragueras plus pas. Perso, je n’ai jamais fera d’equitation, mais ce pourrait etre dommage d’arreter via un echec.

Se remettre d’un rateau

De nos jours c’est moi qui entraine les autres a sortir plus souvent, avec l’impression que celui-ci va se passer quelque chose. En fera, en draguant aussi, je multiplie avec deux les chances de rencontrer quelqu’un.

Il y a les garcons qui m’abordent et ceux que j’aborde. Tout seul a une table, tel s’il n’attendait que moi, je l’apercois en boite.

Cette fois-ci, je ne souhaite pas me planter. J’me dirige discretement par lui en recapitulant : sourire, phrase d’accroche ( Tu viens souvent ici ? ), idees de discussion Afin de la suite le surf, le concert en beaucoup air de la veille, le match de rugby du lendemain et je me repete en boucle pas de pression .

Nos regards se croisent, il sourit et se leve pour venir m’accueillir Quand j’arrive tout pres de lui. J’ai a peine moyen de lui dire comment je m’appelle qu’il lache : C’est cool que tu sois venue, moi je n’osais gui?re. Apres ca, j’oublie tout votre que j’avais prevu, la conversation se fait naturellement.

Di?s qu’il me propose de quitter Notre boite pour discuter tranquille, mes colli?gues levent discretement le pouce en l’air : Correctement joue !

Il rappelle. Mais je l’evite. Je regrette un peu ma motivation du depart. C’est sympa, mais je n’ai pas envie de donner suite. Lui ne saisit gui?re. Insiste. Devient lourd. Je comprends aussi qu’il y a votre drague, et il y a sa retrouve.

En changeant de role, j’y vois plus pertinent. Combien de fois, nous nos filles, on tourne des scenarios dans une tronche quand un homme fera le fond. Cela a perdu mon 06, il a peur, je lui fais peur. Non. Pour l’avoir vecu, maintenant je sais : si un mec ne rappelle gui?re, c’est parce qu’il n’en a jamais envie.

Un soir, c’est Jean qui vient me parler. Il m’offre un verre. Puis 1 diner quelque part. Puis on se revoit. Puis on s’appelle. Puis on s’aime.

En quelques jours, votre que j’imaginais comme le style le plus dingue de la vie, qui arrive avec finir de foudre et des eclairs, me tombe dessus : j’habite amoureuse. Et c’est la chose votre plus simple au monde.