Aujourdhui nous allons voir certains recommandations pratiques pour faire durer lamour conjugal.

Il existe de la question , lequel se pose apres Posseder parle au sein des deux precedents sermons des droits pour femmes et quelques droits quelques maris cest pour savoir lorsque apres avoir ces droits la est-ce que mari et cousine se paraissent appliques a des mettre de fonctionnel ?

Ou bien, est-ce que Le netaient que des paroles. Parce que lobjectif quelques sermons, des cours, Plusieurs rappels, cest ma pratique. Votre comment commencer une conversation sur beetalk ne sont Manque seulement quelques paroles que lon entend et a la fin on rentre chez nous du laissant bien ici a votre mosquee et on te prend que dalle avec Grace a nous.

Lobjectif est pour pratiquer ces tuyaux , lequel sont donnes avec cheikh Salman al awdah afin d’effectuer durer lamour conjugal. Tel cette raison ceci qu’importe la duree pour une union, lon pourra profiter du bonheur.

1) vous devez que mari et cherie shabituent a parler des cotes positifs ou bien des qualites de lautre et lui faire des compliments .

Et cela se passe actuellement dans les couples cest que Un mari ne fera que critiquer sa propre femme et l’actrice ne fait que critiquer Votre mari. Comme ce qui on ne est en mesure de jamais avancer. Chacun a des defauts, J’ai perfection est uniquement pour Allah . Alors Afin de pouvoir Entretenir lamour conjugal il convient que tous regarde leurs qualites de lautre.

Au sein de J’ai nature une cherie, Allah la creee tel cette raison ceci, a la necessite detre rassuree avec Grace a pour bonnes mots, tu peux Posseder Votre aussi bilan d’une part de ta copine avec un delicieux langage, Plusieurs compliments quen utilisant mon langage dur.

Tu pourrais Posseder de meilleurs resultats avec Grace a J’ai douceur, lindulgence, sa bonte, sa bonne parole quavec la durete.

Un prophete est indulgent avec Grace a l’ensemble de ses dames.

Lorsque lon a reclame pour Aisha comment est Votre prophete a gratuit mon resume Ce comportement cetait Votre Coran .

Notre douceur, lindulgence, J’ai excellente parole, Notre sourire

Il faudra faire du sorte pour ne pas constater leurs defauts, tous les erreurs de Ce conjoint.

2) il convient payer lhabitude d’effectuer des gestes tres simples Pourtant ayant mon apport vraiment important au couple et peuvent permettre daugmenter al-mahaba , lamour.

Notamment, trop ta cousine te demande exige Le verre deau, amene-le lui. Lorsquelle est occupe i se reposer, borde-la. La femme voit le mari occupe i se reposer, celle-ci lembrasse via Votre front, aussi sil dort, cest prouve scientifiquement, il va y Posseder mon impact car le inconscient reste present et se rappellera de votre geste.

Si Notre mari reste en ville, quil appelle une soeur pour prendre des nouvelles, voir De quelle cette va, De quelle vont tous les enfantsCest 1 geste simple, ca te prend 1 minute Neanmoins, limpact reste grand. Ta cousine va connaitre que tu penses a celle-ci.

Votre prophete a souligne limportance de ces petits gestes

aussi Notre morceau de croquettes que vous mettez Avec sa bouche de ce soeur. [ Sahih Boukhari et Sahih Mouslim ]

Aussi concernant cette bouchee, Allah va te apporter 1 recompense. Le souci cest que lon a honte Regardez ma modestie de ce prophete , regardez le comportement quand Aisha mangeait Le morceau pour viande, apres quelle eut suce votre os, Mon prophete Mon recuperait et Mon mettait Avec sa bouche. Pourquoi ? Car cest de la montre daffection.

3) Votre mari et l’actrice doivent se reserver plusieurs moments durant qui ils pourront discuter de tete a tronche , parler du passe, Plusieurs bons souvenirs, un mariage, sa premiere naissance si ils ont des bambins, afin d’effectuer revivre ces moments-la, des partager a nouveau.

Ils peuvent aussi parler du present, d’un excellent et du mauvais , ainsi, tenter de denicher des solutions concernant regler leurs soucis.

Et parler de ce futur, Plusieurs travaux.

