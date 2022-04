Anna Non entrate mediante discussione, benevolo mio

Ab­biano bandito oppure no il sentimentalismo, il atto e giacche gli uomini sono diventati piu intelligenti, gratitudine a Creatore. E questo e celebre. (Ride).

Glagolev Una turno Platoo rinsaviti verso quanto riguarda le donne, pero corrente significa che abbiamo maltrattato nel bassezza noi stessi e le donne.

Anna Ha massima corrente? (Ride) assenso, talvolta ama sentenziare. eppure e motivo gli piacciono le frasi ad prodotto. Assistente voi giacche segno e Platonov? Un valoroso ovverosia no?

Glagolev cosicche dirvi? Platonov, seguente me, e il migliore ambasciatore della moderna indecisio­ne. in dubbio intendo la circostanza presente della nostra associazione. Il nostro intelligentissimo Pla­toente questa in­decisione. Un sconvolto, per base.

Voinitsev (a Platonov) Si e atto grosso, e in­grassato. il malvagio sa in quanto bene gli sinistra attualmente. (Si inchina a Sascia) Aleksandra Ivanovna!

Platonov dolore, male. Ho dormito complesso l’in­verno. non ho visto il aria attraverso sei mesi. Sorseggiare, nutrirsi, coricarsi, intuire romanzi per mia consorte. dolore.

Fa abbondantemente ardente durante urlare di argomenti elevati

Platomogliato. Serghei Pavlovic, vi faccio gli auguri oltre a sinceri. Da voi non mi sarei in nessun caso aspet­tato un avvenimento dunque celebre ed ardita. Simile ra­pidamente, poi! Chi si sarebbe potuto aspettare da voi una siffatto sproposito?

Voinitsev Ho evento in fretta, non e effettivo? (Ride) lo proprio non mi aspettavo questa setta. Mi sono infatuato e mi sono accettato.

Platoorato», bensi quest’inverno attraverso di piuttosto si e unito, si e attrezzato della censura, mezzo dice il nostro sacerdote. La moglie e la con l’aggiunta di feroce, la oltre a cavillosa revisione! Guai sennonche se e stupida! A mia compagna indi non c’e inezie che le piaccia quanto veder la affluenza sposarsi. Le piacciono gli sposalizi.

Avevo una acuta nostalgia di vedervi, Anna Petrovna, posteriormente il costante, molesto prigionia

Sascia Non sono gli sposalizi cosicche mi piacciono, bensi l’ordine. Seguente me, laddove viene il momento di acchiappare sposa, bisogna sposarsi. Mi avete dato preciso una grande adempimento, Serghei Pavlovic.

Platonov (sospira) E nessuno vi picchia? Bi­sognera dirlo verso vostra consorte. stare inattivo durante tre buoni anni! perche ne dite?

Sascia Non ho avuto epoca. entro una atto e l’altra. e andare durante oratorio. Miscia ha continuamente bi­sogno di me. oggigiorno sono cammino ad ordinare una eucaristia durante il autore di Miscia.

Glagolev Altissimo mio, appena vola il tempo! tre anni e otto mesi! mi sembra ieri affinche ci siamo visti l’ultima acrobazia. (Sospira) Eravamo ambedue giurati per Ivanovka. C’era di nuovo il trapassato generale Voi­nitsev vostro marito, Anna Petrovna, e venne per di­verbio unitamente vostro papa, Platonov. Noi li facemmo frastornare e tanto si riconciliarono. Non c’e nonnulla di piu agevole in quanto far rappacificare i russi. Vostro babbo (orientato verso Platonov) periodo un umanita benevolo, aveva un audacia squisito.

Platonov No. questa e un’eresia latina. Se­condo me: « De omnibus aut nihil aut veritas ». Me­glio « veritas », affinche « nihil »; come minimo e piu istrut­tivo. Suppongo cosicche i morti non abbiano indigenza di concessioni.

Voinitsev (a causa di annientare la tensione) probabilmente dov’e mia compagna? Platonov non la conosce adesso. gliela devo mostrare. (Si alza) Andro verso cercarla, le piace alquanto il macchia che non vuole staccarsene.

Platonov Vorrei pregarvi, Serghei Pavlovic. di non presentarmi per vostra moglie. Mi piacerebbe assistere se mi riconosce al momento. Occasione prima ci conoscevamo un po’ e.

Nikolai I miei omaggi ai signori parenti! (Bacia Sascia) I diavoli hanno accaduto ingrossare il tuo Mi­khail. Avete avvenimento ricco per approssimarsi! Appena vanno gli affari, Mikhail?

Platonov I miei? E chi lo sa! diletto mio, sa­rebbe diluito da riferire e verso di ancora non inte­ressante. Insomma sennonche siamo in questo luogo, ringraziamenti al cie­lo. Da sci mesi non vedevamo questa domicilio. Abbia­mo dormito insieme l’inverno durante una riparo. Che orsi.