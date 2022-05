Appena cancellarsi da Tinder. Poi esserti adepto verso Tinder hai insomma trovato la tua intelligenza gemella?

Sono particolare felice in te! Evidentemente il conosciuto favore di dating ti ha accordato di conseguire l’obiettivo perche ti eri posto nel situazione con cui ti sei associato ad quello. Proprio per questa ragione allora vorresti sopprimere il tuo account ciononostante, dal minuto che non hai modello di appena cancellarsi da Tinder, ti sei recato di nuovo qua, sul mio blog, fiducioso di accorgersi una sospensione al pensiero. Beh, dato che questa e la circostanza durante cui ti trovi per questo periodo, sono felice di dirti cosicche sei accaduto appunto nel posto esattamente al circostanza giusto!

Nei prossimi paragrafi, invero, ti mostrero modo annullare il tuo account Tinder utilizzando la testimonianza Web del attivita in caso contrario la sua attenzione ufficiale a causa di Android e iOS. Per di piu, verso totalita di informazione, ti mostrero come cacciare l’app di Tinder collegata verso Facebook. Ti assicuro giacche si tronco di operazioni proprio semplicissime, cosi direi di mettere da ritaglio le chiacchiere e estendersi senza indugio al sodo. Trovi tutte le informazioni di cui hai indigenza adatto qui presso.

Solitario un grindr e simili due di precisazioni precedentemente di avviare: per primis, la prassi di annientamento dell’account e irreversibile, per cui pensaci utilita anzi di proseguire; in altro edificio, eliminando il tuo account da Tinder non annullerai eventuali abbonamenti attivati per Tinder Plus ovvero Tinder Gold (verso annullare l’abbonamento devi verificarsi le istruzioni contenute nell’ help desk di Tinder). Insieme leggero? Abilmente, ebbene procediamo!

Elenco

Cancellarsi da Tinder da PC

Cancellarsi da Tinder da un macchina Android



Cancellarsi da Tinder da un dispositivo iOS

Rimuovere l’app di Tinder su Facebook

Cancellarsi da Tinder da PC

Hai energico di cancellarti da Tinder agendo da PC? proprio cosi, per tal caso posso assicurarti giacche realizzare questa operazione e veramente modesto e richiede pochissimi minuti, a patto che tu segua minuziosamente i passaggi cosicche trovi adatto in questo luogo sotto. In lesto, totale cio che devi convenire e collegarti al tuo account Tinder dal browser e abolire il tuo account facendo clic sull’apposito interruttore situato nelle impostazioni della richiamo trampolino di dating.

Collegati percio alla scritto d’accesso di Tinder, esegui l’accesso al tuo account facendo clic sul germoglio Accedi insieme Facebook e, nella persiana cosicche amico al centro dello schermo, fai clic sul bottone blu OK verso approvare l’intenzione di accedere al tuo account Tinder “passando” durante il tuo fianco Facebook. Mediante scelta puoi accedere insieme il tuo gruppo di furgone carcerario facendo clic sul riguardante tasto e seguendo le istruzioni che ti vengono mostrate a schermo.

Non a fatica avrai eseguito il login per Tinder, sposta il vettore del mouse nella sostegno situata a mano sinistra e scorri il menu fino a che non arrivi per fitto allo proprio: puoi contegno cio come muovendo la rotellina di scorrimento del mouse in quanto scorrendo direzione l’alto due dita sul trackpad (se utilizzi un portatile). Verso questo punto, fai clic sulla ammonimento Elimina account (si trova senza indugio alle spalle la indicazione relativa alla esposizione scuola di Tinder) e, nel casella affinche padrino verso schermo, convalida l’operazione facendo nuovamente clic sul martellante amaranto Elimina account.

Complimenti! Sei riuscito verso reggere verso compimento la giudizio di abrogazione del tuo account Tinder. In codesto rigoroso circostanza, tutti i dati relativi al tuo account — il tuo spaccato, i messaggi inviati ad altri utenti, le scatto e i dati relativi alla consentaneita — vengono eliminati una acrobazia a causa di tutte.

Tieni nondimeno vivo che, se accedi ancora a Tinder creando un tenero account contatto il tuo disegno Facebook, il originale account conterra malgrado cio le tue info personali in quanto erano presenti nel “vecchio”: il tuo nome e denominazione, l’eta, la tua condizione passionale, etc.