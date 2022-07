Argentina: crуnica del coincidencia Nacional sobre chicas en San Juan

Reproducimos la crуnica que publica «Argentinos Alerta» en este coincidencia. «Estuvimos en San Juan asi­ como pudimos ver el magnifico empleo organizativo del clero Sanjuanina en el completo contrapeso entre el precaucion sobre las templos y no ha transpirado la voluntad inquebrantable de impedir el conflicto pese a las agresiones sufridas. Hubo fuertes medidas de seguridad pero nunca pudieron frenar los desbordes en la velocidad final. Excelente empleo sobre acompaсamiento del clero de San Juan».

(Argentinos Alerta/InfoCatуlica) Tampoco las pocas mujeres que participaron con excelente intenciуn de las talleres pudieron eludir las agresiones y no ha transpirado la crueldad en vastedad sobre situaciones que se han sido produciendo una detras de una diferente en cada taller del avenencia. La forma seri­a repetida: aсo despues de aсo miles de hembras se reъnen con la justificacion de debatir, No obstante bien sabemos que es de imponer.

En los talleres impedнan que entraran hembras que las abortistas identificaban igual que opositoras. Cuando en un taller sobre aborto nunca saliу la conclusiуn que esperaban las fundamentalistas, їquй camino? Se clausurу.

Quien escribe sufriу golpes, corridas, escupitajos desplazandolo hacia el pelo arrebatos de algunos que, mбs que hembras, parecнan un lamentable remedo sobre orcos atacando a los custodios de lo santo. Discriminaciуn en estado puro.

Las sentimientos se agolpan: afliccion, pena, lбstima, indignaciуn, euforia, sano honor, cualquier lo cual puede experimentarse cuando individuo seri­a declarante sobre la penosa barbarie y la suma sobre tropelнas cometidas por miles de «mujeres» con el ъnico proposito sobre imponer la civilizacion sobre la asesinato, el pretendido «derecho al aborto» asi­ como la «dignidad» sobre la mujer; todo esto nos lleva a preguntarnos si, con tales indignas estados, se puede pretender dignidad desplazandolo hacia el pelo, En Caso De Que violando las derechos individuales, se puede demandar el «derecho al aborto».

Apenas llegamos a la bella ciudad sobre San Juan, nos dirigimos a la Escuela Normal Sarmiento donde, segъn una advertencia telefуnica, se estaban produciendo desmanes. Allн pudimos asegurarnos de que unas cincuenta chicas identificadas con pancartas sobre desplazamientos sobre extrema izquierda, desplazandolo hacia el pelo vestidas con colores uniformes, bloqueaban el ingreso cantando:

«Opus Dei, que facho que sos, apoya dictadura, exige mano dura, en el apelativo sobre Dios. Cristo Rey, ya no jodas mбs, andб con tu familia, que te espera la Biblia, dejб coger aplicaciГіn apex en paz. No te hagбs el antiabortista, vos sos un fundamentalista, nosotras poseemos derecho a determinar y no ha transpirado la Iglesia se dispone de que ir».

Seguidamente se pusieron a bailotear al ritmo de una patйtica canciуn que decнa: «A la Iglesia Catуlica Apostуlica Romana, que se quiere meter en las camas, les decimos que se nos da la gana sobre acontecer putas, travestis y lesbianas. Aborto legal en el hospital. » desplazandolo hacia el pelo siguiendo con el Ahora clбsico «Iglesia, Basura, vos sos la dictadura».

Mientras intentбbamos registrar a un heroico grupo sobre chicas que resistнa el ataque, fuimos golpeados, escupidos, insultados desplazandolo hacia el pelo se intentу cerrar que filmбramos las escenas de salvajismo.

La policнa, En Caso De Que bien se destacу por la acciуn coordinada desplazandolo hacia el pelo eficaz Con El Fin De obstaculizar mayores daсos, no podнa intervenir ante semejantes atropellos por motivo de que «son mujeres». Una femina, identificada con el nombre de Paula, que provenнa sobre Buenos Aires, nos relatу las agresiones que sufriу adentro de las talleres asi­ como pudimos hallar un video, tomado con un celular, en donde se veнa claramente que lo que relataba era plenamente evidente.

Por la tarde, volvimos a la misma escuela y no ha transpirado el tema era la redacciуn de las conclusiones. Las chicas pro aborto impedнan que se redactaran las conclusiones (ver video aqui) con las opiniones de las que estaban contra el aborto, fue entonces que las hembras provida tuvieron que montar sobre la escuela Con El Fin De tratar escribir, sentadas en la avenida, rodeadas sobre chicas sobre excelente voluntad que intentaban protegerlas Con El Fin De impedir el abuso de las abortistas que les arrebataban los papeles, las empujaban desplazandolo hacia el pelo las golpeabas. Otra ocasion la policнa ninguna cosa podнa efectuar, la confusiуn era tan grande que las abortistas luchaban tambien entre ellas produciйndose caнdas, golpes asi­ como revolcones de las agresoras desplazandolo hacia el pelo agredidas.

Velocidad final desplazandolo hacia el pelo agresiones liga a la Catedral

Terminados las talleres comenzу la movilizaciуn, al principio parecнa ser un escaso nъmero de chicas, Jami?s alcanzamos a hacer un cбlculo aproximativo puesto que variaba constantemente asi­ como fue creciendo hasta transformarse en una manifestaciуn multitudinaria.

A lo largo de el seguimiento de esta velocidad volvimos an acontecer agredidos, se nos arrebatу una cбmara que logramos recuperar, desplazandolo hacia el pelo debimos eludir del sitio Con El Fin De eludir las agresiones fнsicas.

Un conjunto pequeсo (ocho mujeres) se escapу de la velocidad desplazandolo hacia el pelo han sido a establecerse frente a la catedral, con cantos asi­ como agresiones a un grupo de jуvenes que rezaba en el pуrtico sobre la misma. La policнa, con destreza fue dispersando a los grupos que intentaban alcanzar masivamente a la catedral, la velocidad pasу inicialmente a la cuadra.

No obstante, un conjunto relevante de las denominadas «Las Rojas» se despegу sobre la marcha en un tanteo por alcanzar a la catedral No obstante han sido de nuevo controladas por la policнa. Recordemos que hubo unas pocas centenas sobre policнas para controlar an una masa de varios miles sobre mujeres que marchaban por dispares sitios, porque hubo varias marchas.