Astrologische Analyse “Sinn und Aufgaben Ihres Lebens”

Was bedeutet es, den Aszendenten (AC) in der Jungfrau zu haben? Welche Eigenschaften sind typisch fur Aszendent-Jungfrau-Geborene? Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr uber die Bedeutung des Jungfrau-Aszendenten.

Charakter des Jungfrau-Aszendenten

Ebenso wie das Sternzeichen Jungfrau ist auch der Aszendent ordnungsliebend und nachdenklich. Die Welt betrachtet er aus analytischen, forschenden Augen. Dabei teilt er das, was er sieht, in vorgefertigte Kategorien ein. Unbehagen bereitet es ihm, wenn etwas seinen Erwartungshorizont ubersteigt, denn er ist gern auf alles vorbereitet.

Dem Tierkreiszeichen Jungfrau werden gewissenhafte und perfektionistische Charakterzuge nachgesagt. Beim Aszendenten Jungfrau geht es vor allem darum, auch von anderen als sorgfaltig und perfekt wahrgenommen zu werden.

“Es ist, was es ist.” Statt sich an Traume und Hoffnungen zu klammern, betrachtet der Jungfrau-Aszendent das Leben von einem pragmatischen und nuchternen Standpunkt aus. Am liebsten nimmt er die Dinge selbst in die Hand. Dabei bleibt er stets bodenstandig, was seine Erwartungen angeht.

Aussehen und Erscheinungsbild des Jungfrau-Aszendenten

Von allen zwolf Aszendenten lasst sich ausgerechnet die perfektionistische schwersten an ihrem Aussehen erkennen. Einige typische Merkmale hat sie aber trotzdem:

mittelgross bis hochgewachsen

schlanke, grazile Statue

lange und feingliedrige Gliedmassen

lebhafter, hellwacher Blick

tiefliegende Augen

schoner Kopf mit puppenhaften Gesichtszugen

kleines, ovales Gesicht mit feinen Zugen

schmale, aber leicht gebogene Nase

hohe, leicht gewolbte Stirn (Denkerstirn)

Der Jungfrau-Aszendent in der Liebe

Nicht jeder Jungfrau-Aszendent ist auf der Suche nach Liebe, einige fuhlen sich ohne Partner am erfulltesten. Bei der Partnersuche ist der Jungfrau-Aszendent anspruchsvoll. Nur jemand auf intellektueller Augenhohe bekommt eine Chance.

Einigen Jungfrau-Aszendenten fallt es schwer, sich emotional zu offnen, und so vergeht oft viel Zeit, bis bei ihm Gefuhle fur sein Gegenuber entstehen. Wer sein tiefgrundiges Herz erobern mochte, braucht Ausdauer und Geduld.

Der Jungfrau-Aszendent zeigt nicht gern Schwache, weshalb er Probleme lieber totschweigt, als eine Szene zu machen. Seine Gefuhle behalt er fur sich, was seinen Partner vor eine Herausforderung stellen kann. Das Positive an seiner ruhigen Art ist dafur, dass man Probleme sachlich mit ihm besprechen kann. Sein Partner sollte es also offen ansprechen, wenn er etwas auf dem Herzen hat.

Der Jungfrau-Aszendent findet seine Erganzung in einer Person mit dem Sternzeichen Fische bzw. mit Fische-Betonung. Das romantische, vertraumte Wasserzeichen bildet den genauen Gegenpol zum ernsten und nuchternen Jungfrau-Aszendenten. Die Fische lehren ihn, dass nicht alles immer perfekt sein muss, um gut sein. Von der Vertraumtheit der Fische kann sich der Jungfrau-Aszendent eine Scheibe abschneiden.

Der Jungfrau-Aszendent steht mit beiden Beinen so fest im Leben, dass er fast vergessen hat, dass das Leben aus mehr als nur Verpflichtungen besteht. Der verspielte Fisch kann ihm den Blick fur die Wunder dieser Welt offnen. Umgekehrt lehrt der Jungfrau-Aszendent dem Fisch Verantwortungsbewusstsein und Struktur. Beide konnen sich also hervorragend erganzen.

Der Jungfrau-Aszendent im Job

Das grosse Wissen und sein ruhiges, geduldiges Auftreten konnen dem Jungfrau-Aszendenten im Lehrwesen zugutekommen. Auch in Wissenschaft und Forschung wurde er dank seines analytischen Talents und mithilfe seines prazisen Vorgehens bahnbrechende Ergebnisse erzielen. Seine genaue Arbeitsweise und sein Organisationstalent rusten ihn ebenfalls fur eine Stelle im Finanzwesen.

Der Jungfrau-Aszendent und seine Lernaufgabe

Neben dem Aussehen und der Art, wie wir auftreten und uns nach aussen hin geben, bestimmt der Aszendent auch unsere Lernaufgabe – unseren Sinn des Lebens.

"Keiner ist perfekt, doch ich bin schon ziemlich nah dran!", sollten im Aszendenten Jungfrau Geborene ofter mal zu sich selbst sagen. Ihr Anspruch nach Perfektion ist so gross, dass die Lebensfreude dabei zu kurz kommt.

Daher ist es die Lernaufgabe des Jungfrau-Aszendenten, sich selbst zu erlauben, nicht perfekt zu sein, und das Leben zu geniessen. Sein Stichwort lautet lockerlassen.

Der Achat starkt den Jungfrau-Aszendenten psychisch und fordert zudem ein realistisches, aber dabei stets positives Denken – und daran hapert es beim Jungfrau-Aszendenten manchmal.

Der Bernstein schenkt dem Jungfrau-Aszendenten Vertrauen und Zuversicht, hilft ihm daruber hinaus, zu entspannen und weniger angstlich auf Neuerungen zu reagieren.

Der Zitrin schutzt und stutzt die Seele des Jungfrau-Aszendenten, schenkt ihm seine geliebte Weitsicht und Objektivitat und hilft ihm daruber hinaus bei der Aufarbeitung seiner Erlebnisse.

Sanfte, erdige Farben wie Beige, Hellbraun oder alle Sandfarben spiegeln die zuruckhaltende Art des Jungfrau-Aszendenten perfekt wider. Auch Oliv- oder Lindgrun gefallt ihm gut.

