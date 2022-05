Ankur Jain El hombre que dejo Tinder Con El Fin De ayudar a los emprendedores

Desde que estudiaba en la Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania, EEUU, Ankur Jain se vio a si exacto funcionando a porvenir en la startup. Al terminar la prueba, creo lo que inicialmente llamo Kairos Society, una pequena incubadora sobre empresas que fundo unido con su amigo Alex Fiance, en 2008.

Fue precisamente al interior de este diminuto lugar a donde echo an avanzar Humin, la startup desde la que desarrollo la uso enfocada en auxiliar an asociar preferiblemente las contactos que tienen en sus telefonos celulares.

La app fue adquirida en 2016 por la red social sobre citas Tinder, cuyo equipo decidio sostener a Jain en las filas, igual que vicepresidente de Producto, una aventura que nunca duro mucho, toda ocasion que, escasamente un anualidad luego, Ankur prefirio proceder de la empresa.

Esta eleccion se debio a que queria regresar a sus raices, sobre forma que volvio al proyecto sobre incubacion sobre Kairos Society asi­ como lo transformo. La compai±i­a paso a llamarse simplemente Kairos y no ha transpirado, ademas de seguir ayudando a las startups an aumentar, ahora empezo tambien an invertir en ellas, con un rol sobre fondo sobre venture capital.

Seri­a asi como, al jornada de actualmente, ha colocado en las entidades de su portafolios mas de 600 millones sobre dolares (mdd), que han permitido a las companias lograr una valuacion en total de arriba a las 6,500 mdd.

Sin embargo, Con El Fin De Ankur Jain no se trata de colocar dinero por ponerlo y no ha transpirado adquirir ganancias, sino que, explica, Kairos solo invierte capital en emprendimientos capaces sobre ocasionar soluciones a las dificultades de el ambiente.

“El universo tiene en la actualidad, como nunca anteriormente, una gran abundancia de problemas que requieren respuesta y no ha transpirado, En Caso De Que la engendramiento y las que le continuan nunca empiezan a trabajar para finalizar con ellos, el manana sera mas que complicado. Y aqui es en donde el emprendimiento deberia jugar un rol cada oportunidad mas importante”, dice Jain, en interviu con Forbes Mexico.

Es mismamente igual que en la actualidad, por ejemplo, han invertido en https://datingranking.net/es/badoo-review/ companias relacionadas con segmentos sobre salubridad, reduccion de el precio de residencia, bancarizacion, movilidad y viveres, solo por mencionar varios. Prototipo sobre todos estos compromisos son entidades como Rhino, basada en Estados Unidos, enfocada en ayudar a recuperar las depositos o fianzas que deben hacer al rentar una hogar desplazandolo hacia el pelo que, muchas veces, desestabilizan su patrimonio; o Mi Aguila, la startup colombiana sobre movilidad que favorece el traslado sobre los colaboradores de estas companias.

El verdadero emprendimiento

Con esta idea sobre emprendimiento de soluciones, el fundador sobre Kairos apela a todo el mundo los que esten iniciandose en este suelo, asi­ como les dice que, anteriormente que cualquier otra cosa, piensen en proyectos que tengan igual que buje principal este asunto.

“Se me hace increible que, sobre ri?pido, se Pro siga invirtiendo dinero en proyectos que no generan cosas que vayan mas alla de el segundo o sobre la actualidad, como podri­a ser, companias de stickers Con El Fin De redes”, sostiene.

El fundador sobre Kairos asegura que es frustrante que se le acerque un emprendedor sobre esta clase e intente mostrarle el plan en el que trabaja.

“De realidad lo seri­a es extremadamente frustrante Con El Fin De mi saber que una pensamiento competente esta destinando su energia asi­ como su lapso a, por ejemplo, producir cosas igual que redes sociales Con El Fin De mascotas. Los usuarios que realizan eso solo estan tirando a la basura la oportunidad de producir cosas que sean efectivamente valiosas [para la humanidad]”, comenta.

Inclusive Ankur Jain niega que este tipo sobre ideas, igual que las antiguamente mencionadas, tengan gran facultad sobre generar ingresos que esas relacionadas con solventar problematicas basicas sobre la sociedad. “Las ideas que se encuentran enfocadas en originar soluciones deben una enorme facultad de producir ingresos altos… porque son altamente escalables a volumenes demasiado mayores de seres. Por lo tanto, alla es donde esta la oportunidad de favorecer A canjear las cosas y no ha transpirado, al mismo tiempo, producir dinero”, expone el entrevistado.

Latinoamerica avanza

En caso de que bien, la region de America Latina no ha estado exenta sobre que se generen tambien esta clase de ideas sobre emprendimiento que no causan (en sintonia con Jain) un verdadero choque, desde su punto de vista, esta zona nunca esta viviendo el identico inconveniente que enfrentan otras zonas de el ambiente.

“No conozco En Caso De Que es la natura de la formacion de el emprendimiento iberoamericano, No obstante me gusta mucho que la generalidad de los founders sobre la region si se encuentran, efectivamente, interesados en perfeccionar su entorno”, asegura.

Tan solo de esta parte del ambiente, Kairos posee destinados 100 mdd Con El Fin De destinar. El desafio sobre los emprendedores de America Latina Hoy estriba en procurar que las ideas, las cuales efectivamente se encuentran empezando an originar buenas alternativas, vayan a diferentes partes del ambiente.

“Quisiera que las founders latinos pensaran mas en enorme, que vieran que sus proyectos podri­an tener la destreza sobre aumentar, nunca unicamente en las urbes [o paises], sino en toda la zona [latinoamericana] e, inclusive, afuera de la novia.

Porque las mismos inconvenientes que existen aqui, te las encuentras en Asia, Africa o en la misma Europa. Es cosa sobre entenderlo e ir por ello”, dice el mozo inversionista.

