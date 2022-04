Audience generale: Joseph rappelle que Dieu regarde nos peripheries

Xavier Sartre – Cite du Vatican

Saint Joseph va etre donc au c?ur des prochaines catecheses du Pape Francois en cette annee speciale qui lui est dediee et apres la publication avec le Saint-Pere d’une Lettre apostolique Patris corde. L’etymologie de son nom nous aide tout d’abord a mieux le cerner : Joseph signifie en hebreu «Que Dieu augmente, que Dieu fasse grandir». Joseph est ainsi «un homme plein de foi en Dieu, en sa providence» souligne Francois. «Toutes ses actions relatees au sein d’ l’Evangile, sont dictees par la certitude que Dieu “fait croitre”, “augmente”, “ajoute”, c’est-a-dire que Dieu poursuit le dessein de salut. Et en cela, Joseph de Nazareth ressemble nombre a Joseph d’Egypte» avec qui il partage le nom.

Notre Pape decrete une annee speciale consacree a saint Joseph

Mes villes qui lui paraissent liees contribuent aussi a la comprehension de sa figure. Bethleem signifie «Maison du pain» ou «Maison d’la viande», et cela renvoie «au mystere eucharistique» explique Francois. Joseph est lie a votre ville via une lignee qui remonte a Ruth. Et c’est a Bethleem que doit sortir celui qui doit gouverner Israel comme l’avait predit le prophete Michee. «Le Fils de Dieu ne choisit nullement Jerusalem tel lieu de le incarnation, mais Bethleem et Nazareth, 2 villages peripheriques, loin des clameurs une chronique et du pouvoir de l’epoque» releve le Pape.

Ce panel «nous indique que la peripherie et la marginalite sont favorisees par Dieu.

Ce parti pris «nous indique que la peripherie et la marginalite paraissent favorisees par Dieu. Ne pas prendre au serieux cette realite revient a ne point prendre au serieux l’Evangile et l’?uvre de Dieu, qui continue a se manifester dans les peripheries geographiques et existentielles. En particulier, Jesus va a la recherche des pecheurs, entre dans leurs maisons, leur cause, nos appelle a la conversion. Cela va chercher les pecheurs ayant fera de la peine, et il va chercher aussi ceux qui n’ont pas fait de en gali?re mais qui l’ont subi, comme les malades, nos affames, les pauvres, des derniers. Jesus va toujours par des peripheries et ceci doit nous apporter beaucoup de confiance, non ?» poursuit le Saint-Pere.

Analyser ce qu’on rejette

Francois dresse ensuite un parallele avec l’heure actuelle, jamais tres differente de celle de Joseph. C’est a partir des peripheries que l’Eglise est appelee a annoncer la solide nouvelle affirme-t-il. Joseph, par sa confiance dans le plan de Dieu pour lui et sa fiancee «rappelle a l’Eglise de fixer le regard via votre que le monde ignore deliberement». «En ce sens, c’est veritablement un maitre de l’essentiel».

Notre Pape exhorte donc a lui demander d’interceder afin que «toute l’Eglise trouve votre clairvoyance, votre capacite de discerner et d’evaluer l’essentiel. Repartons de Bethleem, repartons de Nazareth». Ainsi que s’adresser a toutes les hommes et jeunes femmes qui vivent en peripheries geographiques des plus oubliees de l’univers ou qui connaissent des situations de marginalisation existentielle : «puissiez-vous tomber sur en saint Joseph le temoin et le protecteur par lequel vous tourner». Notre Saint-Pere a conclu en adressant une telle priere:

Saint Joseph, toi qui forcement as fera confiance a Dieu, ainsi, as fait tes choix guide avec sa providence apprends-nous a ne point tant compter via nos projets mais via son dessein d’amour. Toi qui chatrandom chat viens des peripheries aides-nous a convertir notre regard et a preferer ce que un chacun rejette et marginalise. Reconforte ceux qui se sentent seuls et soutiens ceux qui travaillent en silence Afin de defendre l’existence et la dignite humaine. Amen.