Apres quelques mois on c’est separe pour qu’il retourne avec son ex car il en etait toujours amoureux

Bonjour, je suis venue voir se site car j’ai fait l’andouille sur un resau social… (Snapchat) Je me suis cree un nouveaux compte ou j’ai ajouter des gens que j’ai trouvee sur internet des filles plutot chaude on va dire spicymatch, c’etait juste pour le plaisir des yeux. J’ai parler avec une mais il n’a rien eu de sexuel, aucun mot autre se j’ai dit qu’elle etait jolie, aucune photo apars une photo de moi torse nue, avant et apres, car j’ai fait un regime. Je suis en gros Manque de confiance en moi. Je pense que c’est pour ca que j’ai fait ca, mais malheureusement ma copine et tomber la dessus, je ne sais pas comment faire pour me faire pardonner aidez moi s’il vous plais Merci

christy 11/mai 2016 a bonjour, voila j’ai fouille sur le ptb de mon copain et j’ai decouvert qu’il envoye des msg a son ex copine.Je savais qu’il parlait de temps en temps avec elle malgre tout mais en lisant j’ai vu qu’il voulait partir chez elle pour faire un dejeuner et pour parler un peu, et il lui meme donne meme des petits nom doux.Je me suis dit que c’etait pas normal et que ca se fait pas qu’il me trompe alrs que moi je lui faisait confiance je me suis donne corps et ame pour lui il n’avait pas le droit de me faire ce coup la. Dnc j’ai essaye de garder mon calme de savoir comment aborder ce sujet avec lui.Finalement je lui ai dit mais le pire il s’est facher avec moi il m’a dit que j’avais pas le droit de lire ces msg et qu’il ne la pas fait.Oui je suis d’accord c’est tout simplement parce-que son ex n’a pas repondu dnc j’en deduit que c’est un non.Mais par contre si elle avait repondu en acceptant il allait me trompe je pense pas qu’ils allaient que papoter.On n’a eu une grosse dispute on s’est quitter le meme jour.Le lendemain il m’envoie un msg pour me dire si je veux qu’on reste ami pour l’instant.J’ai accepter car le l’aime je ne veut pas le perdre.Mais il orgueilleux il veut pas reconnaitre ses erreurs.Je sais que le lui manque au fond car il cherche des trucs bete pour parler avec moi,il sait bien qu’il est le fautif dans l’histoire.Voila je sais plus quoi faire comment reagir,mais si je lui pardonne trop facilement j’ai peur qu’il recommence.Qu’en pensez vous?

Lui me dit j’etais amoureux j’ai eu envie mais c’est le passe

Le contexte est explosif… Je pense qu’une seance de coaching s’impose car il te faut des conseils precis et il est essentiel de tenir compte de la situation dans sa globalite.

Est ce parce qu’il n’etait pas passe a autre chose avec cette fille et que je l’ai rencontrer trop tot apres elle?

Bjr, mon mec a recu un message d’une femme sur son compte Facebook “salut cheri, tu me manque trop deja” et avant cela des petits messages : “ca va ?” et avec d’icone en image de c?ur qu’elle a envoye a lui. j’ai decouvert ca dans son adresse mail. et ca me fait mal. J’ai lui demande d’explication. Il a dit que cette femme a trompe de destinataire. mais il a parle que c’etait une amie a lui. ils ont deja fait un rendez vous ensemble mais avec d’autres personnes pour preparer un contrat de travailler. je suis vraiment completement perdu. Qu’est ce que dois-je faire ?

Bonjour Mon copain et moi on est ensemble depuis 1 an. Mais ca ne marchait pas avec elle donc il est revenu vers moi et on a repris notre histoire. Il avait change de numero et ne devait plus avoir de contact avec elle. Mais voila apres 3/4 mois de vie commune je decouvre qu’il parle avec elle mais surtout qu’il lui a envoye des photos de lui nu! J’etais sous le choce. Sur le moment j’ai voulu pardonner. Je lui ai dit de choisir entre elle et moi. Il m’a demande quelques semaines de reflexions mais au bout de presque un mois a force de nombreuses dispute je suis retourne chez mes parents. Il a reflechit il hesitait entre elle et moi. Il l’a vu mais finalement au bout dev2 semaines il m’a demande de revenir qu’il avait pris sa decision qu’il etait sur de lui. Il a bloque le numero de cette fille et m’assure qu’il ne m’a pas tromper et qu’il ne pense plus a elle. Le probleme c’est que je ne pensais pas a ces photos mais depuis mon retour je ne cesse d’y penser et ca me fait beaucoup de peine. Je ne sais pas quoi penser il fait comme si c’etait pas vraiment une tromperie et dis qu’il n’a rien fait physiquement avec elle meme quand il l’a vu. Et surtout pensez vous que c’est un comportement normal?