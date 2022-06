Aunque ha habido considerables avances en las ultimas decadas, no hace falta declarar que en las sociedades

actuales sigue existiendo la clara moralidad machista con respecto a la sexualidad. Por ejemplo, aun existe quien piensa que la hembra que lleva minifalda incita a las machos alfa asi­ como que eso hasta justifica que se la persiga desde la discoteca hasta su residencia o que se le diga improperios por la avenida. En caso de que short sobre relaciones sexuales, si la mujer tiene muchas relaciones sexuales es una puta, No obstante En Caso De Que seri­a el hombre el que goza de demasiadas relaciones sexuales nunca es un puto, sino un putero, que (curiosamente) vuelve a convertir en puta a la mujer. En relaciin al trabajo, la sumision laboral de la chica nunca unico afecta al terreno salarial, sino Asimismo al plano sexual, en donde ciertos varones emplean su permitirse para acorralar sexualmente a las chicas. Ejem igual que los destapados en Hollywood estas ultimas semanas son solo la parte mas visible de esta conducta. En caso de que eso ocurre en Estados Unidos, imaginense lo que sucedera en paises con menor control legal. Por una diferente parte, con respecto a la sexualidad de la mujer, las estadisticas siguen senalando que los hombres nunca saben follar, asi­ como que el numero de mujeres sexualmente insatisfechas incrementa. Esto se debe, en pieza, a esa transmision cultural (y, en la actualidad, pornografica) sobre que la satisfaccion sexual de la chica seri­a menos fundamental que la satisfaccion sexual del varon. Debido Ademi?s en pieza a esa idea, las leyes que condenan las delitos sexuales contra la femina son extremadamente blandas, especialmente el de violacion, que debido a los destrozos psicologicos que produce merece carente punto a dudas cadena perpetua. Basta rememorar que solo con las cifras oficiales, cada ocho horas seri­a violada la chica en Espana.

Con respecto a las chicas, que declarar? Desde hace bien muchos anos vengo afirmando que los colectivos feministas, con sus interpretaciones erroneas, le hacen el entretenimiento al machismo mas sexualizado. Mientras el feminismo rancio disputa por estupideces como integrar palabras a la RAE igual que ‘miembros’ y ‘miembras’, miles sobre mujeres en el ambiente sufren ablaciones, discriminacion laboral, violaciones, lapidaciones, salarios inferiores, acoso sexual, bodas concertadas, explotacion sexual, etc. La transmision sexual de el colectivo feminista no ha ido enfocada precisamente a mejorar la resguardo de los derechos de la mujer, sino a vulgarizar su sexualidad asi­ como, en al completo caso, an exigir lograr emular los peores comportamientos sexuales de el hombre, igual que el famoso eslogan sobre «hagas lo que hagas, quitate las bragas». El grado sobre absurdez sobre este colectivo ha llegado la hora a tal aspecto que el hecho de que un varon le pague la comida a la chica o le ceda el paso se ha convertido en el representacion de el machismo por excelencia. Por una diferente parte, actos como levantarse la camiseta en San Fermin asi­ como ensenar las tetas nunca dejan de ser ciertamente lamentables, porque nunca ayudan an exigir la igualdad de la mujer, sino a sexualizarla aun mas. Si la igualdad dentro de varones y hembras se disminuye a que mi sobrina, como podri­a ser, pueda educar las tetas en un San Fermin, por lo tanto es que no hemos aprendido ninguna cosa. Mi sobrina sera igual que un adulto cuando pueda caminar por la avenida falto que ninguna persona la persiga por vestir minifalda, cuando cobre igual que un varon por ejecutar el similar trabajo, cuando su sexualidad tenga la misma gravedad que la sobre un varon, cuando sea tratada igual que un hombre en todos las ambitos sobre su vida, profesional, familiar, sexual, legal, emocional asi­ como laboral. Sobre lo contrario, lo unico que estamos practicando es seguir reproduciendo la y no ha transpirado mil veces los mismos fallos.

Cuando un varon se atreve a dar el camino Con El Fin De conservar una comunicacion sexual puede llevarse la grata sorpresa de que la mujer coincida en su deseo o, el disgusto de admitir un «no» por soluciin. pero, que seri­a lo que lleva an una femina a dar una negativa por soluciin?

Esta disputa es la que ha planteado Sex Place, entidad dedicada a la cesion de productos eroticos, a mas de 2 mil clientas. Segun las resultados, el sentimiento de apego es la primera justificacion por la que la chica quiere tener sexo con su pareja, aunque tambien se anaden otros motivos que atraen a las chicas a conservar la comunicacion sexual

Respecto a las cuestiones que senalan de aseverar «no» se encuentran ligadas con cuestiones extremadamente relacionadas con las anteriores. Un fisico escaso cautela o los topicos al momento de buscar sexo bastan para nunca conseguirlo. Estas son las principales conclusiones de las muejres encuestadas

—Un adulto que cuida escaso de su fisico goza de el 80% de posibilidades de cobrar una denegacion por replica En Caso De Que intenta seducir a la femina. El precaucion personal resulta fundamental en la entretenimiento fisica y no ha transpirado no sacarse partido lo valoran sobre maneras relevante.

—Exceso sobre «roce». Percibir que se invade el lugar https://datingrating.net/es/kenyancupid-opinion/ vital sobre manera reiterada desprovisto encontrarse concedido ese permiso es una cosa que nueve sobre cada diez hembras valoran negativamente. La suave desigualdad entre seducir y acorralar.

—Un adulto aburrido. Cuando no hallarai?s impetu, dialogo o la chachara nunca es atractiva quiere decir dar un portazo al sexo.

—Cuando una femina nunca se haya a deleite consigo misma, nunca se ve atractiva o esta pasando por un instante de fragilidad moral, da igual que George Clooney o Brad Pitt se crucen en su trayecto. En esas circunstancias, el sexo es alguna cosa suplemento desplazandolo hacia el pelo escaso motivador para ella.

—La menstruo. En esos dias casi el 75% de estas hembras se muestran poco o nada receptivas a mantener relaciones sexuales, de forma independiente de que exista otros elementos que puedan estimularla los sintomatologia de el periodo son un «stop» en el momento sobre tener sexo.

La negacion a conservar relaciones sexuales en lugares incomodos como un auto

—Sentirse objeto. Algunos de los principales razones para el «no» a las relaciones sexuales es que la una diferente humano haga percibir a la femina igual que un objeto con estrategi­as sobre seduccion machista que no la hagan sentirse valorada.