Malheureusement de nos jours, le mari cest lui Notre chef , lequel decide pour tout et sa cousine reste Notre derniere pour etre au frequent. Non ! Cest votre couple, de famille, il convient bien partager, Un bon tel Mon mauvais, Notre bonheur comme le malheur.

4) Il faut quil y ait Le contact physique avec ses Un mari et sa propre soeur aussi de dehors des rapports intimes .

Toutefois souvent, l’homme a tel une honte de se montrer en ville aux cotes de sa propre cherie. Votre prophete , aussi si Aisha etait du periode de menstrues, Cela posait sa propre tete dans le giron et recitait Un Coran.

5) J’ai presence Plusieurs epoux lun pour lautre et Realiser sentir votre presence pour lautre, votre soutien .

Si la femme est enceinte ou dans sa periode menstruelle, celle-ci va avoir besoin dun certain soutien moral de la part de le mari , et Le dernier pourrait payer de consideration letat au sein de lequel se consid sa femme.

Si l’actrice subit de grossesse, quelques menstruations, ou Plusieurs saignements post-partum, celle-ci peut souffrir dun stress psychologique lequel pourra affecter pour maniere negative Ce comportement. Cest Avec Plusieurs moments comme ceux-la que la femme a j’ai besoin en soutien pour le mari, quelle a besoin dentendre pour bonnes mots, de sentir quelle a votre mari Avec lequel peut sappuyer.

De meme si Notre mari tombe malade ou connait des difficultes, une soeur devra Un soutenir, tel la fera Khadija avec Grace a Votre prophete .

6) Montrer son amour et pour facon concrete, lexprimer materiellement . Il convient se faire quelques meubles, meme du dehors quelques occasions tel le Aid. Ne serait-ce quune fleur, un foulard, meme trop votre nest pas cher, cest Un geste , lequel profit.

Mon mari et l’actrice doivent se faire beaux lun Afin de lautre, se preparer pour plaire pour lautre.

Tu vois la femme , lequel reste i chaque fois habillee de la aussi maniere. La robe avec Grace a laquelle cuisine, elle ne ma change Manque. Par contre, trop reste invitee quelque part, cette sort leurs meilleures robes quelle a, l’ensemble de ses bijoux et le mari Plusieurs fois il ne reconnait Manque une femme Notre prophete se preparait, se faisait excellent, se parfumait concernant visionner ses femmes. Comme toi tu souhaite que ta copine se fasse superbe concernant toi alors toi alors fais-toi excellent pour elle.

7) Mari et cherie doivent savoir pour etre plus tolerants lun envers lautre et pour fermer le regard i propos des defauts et leurs faiblesses pour lautre .

Une fois, 1 femme est venue affirmer pour Aisha

au moment Mathieu rentre pour la maison, y se presente ainsi comme comme un chat. Lorsquil sort a lexterieur, il ressemble a votre lion. Et il ne minterroge pas Avec Le que jai fera de l’ensemble de ses biens. [ Sahih Boukhari et Sahih Mouslim ]

Aujourdhui, le mari lorsqu’il est en ville cest Votre meilleur, Notre plus sympa, Un plus respectueux. Et quand il revient chez lui il est comme votre lion. L’actrice tremble, tous les enfants tremblent face a votre homme-la. De quelle maniere peut-on recolter lamour et etre heureux Avec sa propre famille du se qui comporte tel ca ?

Votre jour Aisha a eleve sa propre voix en face du prophete et Abou bakr est arrive et est entre chez Votre prophete apres de avoir eu sa permission. Aussi il demanda a une fille pourquoi elle elevait une voix sur le prophete et voulait Notre frapper.

Le prophete sest foutu entre et le pere concernant votre defendre. Quand Abu Bakr reste bon, Ce prophete a dit pour Aisha

Tu as surpris de quelle maniere j’ tai protegee contre ton pere ?

Abu Bakr reste revenu 1 seconde soir et leurs as trouves occupe i rire du coup y evoque tel nous mavez fera participer pour votre dispute, faites moi participer pour la plaisir.

Un prophete lui evoque joins-toi a nous .

Voyez comment Ce prophete avait l’air avec Grace a les jeunes femmes.