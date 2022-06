Appena differire le immagini nel lastra di Google Docs

Nei tuoi documenti Google Docs puoi spostare e posare le tue immagini qualora vuoi. Puoi di nuovo correggere la prassi di visualizzazione del trattato intorno alle tue immagini. Il trucco e farlo sembrare bello e ti mostreremo che.

Sposta le immagini mediante Google Docs sul desktop

Sul tuo calcolatore elettronico desktop, maniera Windows, Mac, Linux oppure Chromebook, utilizza il messo Web di Google Documenti per mutare la postura delle tue immagini.

Inizia avviando un browser web sul tuo cervello elettronico e accedendo a Google Docs . In quel luogo, apri il attestazione in cui desideri spostare le immagini.

Nella schermata di correzione del documento, fai clic sull’immagine affinche desideri rinviare.

Dunque puoi tirare e consegnare a causa di spostare l’immagine. Attraverso farlo, tieni premuto il interruttore disgrazia del mouse, trascina l’immagine e rilasciala nella luogo desiderata.

Puoi ritoccare il layout del opera in quanto circonda l’immagine mediante maniera giacche il atto abbia un bell’aspetto nel ossessione. Per farlo, seleziona la tua aspetto e vedrai varie icone. Passa il parte mobile verso un’icona in vederne il nome.

Le opzioni con cui puoi prendere sono:

Durante scelta : in mantenere tanto l’immagine giacche il trattato sulla stessa rango, seleziona questa opzione.

Avvolgi trattato : questa scelta avvolge il opera d’intorno alla immagine.

Spezza trattato : questa alternativa assicura perche il libro cosi solitario al di sopra ovverosia sotto l’immagine, ciononostante non sul zona veloce o disgrazia dell’immagine.

Dietro il documento : esposizione il documento dopo l’immagine.

Dinnanzi al testo : questa alternativa posiziona l’immagine al di sopra il trattato, in quanto sopra tirocinio nasconde il scritto con cui metti l’immagine.

Poi aver eseguito la preferenza, seleziona le opzioni di misurazione dai menu verso diminuzione che si aprono accanto alle opzioni colombiancupid dopo.

Ed e tanto cosicche riposiziona le immagini nei tuoi documenti Google Docs. Parecchio pratico!

Sposta le immagini in Google Docs circa dispositivi mobili

Circa un strumento trasportabile mezzo iPhone, iPad ovverosia telefono Android, utilizza l’app Google Documenti attraverso rinviare le immagini nei tuoi documenti.

A causa di farlo, avvia innanzitutto l’app Google Documenti sul telefono. Seleziona il atto durante cui si trovano le tue immagini, cosi tocca l’icona di correzione del documentazione.

Qualora utilizzi un telefono Android, tocca l’immagine affinche desideri rimandare e conseguentemente tocca “Contorno testo” sopra calato (penultima raffigurazione).

Non vagliare adesso un’opzione dal menu che si apre. Piuttosto, usa le dita attraverso trascinare l’immagine e rilasciarla nella nuova posizione.

Qualora sei verso un iPhone o iPad, non devi cominciare il menu “Text Wrap”. Puoi trascinare apertamente l’immagine e rilasciarla luogo vuoi nel documentazione.

Per amministrare il layout del scritto in quanto circonda la tua apparenza, usa il menu “Text Wrap”. Seleziona un’opzione dal menu e Documenti regolera la postura del trattato di effetto.

Ed e dunque perche metti le tue immagini nelle posizioni desiderate nei tuoi documenti.

Maniera revocare un abbonamento Protonmail

Protosmail Ha piani gratuiti e pagati cosicche consentono di inviare e ammettere e-mail in atteggiamento affidabile. Nel caso che hai pagato in protonitail attraverso un po ‘, pero vorresti downgrade al livellato audace, puoi farlo a proposito di facilmente.

Precedentemente di eseguire il downgrade il tuo pianoro di protonmail

Un abbonamento per protonizzatore a versamento garantisce le tue caratteristiche e lo accumulazione complementare cosicche non si ottiene con un piano regalato. Inizialmente di compiere il downgrade, dovresti assicurarti di disporre il tuo account di seguito.

Quando si esegue il downgrade verso il altezza discutibile, il tuo account sara scarso a quanto segue:

500 MB di caparra

Un singolo recapito (in assenza di alias)

Nessun autorita personalizzato

Tre etichette, nessun colino e nessun autorisponditore

Qualora stai downgrading verso un lentamente per rimessa ancora economico, dovrai addirittura assicurarti di essere durante anticipo i limiti dei limiti di attuale livellato.

Avanti di attuare il downgrade, assicurati di aver riunione la quantita di e-mail memorizzata nella tua casella di scommessa con attracco al di sotto del bollo da 500 MB (verso il altezza infondato). Puoi farlo eliminando artigianalmente l’e-mail e puoi sognare il tuo presente sfruttamento dello buco di registrazione nell’angolo sopra calato verso mancina dello schermo invece si e registrato.

Dovresti ancora disabilitare i domini personalizzati con Impostazioni e GT; Domini facendo clic sull’icona “Trash” accanto per quelle cosicche si desidera allontanare. Alias ??aggiuntivi presso Impostazioni e GT; Gli indirizzi / utenti possono ed avere luogo rimossi utilizzando il martellante “Disabilita”.

Qualsiasi alias cosicche rimuovi non sara piu durante piacere di accettare ovverosia inviare e-mail. Protonmail non consente il reimpiego dei nomi consumatore, dunque non sarai per ceto di protocollare un’altra volta un alias (ad ipotesi [email protected]), addirittura se potresti abitare per ceto di riprendere l’account nell’eventualita che ti metti durante contiguita collaborazione protonimatico .

Nel caso che hai anche un abbonamento Protonmail VPN, puoi downgrade prima in fondo Impostazioni e GT; divisorio di esame. Adattarsi clic sul competenza di connessioni VPN nell’ambito del adagio “REGALATO” e dunque impiegare il contatto “Rimuovi appoggio VPN” in sopprimere.

Maniera annullare la tua affiliazione Protonmail

Una evento perche sei addestrato durante il downgrade, accedi al tuo Protosmail Account e inizio a Impostazioni e GT; Dashboard per trovare un nota di piani disponibili. Il lentamente autonomo apparira nell’estrema mancina della nota. Fai clic verso “Passa con grassa” per intraprendere il processo.

Rivolgere la tua sicurezza fornendo purchessia relazione richiesta, seguita dal bottone “Conferma”. Il tuo account sara immediatamente declassato al superficie assurdo. Dato che codesto accade improvvisamente, e accorto indugiare scaltro alla intelligente del tempo di fatturazione attraverso attuare il downgrade.

Nel caso che non si attende sagace alla perspicace del tuo momento di fatturazione, i giorni di abbonamento non utilizzati saranno accreditati sul tuo account da impiegare addosso un futuro abbonamento. Scopri di piuttosto che la protonizzazione calcola questi crediti .

Invio di messaggi sicuri gratuitamente

Non e ovvio un abbonamento e-mail onesto premium verso riportare per maniera esperto. Puoi Invia un’e-mail protetta da password arbitrariamente , ovvero puoi utilizzare un favore maniera Segnale ovvero telegramma durante spedire messaggi crittografati anzi.

IMPARENTATO: Cos’e Protonmail, e perche e oltre a segreto di Gmail?